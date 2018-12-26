ХАБАРОВСК, 26 дек /ПРАЙМ/. Новый резидент свободного порта в Советско-Гаванском районе Хабаровского края "Восточная торговая компания" построит комплекс по производству пиломатериалов и топливных гранул, стоимость проекта — более 110 миллионов рублей, сообщает Минвостокразвития.

"АО "Корпорация развития Дальнего Востока" приняло положительное решение о заключении соглашения с компанией "Восточная торговая компания", планирующей реализацию проекта по созданию деревообрабатывающего комплекса. Проект стоимостью 110,6 миллиона рублей будет реализован в рамках территории свободного порта в Советско-Гаванском районе Хабаровского края. На новом предприятии создадут 254 рабочих места", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие планирует выпускать топливные гранулы и профильные пиломатериалы глубокой переработки из сухих хвойных пород, а также оказывать комплекс услуг по строительству и ремонту дорожной инфраструктуры, производству мебели, транспортировке леса и продаже дров населению.

Сообщается, что режим преференций свободного порта действует на территории Советско-Гаванского района с июля 2018 года. В настоящее время потенциальные резиденты готовят к реализации в СПВ инвестиционные проекты общей стоимостью 8,5 миллиарда рублей в сферах транспортировки грузов, строительства, металлургии, добычи и переработки рыбы.