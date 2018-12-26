БАНГКОК, 26 дек — ПРАЙМ. Таиланд разрешит стопроцентное иностранное владение предприятиями по производству, ремонту и обслуживанию авиационной техники, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на постановление кабинета министров страны.

Постановлением, которое было принято кабмином во вторник, вносятся изменения в текст закона об авиационной навигации 1954 года, в части, касающейся авиапромышленности, который оставлял иностранным инвесторам только 49% в любом бизнесе этих категорий. Теперь иностранные юридические и физические лица смогут становиться полноценными владельцами предприятий по производству, ремонту и обслуживанию авиатехники, сообщает издание.

Новая мера поощрения иностранных инвестиций направлена на развитие индустриальной зоны Восточного Экономического коридора Таиланда, в границах которой запланировано строительство авиаремонтных предприятий, с задачей создать со временем в Таиланде региональный центр по ремонту и обслуживанию авиационной техники, говорится в сообщении.

Кабмин Таиланда во вторник направил постановление вместе с новой редакцией закона об авианавигации на рассмотрение временного парламента Таиланда, Национальной законодательной ассамблеи, срок полномочий которого закончится в начале 2019 года, говорится в сообщении. Первые всеобщие парламентские выборы после почти пяти лет военной диктатуры пройдут в Таиланде 24 февраля следующего года.