МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Власти Курганской области рассматривают возможность организации в 2019 году бизнес-миссий в Казахстан, Азербайджан, Белоруссию, Киргизию, Германию, Южную Корею, Вьетнам, Китай и ряд других стран, сообщил в интервью РИА Новости временно исполняющий обязанности главы региона Вадим Шумков.

"Список стран по бизнес-миссиям понятен. Это СНГ – Казахстан, часть стран Кавказского региона, которые имеют похожую с нами структуру экономики. В частности – Азербайджан, который поставляет нам плодоовощную продукцию и закупает продукцию в нашей стране. Дальше Киргизия. Возможно, посмотрим Узбекистан и Таджикистан. У них есть нефтегазовый сектор, поэтому может быть интерес к нашему оборудованию. Конечно, есть свои наработки с Белоруссией", — перечислил Шумков.

По его словам, есть планы налаживания сотрудничества с партнерами из Европы, США и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда также рассматривается отправка бизнес-миссий.

"Из дальнего зарубежья – это Германия, потому что у них есть технологии, которые интересны нам. Также интересны страны Бенилюкс, американские компании, китайские. Рассматриваем сотрудничество с Южной Кореей в плане медицинских технологий. Возможно, Вьетнам", — уточнил Шумков.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.