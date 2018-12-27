МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Правительственная делегация США посетит Пекин для торговых переговоров во вторую неделю января 2019 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее минкоммерции КНР подтверждало, что две страны планируют провести торговые переговоры в январе наступающего года. Об этих планах заявлял и глава американского минфина Стивен Мнучин.

По данным агентства, переговоры должны состояться на второй неделе января. Сообщается, что команду администрации президента США Дональда Трампа возглавит заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. Кроме того, ожидается, что в числе делегатов будет заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Малпасс.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.