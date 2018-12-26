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КОММЕРСАНТ

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— Здесь русский дух, здесь Беларусью пахнет — О чем на самом деле должны были договориться Владимир Путин и Александр Лукашенко — 25 декабря президент России Владимир Путин принял в Кремле для предновогоднего обеда президента Белоруссии Александра Лукашенко. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников анализирует в связи с этим предновогодние настроения журналистов и приходит к выводу о том, что никакие внешние события этих переговоров не смогли заслонить от журналистов истинную цель встречи двух президентов.

— Вершители судебного — Строительством резиденции Верховного суда займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину — Управление делами президента (УДП) пересмотрело график авансирования своей крупнейшей стройки — возведения в центре Санкт-Петербурга судебного квартала с резиденцией Верховного суда (ВС) и Дворцом танцев Бориса Эйфмана стоимостью 35,735 млрд руб. 30% этой суммы планировалось выплатить подрядчику до конца этого года, однако теперь выплата более 9,2 млрд руб. аванса перенесена на 2021 год, когда стройку планируют завершить. Субподрядчик судебного квартала до сих пор не назван. По информации "Ъ", стройка еще летом была доверена структурам близкого к Кремлю предпринимателя Евгения Пригожина — предложение участвовать в курируемом им проекте уже получили ряд крупных строительных компаний.

— Бенефициаров поищут всем рынком — Росфинмониторинг доверил их выявление широкому кругу специалистов — Росфинмониторинг разработал единые для всех игроков — от торговцев драгметаллами до аудиторов и адвокатов — методические рекомендации по выявлению бенефициаров их клиентов. И если для аудиторов данный документ ничего принципиально не меняет, поскольку бенефициары и так раскрываются в аудиторском заключении, то адвокаты восприняли его крайне негативно, как нарушающий основы принципов их работы.

— Россия уценила гигабайт — Аналитики сообщили о снижении стоимости мобильного трафика — По итогам 2018 года Россия удержалась в десятке стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, выяснили в Content Review. Средняя цена 1 Гб трафика сократилась за семь месяцев на 15%, до 55,5 руб. в декабре. Снижение стоимости 1 Гб трафика позволило стимулировать спрос на мобильный интернет и привело к росту средней выручки на абонента, объясняют эксперты. Увеличение НДС и затраты операторов на "закон Яровой" в следующем году могут привести к росту цен на трафик.

— Надзор за природой обещает быть строгим — Росприроднадзор возглавила технический специалист по особо важным делам — Новым руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) стала Светлана Радионова, прежде занимавшая пост замглавы Ростехнадзора — распоряжение об этом подписал вчера премьер-министр Дмитрий Медведев.

— К китайскому рынку упорядочили доступ — Пекин опубликовал список отраслей с ограничениями для инвесторов — Власти Китая вчера опубликовали новый перечь отраслей, где действуют ограничения на работу как местных компаний, так и тех, которые созданы при участии иностранного капитала. Большая часть списка из 151 пункта приходится на производственный и финансовый сектора. Список является реализацией принципа "все, что не запрещено, разрешено": за счет этого в Пекине надеются дополнительно упростить доступ на свой рынок, в том числе для иностранных инвесторов.

— Биржи труда переведут в пилотный режим — В 2019 году власти займутся модернизацией служб занятости — В 2019 году Минтруд и Роструд по поручению правительства существенно обновят стандарты работы региональных служб занятости. Далее в рамках нацпроекта по повышению производительности труда на их модернизацию (включая ремонт помещений и переобучение сотрудников) будет потрачено 600 млн руб. До конца следующего года обновленные биржи труда должны заработать в 16 регионах в пилотном режиме.

— Ипотека растет, но медленнее — Мониторинг финансовых рынков — По предварительной оценке аналитического центра ДОМ.РФ, в ноябре объем выданных ипотечных кредитов составил около 300 млрд руб, что на 29% выше прошлогоднего уровня. Прогноз объемов выдачи ипотеки в целом за 2018 год аналитики сохраняют на уровне 3 трлн руб, что в полтора раз больше, чем за 2017 год. Ожидается, что средняя ипотечная ставка по итогам года составит 9,6% годовых. В 2019 году, как ранее заявляли в ДОМ.РФ, падения объемов выдачи ипотеки не ожидается — несмотря на наблюдаемый в конце этого года рост ставок.

— Сказал, как поправил — Вячеслав Володин предложил Владимиру Путину оценить Конституцию — Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом затронул тему изменения Основного закона. В 25-летний юбилей Конституции он предложил оценить с помощью экспертов, насколько она соответствует современным реалиям. Политолог Алексей Чадаев считает, что высказывание спикера "не означает наличие заготовленных планов и сценариев конституционной реформы".

— Министерство обороны укрепило контроль — Роман Гуда стал врио директора департамента аудита госконтрактов — Как стало известно "Ъ", Минобороны РФ пополнилось новым чиновником: выходец из концерна "Калашников" и компании "Аэроэкспресс" Роман Гуда назначен врио директора департамента аудита госконтрактов. Среди стоящих перед ним задач — независимая экспертная оценка обоснования и подготовка заключений по ценам госконтрактов, аудит и обоснование предложений предприятий ОПК.

— Дело ОФК-банка запахло алкоголем — Заочно арестован экс-глава РАР Игорь Чуян — Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца бывшего руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) Игоря Чуяна. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями.

— Секретность усилили строгим режимом — Украинский юрист осужден за шпионаж и подготовку военной контрабанды — Как стало известно "Ъ", Нижегородский областной суд приговорил украинца Игоря Кияшко к восьми годам колонии строгого режима, признав его виновным в подготовке военной контрабанды и шпионаже. Суд счел доказанным, что осужденный купил детали двигателей многоцелевых истребителей МиГ-29 для отправки на Украину и собирал секретную документацию по установке зенитного ракетного комплекса С-400 по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Защита Игоря Кияшко не будет обжаловать приговор, чтобы избежать ужесточения наказания.

— Полковнику зачли санкции — Замначальника военно-научного комитета Минобороны обороняется от обвинений — Как стало известно "Ъ", Московский окружной военный суд не обнаружил "причинно-следственной связи" между потерей €50 млн, выделенных Минобороны на обустройство учебного центра сухопутных войск, и действиями бывшего врио начальника Военно-научного комитета вооруженных сил РФ Олега Гузенко. Таким образом, суд фактически признал, что причиной срыва договора на поставку оборудования из Германии стали антироссийские санкции, а не должностные злоупотребления, в которых обвиняется полковник Гузенко. Офицеру был назначен условный срок, но и его он собирается обжаловать.

— "Лиза с нами, Лиза помогает нам" — Коллеги Елизаветы Глинки почтили ее память — В Толстовском центре на Пятницкой улице, напротив подвала, в котором с 2007 года размещается некоммерческая организация "Справедливая помощь", вчера прошел вечер памяти основателя этого фонда, врача, правозащитника и общественного деятеля Елизаветы Глинки.

— "Казань" получила отсрочку за Восточный — Кто будет строить на космодроме, станет ясно в январе — Производственно-строительное объединение (ПСО) "Казань" депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина, занимающееся строительством стартового стола под ракетный комплекс "Ангара" на космодроме Восточный, смогло избежать банкротства. Арбитражный суд закрыл дело, утвердив мировое соглашение компании с ФНС, согласно которому "Казань" может закрыть долг почти в 2 млрд руб. в рассрочку до конца 2019 года. Решение о том, сохранит ли компания статус единственного исполнителя работ по стартовому столу для "Ангары", стоимость которого оценивается в 38,7 млрд руб., будет принято в январе.

— Родители не отдают детей в интернет — Преподаватели и работодатели заметили их скепсис по отношению к онлайн-образованию — Исследователи приоритетного проекта "Современная цифровая среда в РФ" представили результаты социологического опроса "Восприятие онлайн-обучения в РФ". Оказалось, что и студенты, и преподаватели, и работодатели высоко ценят возможности, предоставляемые платформами онлайн-обучения, но из-за недоверия со стороны родителей традиционное высшее образование остается для обучающихся приоритетным.

— Китай посчитал Россию лучшим другом — Москве поставили наивысший балл за сотрудничество с Пекином — Россия заняла первую строчку в рейтинге стран, в наибольшей степени подходящих для сотрудничества в рамках китайского проекта "Пояса и пути" (ПИП). Обновленный индекс на эту тему выпустил под Новый год Пекинский университет в сотрудничестве с Институтом Тайхэ. Ученые оценили 94 подписавшиеся на участие в ПИП страны по пяти категориям и вынесли вердикт: как минимум с третью из них нужно быть очень осторожными.

— Переговорный турецкий — Реджеп Тайип Эрдоган назначил встречу президенту США — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа в будущем году посетить Анкару с визитом, который призван примирить США с их проблемным союзником. Заявление турецкой стороны прозвучало на фоне сближения Анкары и Вашингтона после принятия Дональдом Трампом согласованного с Анкарой решения о выводе контингента США из Сирии.

— Краба делят по науке — Свой механизм выдачи квот предложила ВШЭ — К спору государства и бизнеса о переходе от исторического принципа вылова краба на аукционы подключились новые участники. В Высшей школе экономики (ВШЭ) предложили компромисс, предполагающий продажу с торгов не половины, а только 20% квот, с повышением ставок за вылов краба и введением экспортной пошлины. Такая схема обещает государству дополнительный доход в 190 млрд руб. в течение трех лет.

— Граждане не доверяют друг другу деньги — Объемы P2P-кредитования упали на треть — Рынок краудфандинга по итогам девяти месяцев текущего года показал рост, однако только за счет финансирования компаний и ИП, объем финансирования граждан гражданами упал на треть. Люди не доверяют потенциальным заемщикам—физлицам в связи с высоким уровнем невозвратов по ранее выданным P2P-ссудам.

— "Автотор" обязали красить все модели — СПИК с компанией заключат на особых условиях — Как узнал "Ъ", правительство РФ готово подписать специнвестконтракт (СПИК) с калининградским "Автотором" только при условии выполнения сварки и окраски по всем выпускаемым моделям. Сейчас компания ведет отверточную сборку по большинству моделей и в рамках СПИК планирует перейти к сварке и окраске по тем из них, объемы производства которых превысят 30 тыс. штук в год.

— Пенсии тают в фондах — НПФ не могут угнаться за инфляцией — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) никак не могут переиграть инфляцию. Мало этого, клиенты НПФ не только не могут получить реальную доходность для своих пенсионных накоплений, но и теряют и без того малый доход при досрочных переходах. В результате клиенты фондов не накапливают свои пенсии, а наоборот, уменьшают свои реальные пенсионные выплаты.

— Фуры поехали верхом — ФГК запустила регулярный контрейлерный сервис — Федеральная грузовая компания (ФГК) и ОАО РЖД запускают регулярный контрейлерный сервис — перевозку фур на железнодорожных платформах. В этом заинтересованы крупные автоперевозчики, в частности ритейлеры. Ранее таким перевозкам мешали юридические тонкости и нехватка парка, сейчас ряд проблем устранен, ведется разработка контрейлерных платформ. Но грузоотправители и эксперты отмечают, что выгодны в основном перевозки полуприцепов без тягачей на длинных плечах и только по расписанию.

— Инвесторы обучат фармацевтов — Стартап Pharmznanie привлек 100 млн рублей — Фонд развития интернет-инициатив инвестировал 100 млн руб. в стартап для обучения фармацевтов и провизоров Pharmznanie. Инвестиции пойдут, в частности, на масштабирование на российском рынке, где компания планирует занять 25%. Но это не первый подобный сервис, к тому же свои образовательные платформы развивают и крупные аптечные сети.

— Флот получит хорошо забытое старое — ОСК достроит начатое в 2009 году спасательное судно — Росморречфлот в ближайшие годы может все-таки получить многофункциональное аварийно-спасательное судно, строительство которого ведется на Дальнем Востоке почти десять лет. Контракт на 3,6 млрд руб. был заключен еще в 2009 году с тогда подконтрольным Объединенной судостроительной корпорации Дальневосточным центром судостроения и судоремонта. Но позже договор был расторгнут через суд, а деньги возвращены бюджету. Теперь стоимость судна оценивается в 4,6 млрд руб., из которых в 2019–2021 годах бюджет выделит 3,1 млрд руб.

— НМТП и ФАС дошли до последнего суда — Спор за 9,74 млрд руб изучит президиум ВС — Дело Новороссийского морского торгового порта (НМТП) против ФАС, обвинившей порт в монопольно высоких ценах за перевалку, дошло до конечной инстанции — сегодня его рассмотрит президиум Верховного суда (ВС). Для НМТП цена вопроса — почти 10 млрд руб. Это первый экономический спор, переданный в президиум ВС за два года. Юристы рассчитывают, что ВС наконец разъяснит, при каких условиях монополист может быть признан нарушителем закона о защите конкуренции.

— Для газовых турбин нашли место на Дону — "Силовые машины" хотят заместить ГРЭС "Газпром энергохолдинга" — Как выяснил "Ъ", попавшие под санкции США "Силовые машины" Алексея Мордашова нашли новый способ избежать рисков низкого спроса на разрабатываемые компанией газовые турбины большой мощности. Компания предлагает построить новую газовую ТЭС 1,4 ГВт для замещения убыточной угольной Новочеркасской ГРЭС "Газпром энергохолдинга". Эксперты оценивают проект в 85 млрд руб., и пока непонятно, кто будет готов его реализовать.

— ВЭБ выселяет Kempinski — Банк хочет банкротить собственника отеля в Геленджике — ВЭБ будет добиваться банкротства ООО "Инвестгрупп-отель", владеющего участком в 8,7 га в Геленджике, на котором расположен пятизвездный Kempinski Grand Hotel. Ранее госкорпорация уже выиграла суды к ООО и его структурам на 12,5 млрд руб. и добилась продажи с торгов участка вместе с отелем. В ВЭБ не исключают, что могут в будущем получить на баланс это имущество для последующей перепродажи.

— "Яндекс" развернется на щитах — Компания выбрала второго партнера на рынке наружной рекламы — "Яндекс" расширяет присутствие на рынке наружной рекламы. Компания, уже сотрудничающая с оператором Gallery, начнет продажи на цифровых билбордах Russ Outdoor. Другие участники рынка, например, оператор "Лайса", также задумались об использовании щитов для подобных проектов: по оценкам экспертов, объем продаж рекламы на них за год вырос на 65% и составил 5,3 млрд руб

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Доллары не доходят до российских компаний — А за замену валюты в контрактах приходится платить — Даже не попавшие под санкции компании страдают из-за введенных ограничений – около трети расчетов в долларах по российским экспортным контрактам проходят с задержками вплоть до месяца. Об этом сообщил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

— Верховный суд рекомендовал штрафовать чиновников за неявку в суд — Пленум суда разъяснил правила оспаривания нормативных актов госорганов — Верховный суд России уточнил признаки правового акта, "содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами": это документ, который содержит правила, обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и направленные на урегулирование общественных отношений либо на изменение существующих правоотношений.

— Беньямин Нетаньяху готов стать премьером Израиля в пятый раз — Победив на досрочных выборах, он может избежать обвинений в коррупции — Досрочные выборы в парламент Израиля 9 апреля будущего года вряд ли пошатнут позиции правящей партии "Ликуд" и премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного во вторник в израильской газете "Маарив". Всего в израильском кнессете 120 мест.

— Подходят к концу основные контракты Минобороны на боевые самолеты — От их перезаключения зависит будущее российской авиапромышленности — Министерство обороны России и представители авиационной промышленности ведут переговоры по заключению новых крупных контрактов на поставку боевых самолетов для фронтовой авиации взамен тех, выполнение которых должно завершиться в ближайшее время, но новые соглашения пока не заключены. Об этом "Ведомостям" сообщили несколько собеседников на предприятиях авиапромышленности и в Минобороны.

— Экономический блок правительства не видит смысла в ВСМ до Казани — Решение должен принять Путин — Проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань все активнее критикуется финансово-экономическим блоком правительства.

— Шереметьево взял в концессию аэродром и будет содержать его за счет авиакомпаний — Расходы авиаперевозчиков вырастут примерно на 100 рублей за пассажира — 25 декабря гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко и руководитель Росавиации Александр Нерадько заключили соглашение о передаче аэропорту в концессию на 49 лет всей аэродромной инфраструктуры. Сейчас подавляющее большинство российских аэропортов арендуют аэродромы у государства.

— За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли — Игорь Чуян, вероятно, был фактическим бенефициаром банка, погоревшего на кредитовании алкогольных компаний — Басманный суд Москвы 25 декабря санкционировал заочный арест бывшего руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, сообщила "Ведомостям" представитель суда Юнона Царева. Чуяну предъявлено обвинение в организации злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия, он объявлен в международный розыск, передал из зала суда "Интерфакс". Связаться с адвокатом Чуяна не удалось.

— "ВКонтакте" перечислила разработчикам игр 2 млрд рублей в 2018 году — Социальная сеть впервые раскрыла эти отчисления — "ВКонтакте" перечислила разработчикам игр в 2018 г 2 млрд руб, рассказал "Ведомостям" представитель социальной сети. Создатели приложений получают деньги за каждый голос, который пользователи покупают в социальной сети и используют в игре. Прежде "ВКонтакте" никогда не рассказывала, какова сумма отчислений разработчикам игр.

— РЖД и угольщики будут нести взаимную ответственность за загрузку новых путей — Владимир Путин поручил правительству разработать соответствующий механизм — В августе на президентской комиссии по ТЭКу в Кемерове министр энергетики Александр Новак сообщал, что в 2018 г экспорт угля из России увеличится на 11% до 200 млн т и продолжит расти. При этом наибольший спрос будет в Азиатском регионе. Сейчас доля российского угля на этом рынке не превышает 9,3%, к 2025 г ее планируется довести до 20%. Для достижения таких показателей в 2025 г. добыча угля в России составит 560 млн т вместо ранее прогнозируемых 460 млн т, а к 2030 г эта цифра может увеличиться еще на 30 млн т.

— Клиенты "Траста", потерявшие деньги в кредитных нотах, пожаловались в ЕСПЧ — Они считают, что российские суды не дали им защитить их права — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал три жалобы держателей кредитных нот банка "Траст" против России, следует из базы суда. О подаче жалоб "Ведомостям" рассказала представляющая интересы заявителей адвокат Светлана Львова: две жалобы коллективные (по девять человек) и одна индивидуальная.

— Госкомпании взялись за переход на российский софт — Они начали исполнять директиву вице-премьера Антона Силуанова — Госкомпании начали обсуждать будущий переход на российское программное обеспечение (ПО). 6 декабря первый вице-премьер Антон Силуанов подписал специальную директиву представителям государства в советах директоров госкомпаний. Она предписывает обсудить преимущественное использование отечественного софта на совете директоров, а после одобрения за два месяца утвердить план миграции – конкретные действия и сроки поэтапного импортозамещения, его бюджет, показатели эффективности, а также назначить ответственного за переход.

— Работа Бурейской ГЭС может быть приостановлена — Запасов водохранилища не хватит до разбора перекрытой реки — Запасы Бурейского водохранилища, питающего Бурейскую ГЭС (входит в "Русгидро"), могут быть исчерпаны до того, как будет освобождено русло р. Буреи, перекрытое обрушившейся сопкой, считает председатель правления "Совета рынка" Максим Быстров (входит в совет директоров "Русгидро" в качестве независимого директора).

— Четыре главные неприятности для малого бизнеса в 2019 году — Как предприниматели к ним готовятся — Михаил Рыжков, владелец рязанского магазина одежды "Доскервиль", надеялся, что рост ставки НДС с 18 до 20% его практически не коснется. Рыжков – индивидуальный предприниматель (ИП) на льготном режиме налогообложения, поэтому НДС не платит. Он рассчитывал, что его поставщики – производители одежды – повысят отпускные цены пропорционально повышению НДС. Однако некоторые увеличили отпускные цены на следующий сезон сразу на 15% – мол, расходы растут. Рыжкову придется менять ассортимент – увеличивать долю более дешевых моделей одежды.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Чисто. Конкретно — С 1 января 2019 года по всей стране стартует "мусорная" реформа — Во время большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Челябинска, рассказал, что сегодня образуется 70 миллионов тонн мусора ежегодно и девать его некуда. А с развитием промышленности количество отходов только увеличивается. Одной из первоочередных задач президент назвал ликвидацию незаконных свалок и создание индустрии переработки.

— Время есть — Минсельхоз не ожидает роста цен на еду — Что будет с ценами на продовольствие, рассказала в ходе "горячей линии" в "РГ" заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

— Номер не удался — Знак, забрызганный грязью, не повод для лишения прав — Верховный суд вновь разъяснил, что если номера автомобиля заляпаны грязью, снегом или наледью, — это не повод наказывать водителя лишением прав за умышленное изменение номеров, сокрытие букв или цифр и прочее.

— Счет за обыск — Верховный суд разъяснил, кому и как заплатит казна за незаконные следственные действия — Если обыск дома у гражданина правоохранители провели незаконно, то денежная компенсация за моральные страдания положена не только тому, кого обыскали, но и членам его семьи, которые живут вместе с этим человеком. Такое интересное решение приняла Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ, пересматривая результаты двух судебных процессов.

— Ружье в порядке услуги — Зарегистрировать гражданское оружие теперь можно за две недели — Росгвардия уточнила правила регистрации гражданского оружия — от охотничьих двустволок и нарезных карабинов до травматических пистолетов и спортивных пневматических винтовок.

— Энергия диалога — Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры — Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Разговор длился почти четыре часа. По итогам переговоров принято решение о создании рабочей группы по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов.

— В тесном контакте — Президент призвал парламентариев работать с регионами — Россияне уже в следующем году почувствуют позитивные результаты от реализации национальных проектов. Для этого депутаты и сенаторы должны оставаться в тесном контакте с регионами. Об этом заявил Владимир Путин в ходе встречи с представителями Совета Федерации и Госдумы, которая прошла в этот вторник в Кремле.

— Взять золото — В России учредят премии победителям международных школьных олимпиад — Владимир Путин поручил правительству к февралю подготовить проект указа президента об учреждении премии победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам, сообщается на сайте Кремля.

— В женские руки — Назначен новый руководитель Росприроднадзора — Распоряжением председателя правительства руководителем Росприроднадзора назначена замглавы Ростехнадзора Светлана Радионова.

— Лечить будут — Прошедших диспансеризацию и медосмотр поставят на учет — Врачей обяжут ставить на учет россиян, прошедших диспансеризацию или профосмотр, и наблюдать за их здоровьем.

— Семейный резерв — Валентина Матвиенко пригласила жен губернаторов к сотрудничеству — Организаторы Евразийского женского форума (ЕЖФ) будут рады видеть в числе своих партнеров первых леди российских регионов, которые могли бы заняться продвижением женской повестки по всей стране и способствовать смягчению региональной политики. Приглашение прозвучало из уст спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая провела во вторник первое заседание нового Совета ЕЖФ.

— Кредит идет на рекорд — Ипотеке господдержка пока не нужна — Минстрой пока не видит необходимости внедрять новый механизм субсидирования ипотеки, который разрабатывает ведомство. А застройщиков поддерживать будут.

— Штамм подбирается к границе — Анна Попова: США планировали создать биолабораторию в Крыму — Все больше стран, имеющих общие границы с Россией, размещают на своей территории биологические лаборатории на средства Пентагона. Известны случаи, когда в этих биолабораториях тестировались экспериментальные, не до конца изученные препараты. Шли разработки, связанные со смертельно опасными для человека инфекциями: атипичной чумой, геморрагическими лихорадками.

— Программное решение в шести направлениях — Дмитрий Медведев назвал приоритетные направления развития цифровой экономики — Кибербезопасность России должна строиться на отечественном программном обеспечении, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. В стране будут развивать сервисы для защиты персональных данных и платежных систем.

— Приоритеты на 2019 год — До Нового, 2019 года осталось совсем немного времени — Одна из важнейших задач, стоящих перед депутатами Государственной Думы в наступающем году, — это осуществление парламентского контроля за реализацией национальных проектов, созданных на основе майского указа президента. Комитеты Госдумы будут в постоянном режиме следить за эффективностью расходования бюджетных средств: каждый по своему профилю.

— Дорога — первый шаг — Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов: Бюрократический подход к решению проблем жителей недопустим — Вопрос доставки в школу детей из деревни Чашницы городского округа Переславль-Залесский решен. К ремонту дороги к населенному пункту планируют приступить в следующем году, а пока родители будут получать компенсацию расходов на проезд до учебного заведения.

— На границе Нового года — ФСБ напомнила о правилах выезда за рубеж — Пограничная служба ФСБ России перед новогодними праздниками напомнила о правилах пересечения государственной границы.

— Семья и доля — Верховный суд разъяснил процедуру личного банкротства — Граждане, проходящие процедуру личного банкротства, не смогут переписывать имущество на жен и детей, чтобы оставить кредиторов ни с чем. Суды вправе отменить широкий жест должника, отдавшего родным и близким буквально последнюю рубашку.

— Три с плюсом против одного — Реакторы со стажем на российских АЭС замещают новыми, а количество атомной генерации возрастает — Волгодонск в Ростовской области, Сосновый Бор под Петербургом и китайский Ляньюньган на берегу Желтого моря образовали в уходящем году "пусковой" треугольник "Росатома". Как ранее сообщалось, два новых энергоблока "поколения 3+" с инновационным реактором ВВЭР-1200 пущены в России на Ростовской и Ленинградской атомных станциях. А 21 декабря в Сосновом Бору был отключен от сети и остановлен для вывода из эксплуатации самый первый из построенных в нашей стране реакторов РБМК-1000.

— Безбилетный возраст — От платы за проезд в электричках могут освободить детей до 7 лет — Общероссийское движение пассажиров просит сделать проезд для детей до семи лет в электричках бесплатным. Организация написала письмо главе Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву с просьбой инициировать поправки об этом в Устав железнодорожного транспорта. Копия письма есть в распоряжении "РГ", его подтвердил глава движения Илья Зотов.

— Двадцать плюс — В Росавтодоре рассказали, на каких трассах увеличат скорость — До 110 километров в час увеличится допустимая скорость на пяти участках дорог в Псковской области и Пермском крае в 2019 году. Быстрее можно будет ездить еще на восьми автодорогах.

— Сложили деньги — Аэродром Шереметьево отдан в концессию — Государство отдает в концессию аэродром Шереметьево. Соглашение об этом подписали глава Росавиации Александр Нерадько и гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко. В России это первая концессия в области авиации.

— Давно забытый вкус — Рестораторы почувствовали запрос на советские столовые — Ресторанный рынок в ближайшие 2-3 года может серьезно сократиться. С таким прогнозом выступают отраслевые ассоциации. Причина в быстрой смене потребительских предпочтений.

— Читаем вольно — В "Российской газете" вручили премию "Экономическая книга года" — В "Российской газете" наградили победителей престижной премии "Экономическая книга года". Премия учреждена Вольным экономическим обществом России и вручается за лучшие издания по экономике.

— Ударились в спорт — Какие товары интересуют россиян перед Новым годом — С начала декабря интерес покупателей к интернет-товарам в категории "Спорт и отдых" вырос на 113 процентов по сравнению с этим же периодом ноября. Об этом свидетельствует аналитика сервисов Яндекс.Касса и Яндекс.Маркет о переходах на сайты магазинов с 1 по 20 декабря 2018 года и за такой же период предыдущего месяца.

— Буква превратилась в цифру — Как бумажные страницы "Московской правды" стали электронными — В среду в Фотоцентре на Гоголевском бульваре начинает работу фотовыставка "Московская правда" раскрывает архивы за 100 лет".

— Игра в Джеймса Бонда — Судам запретили наказывать граждан за "шпионские" игрушки — 25 декабря пленум Верховного суда России принял постановление, защищающее граждан от уголовных дел за покупку шпионских устройств для игры или в целях личной безопасности.

— В бане, столовой и тюрьме все равны — Верховный суд запретил привилегии для богатых заключенных — Предоставление незаконных привилегий в казенных домах кому бы то ни было будет считаться нарушением условий содержания. Такие разъяснения дал 25 декабря Пленум Верховного суда России.

— Стеклянная стена боли — Могут ли повториться истории с выселением онкобольных детей?— Подводя итоги года, мы отмечаем самые высокие и низкие поступки года. Безусловно, "моральным срывом", провалом совести можно назвать историю с выживанием из жилого дома на улице Миклухо-Маклая родителей с онкобольными детьми, лечащимися неподалеку. Что за этим? Дикая необразованность? Средневековые представления о болезнях? Сорванный моральный иммунитет?

— Оголили дворы — Власти Невинномысска утилизируют построенные горожанами заборы и украшения из автошин — В единственном моногороде Ставропольского края Невинномысске начала работать уникальная служба, которую назвали "Покрышечный патруль". По сути, это сотрудники МБУ по благоустройству города, но выступают они в амплуа искоренителей автомобильных покрышек из дворов. Коммунальщики уже вывезли несколько "КАМАЗов" покрышек, очистив дворы на улице Гагарина. В планах — убрать автомобильные шины из всех жилых кварталов города и утилизировать их. Между тем некоторые горожане такую инициативу властей не одобряют.

— Время футбола и "Голоса" — Что смотрели телезрители в 2018 году — Традиционно к концу года телеканалы подводят итоги. И Первый канал сделал это, простите за тавтологию, в числе первых.

— Какие во Львове "лампочки" — Смерть россиянина в украинской тюрьме не была случайной — Смерть гражданина России, 45-летнего уроженца Архангельска Валерия Иванова в колонии №40 города Дрогобыч Львовской области обрастает новыми подробностями. Официально украинская сторона заявила о несчастном случае — якобы заключенный Иванов упал с лестницы, когда менял в камере лампочку. Этому не верят даже на Украине. Сама версия по степени бесчеловечности и цинизма может сравняться разве что с заявлениями украинских СМИ о том, что авиационного удара по обладминистрации Луганска 2 июня 2014 года на самом деле не было и в здании просто взорвался кондиционер, убивший восемь мирных жителей.

— Но с благодарностию: были — "Левада-центр" опубликовал результаты опроса, согласно которым доля граждан России, которые сожалеют о распаде СССР, достигла в минувшем году максимума за 14 лет и составила две трети населения.

— Счет для Пхеньяна — КНДР обязали заплатить за гибель студента из США — Необычное решение с политическим подтекстом вынес вашингтонский суд, удовлетворив иск, поданный в апреле этого года Фредериком и Синтией Уормбиер.

— Доктор Лайтман спешит на помощь — В ЕС хотят использовать детекторы лжи на границе — Еврокомиссия выделит 4,5 миллиона евро на внедрение в систему погранконтроля иностранцев, прибывающих на территорию ЕС из третьих стран, "умных полиграфов", которые помогали бы распознавать потенциальных террористов или лиц с криминальными наклонностями.

— Им хочется песен — С таксистов хотят брать деньги за музыку — Любопытный спор возник несколько лет назад и тянется до сих пор между Российским авторским обществом (РАО) и таксопарками. Блюстители авторского права сочли, что такси — это публичное место, а значит, за музыку, которую слушают пассажиры во время пути, таксомоторные компании должны платить отчисления. Как это делают представители РЖД — за музыку, которую пассажиры слушают в поездах, как это делают другие владельцы общественного транспорта, а также вокзалов, пристаней, аэропортов.

— Нетеплый прием — Фанатов задержали за драку — Во вторник в Москве начались задержания в рамках уголовного дела, возбужденного в ноябре после футбольного матча в Москве между итальянским клубом Рома и столичным ЦСКА. Прибывшие на матч в Москву 7 ноября итальянские футбольные болельщики на улице Воронцово поле повстречали группу фанатов армейского клуба. Общение как-то сразу не заладилось и переросло в массовую драку. Пострадала даже оказавшаяся поблизости гостиница — в ходе драки фанаты разнесли ее первый этаж. Кроме того, в отеле, где поселились итальянские болельщики, были побиты стекла.

— Независимо от осадков — Смольный ввел штрафы за неубранный снег на крышах — Петербургских коммунальщиков будут наказывать за несвоевременную уборку крыш. Контролировать качество работ предписано с 1 ноября по 31 марта независимо от уровня осадков, а штраф для юридических лиц может достигать одного миллиона рублей.

— А был ли метеорит?— Ученые выясняют причину оползня в Хабаровском крае — Сход оползня произошел в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, в 80 километрах от поселка Чекунда. Первым о том, что горные породы перекрыли русло реки Бурея, сообщил глава района Алексей Маслов. "При взгляде на масштабы происшествия можно предположить, что там упал метеорит", — сказал чиновник. Это предположение было радостно подхвачено местными СМИ. По интернету разлетелись громкие заголовки о падении космического объекта в регионе. Однако ученые в тот же день попросили не спешить с выводами, тем более что сам метеорит никто не видел. Жители ближайших населенных пунктов рассказали лишь, что "11 декабря у них с подоконников попадали цветы".

— Ответственный Амир — Мэр Дербента назначил школьника своим помощником — Рано утром, проходя по еще пустынным улицам Дербента, прохожие замечали худенького мальчика, ловко орудующего метлой. Информация об этот тут же разлетелась по соцсетям. Вначале — с негативными комментариями: кто позволил себе эксплуатировать труд ребенка? Потом выяснилась истинная подоплека событий: девятилетний Амир каждое утро перед уроками выходил подметать городские улицы, чтобы помочь своей маме, которая работает уборщицей.

— Прозрели — Компания-перевозчик извинилась перед слабовидящим инвалидом, которого оскорбила кондуктор — В транспортных компаниях Екатеринбурга проведут лекции об особенных людях при участии инвалида по зрению Рината Шайдуллина. Необходимость инструктажа доказала возмутительная история незрячего екатеринбуржца, которого унизила кондуктор общественного транспорта.

— "Громкий" в строю — В состав Тихоокеанского флота вошел новый корвет — На корвете "Громкий", который неделю назад завершил государственные испытания в Японском море, был поднят Андреевский флаг, и военный корабль новейшей модификации официально вошел в состав Тихоокеанского флота России.

— Песня по заказу — СКР завершил дело о похищении Авраама Руссо — Не прошло и 14 лет, как Следственный комитет объявил о раскрытии громкого, но очень старого преступления — похищения известного эстрадного певца Авраама Руссо.

— Катер как взятка — Дело генерала дошло до суда — В военный суд поступило уголовное дело против бывшего замначальника тыла главного командования внутренних войск МВД России генерал-лейтенанта Владимира Панова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

— Деньги в трубу — Нефтяники пожаловались правительству на дорогой металлопрокат — Правительство поручило Минпромторгу и ФАС проверить цены на трубы и металлопрокат до 31 января 2019 года и выяснить, не нарушают ли производители антимонопольное законодательство.

— Собрать человека — Главные научные достижения 2018 года — Мода на рейтинги и хит-парады не обошла и науку. Многие журналы и агентства назвали лучшие работы 2018 года. Сразу надо отметить одну особенность. Последние годы явным фаворитом был космос, а точнее, открытие гравитационных волн, зафиксированных при слиянии двух "черных дыр". За что была вручена Нобелевская премия. Сейчас исследования космоса оказались в аутсайдерах рейтинга, на первое место вышла генетика, что, впрочем, вполне ожидаемо.

— Океан впадает в стресс — Тревожные сценарии климата становятся реальностью — В рейтинге главных опасностей для человечества сегодня бесспорный лидер — климат. Ученые соревнуются в написании апокалипсических сценариев от воздействия глобального потепления. Многие уверены, что его не остановит подписанное в 2015 году в Париже более чем 100 странами соглашение о сокращении выбросов парниковых газов. Что мы опоздали, так как климат прошел критическую черту, и назад хода нет. Их оппоненты продолжают утверждать, что нынешние капризы климата, всего лишь естественные природные процессы, а после цикла потепления все вернется на круги своя. Более того, Земля вступает в период глобального похолодания.

— Голубь странствий — Биолог намерен восстановить исчезнувшую птицу — Вернуть на планету исчезнувшие виды животных — мечта многих ученых. Надежду дала знаменитая овечка Долли, которая впервые показала саму возможность клонирования. Энтузиасты сразу объявили проект "Восстановление мамонта" и начали работы. Первые проблески появились в 2008 году, когда группа российских генетиков во главе с Евгением Рогалевым смогла расшифровать ДНК митохондрий (электростанция клетки), взятой из шерсти мамонта.

— Скачок в комнату — Физики сулят прорыв в области энергетики — Группа физиков под руководством Михаила Еремеца из германского Института химии Макса Планка установила новый рекорд в области высокотемпературной сверхпроводимости. Они утверждают, что созданный ими материал начинает проводить электрический ток без сопротивления уже при температуре —23 градуса Цельсия.

— Королеве ввели ген — Домашнее растение сможет чистить воздух — Превратить обычное комнатное растение в поглотитель вредных веществ сумели ученые из Вашингтонского университета. Для этого они генетически модифицировали растение, одно из разновидностей которого называется Мраморная королева. В результате такой операции оно стало удалять из воздуха хлороформ и бензол.

ИЗВЕСТИЯ

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— "Людьми хотят пожертвовать ради тех, кто сидит в Киеве" — Военачальник ДНР Эдуард Басурин — о том, зачем Украине провокация с применением химикатов — Украина готовит провокацию в Донбассе, чтобы потом обвинить в этом Россию и самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Об этом в интервью "Известиям" заявил замглавы управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, ранее сообщивший о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровка вагонов с сильнодействующим химическим веществом.

— Скиньте на карту: клиентам рухнувших банков вернут деньги онлайн — Гражданам больше не придется стоять в длинных очередях за своими средствами — Вкладчикам рухнувших банков планируют возвращать их деньги дистанционно, рассказали "Известиям" в Минфине. Информацию подтвердили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Согласно законопроекту, разработанному в финансовом ведомстве, граждане смогут подавать в АСВ заявления о выплатах через личный кабинет на сайте агентства или мобильное приложение.

— Глаз да газ: РФ и Белоруссия проведут еще одну встречу до Нового года — Владимир Путин и Александр Лукашенко четыре часа обсуждали цены на топливо и договорились провести повторные переговоры в декабре — Россия и Белоруссия создают рабочую группу, которая займется разрешением всех противоречий между сторонами. Ее возглавит министр экономического развития РФ Максим Орешкин, сообщил "Известиям" пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя итоги переговоров лидеров двух государств в Кремле.

— Пришелся по душе: Никулину продлили срок психиатрического обследования — Отчет о состоянии здоровья обвиняемого в киберпреступлениях россиянина должен быть предоставлен суду США до 8 февраля — Медицинский отчет о душевном состоянии россиянина Евгения Никулина должен быть представлен суду США до 8 февраля. Это следует из судебного постановления, с которым ознакомились "Известия". Информацию подтвердил и адвокат обвиняемого властями США в киберпреступлениях гражданина РФ Аркадий Бух. По словам защитника, обследование было продлено на 15 дней по просьбе госпиталя, где содержится Евгений Никулин.

— Дадут по щам: звезды расскажут миру о любви к русской кухне — Россия учреждает пост гастрономических послов — В ближайшее время Россию будут представлять за рубежом необычные послы — гастрономические. Их задачей станет продвижение в мире лучших традиций русской кухни. Об этом "Известиям" рассказали инициаторы учреждения нового "дипломатического поста" — Ассоциации культурно-гастрономического туризма.

— Еда едет на Восток: Минсельхоз предлагает продавать товары АПК в Китай — Это поможет исполнить стратегическую задачу по удвоению экспорта — Китай, Индия и страны Персидского залива могут стать новыми и основными рынками сбыта для российской сельскохозяйственной продукции. Этого планируется добиться в процессе реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Его цель — удвоение продаж товаров АПК за рубеж — до $45 млрд, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минсельхоза. Речь идет о таких категориях, как масложировая продукция, кондитерские изделия, а также рыба, зерно, мясо и молоко.

— "Конфликту в Сирии найдут политическое решение" — Глава делегации МККК в России Магне Барт — о закрытии офисов на Северном Кавказе, ситуации на Ближнем Востоке и о том, как сохранять нейтральность в критические моменты — Международный комитет Красного Креста (МККК) 31 декабря закроет свои последние офисы на Северном Кавказе, которые располагались в Грозном и Нальчике. Ситуация в регионе стабилизировалась и потребность в помощи населению отпала, заявил в интервью "Известиям" глава делегации МККК в России Магне Барт.

— Статус имеет значение: продажи апартаментов выросли на 30-40% — Больше всего сделок в столице проходит в массовом сегменте — Продажи апартаментов в Москве по итогам 11 месяцев 2018 года выросли более чем на треть, рассказали "Известиям" в нескольких риелторских компаниях. Это произошло благодаря тому, что девелоперы выставляют на рынок больше недвижимости комфорт-класса, при этом сокращают предложение бизнес-класса. Апартаменты не имеют статуса жилья, зато стоят дешевле. Окончательного решения о том, чтобы приравнять их к квартирам, пока не принято.

— Сердца семерых — Как живется в новой семье сиротам из Калининграда — Семеро сирот из Калининграда, в апреле 2017 года брошенных опекунами из-за маленьких пособий, уже год живут в новой семье. Ребятишек, осиротевших за свою жизнь уже дважды, из Москвы вернула администрация региона. Главным принципом поиска новых родителей был подбор людей, готовых стать для этих детей настоящими мамой и папой, рассказала "Известиям" уполномоченный по правам ребенка в Калининградской области Ирина Ткаченко. По ее словам, именно в семье калининградцев Татьяны и Сергея Хрипунковых, у которых теперь 22 ребенка, дети смогли раскрыться и наконец-то поверить в себя.

— Ставок больше нет — Инфляция вырастет втрое больше процентов — Ставки по вкладам в рублях в 2019 году вырастут в среднем на 0,4 п.п., показал консенсус-опрос "Известий" топ-30 крупнейших банков. Таким образом, доходность депозитов может достичь 8,5% годовых. Этому будет способствовать повышение ключевой ставки ЦБ, однако в следующем году существенно вырастет и инфляция — с нынешних 4 до 5–5,5%, отмечают аналитики. Таким образом, цены увеличатся почти в три раза больше, чем вырастет депозитная доходность. По мнению экспертов, граждане будут пытаться вкладывать деньги в более привлекательные финансовые инструменты. Но здесь важно рассчитать силы — это риск для неопытного инвестора, а реальную доходность оценить непросто.

РБК daily

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— Социальнопотребительские сети — За последний год около 39 млн россиян совершили покупки в социальных сервисах и мессенджерах на сумму 591 млрд руб. Самые популярные площадки — "ВКонтакте", Avito и "Юла", самые популярные категории товаров — одежда, обувь и продукты питания.

— Разговор на союзных тонах — Встреча президентов России и Белоруссии в Москве закончилась договоренностью, что для разрешения экономических споров будет создана рабочая группа; она же займется вопросами интеграции. Но Минск вряд ли пойдет на серьезные уступки.

— Вся надежда на новеньких — Рейтинг более чем 30 губернаторов снизился за полгода, рассказали источники РБК. Среди лидеров падения — главы Ингушетии, Севастополя и Крыма. Лидеры роста — в основном недавно избранные губернаторы.

— Махачкалу и Владивосток свела неэффективность — Махачкала и Владивосток стали аутсайдерами рейтинга эффективности управления в городских округах, составленного близким к власти экспертным центром АПЭК. При этом на первую позицию вышла Тюмень, потеснив прежнего лидера Казань.

— Экономия вышла на свете — Расходы Москвы на новогодние празднования оказались в полтора раза меньше, чем годом ранее. Более половины суммы ушло на организацию гуляний, выяснил РБК, а также изучил, какие компании будут исполнять эти контракты.

— Алкогольного регулятора обвинили в злоупотреблении — Суд заочно арестовал бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Его объявили в розыск из-за подозрений в причастности к хищению 14 млрд руб. из ОФК Банка. По данным силовиков, Чуян выехал из России в Латвию.

— Российские турбины раскручивают тарифы — Аудиторы Счетной палаты увидели риски удорожания электроэнергии для потребителей при вводе в эксплуатацию двух электростанций "РусГидро" на Дальнем Востоке. Их смета выросла на 24 млрд руб в 2017-2018 годах.

— Экспорт застрял в долларовой зоне — Российские компании сами стараются уходить от расчетов в долларах — до трети таких платежей происходит с задержками, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов. Москва хочет нарастить расчеты в рублях и юанях с Китаем, добавил он.