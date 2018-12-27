МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Минпромторг поставил задачу полностью исключить зависимость России от импорта морфина и других субстанций опийного ряда, организовав их производство на территории РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Приступив к реализации концепции импортозамещения в сегменте анальгетиков центрального действия, мы ставим себе задачу полностью исключить зависимость России от импорта морфина и других субстанций опийного ряда, организовав их собственное производство", — рассказали в Минпромторге.

В среду правительство России одобрило законопроект о порядке культивирования в России наркосодержащих растений в медицинских целях. Как пояснил кабмин, в России зарегистрированы 13 лекарственных препаратов на основе опия (девять из них включены в перечень жизненно важных), которые производятся федеральными предприятиями из импортируемых фармацевтических субстанций. Международный рынок фармацевтических субстанций для производства препаратов опия контролируется группой из десяти компаний, девять из которых находятся в юрисдикции государств, применивших к России санкции.

"Параллельно с процессом формирования нормативно-правовой базы для отечественного производства полного цикла опийных обезболивающих Мипромторгом России организована работа по селекции мака снотворного и разработке технологии его переработки в фармацевтические субстанции", — отметили в пресс-службе.

Подведомственные Минпромторгу России ФГУП смогут приступить к культивированию наркосодержащих растений, в частности, мака снотворного для производства субстанции морфина после того, как будут завершены корректировки законодательства, уточнили в пресс-службе.

Министерство также провело предварительные расчеты площадей для культивирования мака, требуемых для полного удовлетворение потребности России в фармацевтических субстанциях морфина, кодеина и тебаина.