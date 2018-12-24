МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Бизнесмен Михаил Гуцериев заявил, что встретится с директором Большого московского цирка Эдгардом Запашным для урегулирования конфликта из-за Cirque du Solei только после того, как артист извинится перед ним в Instagram.

Ранее Запашный на заседании президентского совета по культуре и искусству заявил, что "Гуцериев анонсировал, что в 2019 году в Сколково будет открыта стационарная площадка цирка Cirque du Soleil", и посетовал, что вместо этого деньги можно было вложить в развитие российского цирка. Президент Владимир Путин согласился, что "распахивать ворота так уж не стоит". Группа "Сафмар" Гуцериева заявила, что ее отношения с канадским цирком не выходят за рамки арендных.

В интервью радио "Коммерсантъ FM" Гуцериев сказал, что намерен подать на Запашного в суд за клевету. Запашный в ответ заметил, что о намерении Гуцериева построить площадку для Cirque du Soleil уже несколько лет пишут многие СМИ. Позднее дрессировщик опубликовал в Instagram видео, в котором заявил о готовности к диалогу с бизнесменом, если такое желание возникнет и с его стороны. В понедельник Запашный сообщил, что представители Гуцериева до сих пор не выходили с ним на контакт.

"Я не собираюсь встречаться до тех пор, пока Запашный, публично оскорбивший меня в Instagram, что у меня нет совести, нет стыда, также публично там же, в Instagram, не извинится передо мной", — сказал Гуцериев телеканалу РБК.

"Нет ни одного моего интервью, ни одного моего заявления в СМИ, где я говорил, что строю здание и школу в Сколково для канадского цирка. Он это сказал при президенте, а сейчас я должен с ним встречаться? Так не бывает. Пусть сначала публично скажет, что ошибся, что его ввели в заблуждение, что вынес на уровень президента непроверенную информацию. Тогда я готов встречаться и разговаривать. До этого не вижу никакого смысла", — добавил он.