МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Россияне в ожидании Нового года активнее всего покупали спортивные товары и бытовую технику, пришли к выводу аналитики "Яндекс .Кассы" и "Яндекс.Маркета". Они изучили платежи в интернет-магазинах, которые работают с "Яндекс.Кассой", и данные "Яндекс.Маркета" о переходах на сайты магазинов с 1 по 20 декабря 2018 года и за такой же период предыдущего месяца.

"За две первые декады декабря на "Яндекс.Маркете" заметно повысился интерес покупателей к товарам в категории "Спорт и отдых": на 113% по сравнению с этим же периодом ноября. Количество платежей через "Яндекс.Кассу" за такие товары выросло на 19%, средний чек составил 5675 рублей. Среди спорттоваров можно особо отметить роликовые коньки — интерес к ним на "Яндекс.Маркете" вырос на 82%", — привели статистику авторы исследования.

Кроме того, россияне оплатили на 62% больше бытовой техники, чем за такой же период месяцем ранее. Интерес к товарам для красоты на "Яндекс.Маркете" вырос на 41%, к кофеваркам, электрочайникам, микроволновым печам, блендерам, мультиваркам, мясорубкам и другой мелкой технике для кухни — на 22%. При этом средний чек в магазинах бытовой техники, принимающих платежи через "Яндекс.Кассу", в декабре составил 3487 рублей — это на 14% меньше, чем в ноябре.

Ближе к Новому году россияне стали активнее покупать и продукты питания: число платежей за них через "Яндекс.Кассу" увеличилось на 12% по сравнению с этим же периодом ноября. Средний чек в этой категории составил 1629 рублей. Особо востребованными оказались морепродукты: по данным "Яндекс.Маркета", интерес к ним вырос в 2,3 раза. Самым популярным товаром в этой категории стала икра.

Число платежей через "Яндекс.Кассу" в магазинах детских товаров выросло на 27%. Средний чек в этой категории составил 3779 рублей. На "Яндекс.Маркете" интерес покупателей к товарам для детского спорта вырос на 122%, к детской одежде — на 48%, к игрушкам — на 77%.

Перед Новым годом россияне активно интересовались и другими товарами. Так, на 30% выросло число платежей через "Яндекс.Кассу" в магазинах косметики, на 50% — в магазинах товаров для взрослых. При этом средние чеки в этих категориях за первые 20 дней декабря уменьшились.