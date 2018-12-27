МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Около 10% работающих россиян продлят новогодние каникулы отпуском или отгулом, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно исследованию, 10% работающих россиян присоединят к каникулам еще несколько дней в счет отпуска или отгулами, чтобы отдохнуть подольше. Две трети работников не имеют подобных планов, каждый десятый опрошенный пока не определился, 13% работают по сменному графику.

"Планами продлить новогодние каникулы отпуском или отгулами чаще всего делились респонденты в возрасте 35-44 лет (12%) и россияне с доходом от 35 тысяч до 45 тысяч рублей в месяц (13%). Реже других будут брать отпуск и отгулы в дополнение к выходным и праздничным дням граждане старше 45 лет (8%) и те, кто зарабатывает менее 25 тысяч рублей (7%)" — следует из результатов опроса.

Уточняется, что до последнего откладывает подачу заявлений на отпуска и отгулы молодежь: среди респондентов до 24 лет больше всего тех, кто пока не решил для себя этот вопрос (13%).

Опрос проводился с 24 по 25 декабря 2018 года среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет, имеющих работу в 262 населенных пунктах во всех федеральных округах РФ.