МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Системное мышление, обучаемость и ответственность — именно эти навыки будут самыми востребованными для профессий будущего в России, следует из исследования, проведенного аналитиками НТИ "Автонет".

"Системное мышление и ответственность — главные навыки, которые будут востребованы среди специалистов в России после 2020 года. При этом профессионалы будущего должны также уметь схватывать на лету и анализировать большие объемы информации, в любых ситуациях ориентироваться на результат и быть способными к самоорганизации вне зависимости от местонахождения. Кроме того, высококвалифицированные специалисты обязаны быть готовы к смене деятельности, а, значит, в идеале быть многопрофильными и уметь в критической ситуации подменить специалистов другого толка", — говорится в документе.

Исследование опирается на данные опроса 500 экспертов рынка "Автонет". На его основе составлен рейтинг самых востребованных навыков у профессионалов, задействованных в транспортно-логистических услугах, развитии интеллектуальной городской мобильности и других перспективных направлениях цифровой экономики после 2020 года.

Так, за наличие системного мышления и умения решать сложные задачи высказались 80% респондентов, за ответственность — 76%, за обучаемость и способность схватывать на лету — 72%. Ориентированность на результат указали 72% опрошенных, а самоорганизацию — 63%. Среди прочих немаловажных компетенций "профессионалов будущего" были названы: трансдисциплинарность, эмоциональный интеллект и коммуникативная компетентность (в том числе ментальная эмпатия), клиентоориентированность, а также навыки координации. По мнению опрошенных экспертов, одним из ключевых навыков "будущего" также станет способность обобщать данные в реальном времени, это особенно пригодится специалистам, работающими с IT.

В пресс-службе НТИ "Автонет" отметили особую значимость социальных навыков среди технологических специалистов. "Нельзя создавать необходимые современному обществу продукты и услуги, не понимая потребность и чувств людей для которых и вокруг которых создается "будущее". Невозможно создавать автоматизированные транспортные средства, не думая о безопасности горожан", — заявили в пресс-службе.

Относительно вузовской подготовки профессий будущего эксперты отметили, что с каждым годом все больше возрастает потребность в специалистах, изучивших мехатронику и робототехнику.