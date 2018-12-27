ВЛАДИВОСТОК, 27 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ докапитализировало Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) на 10,6 миллиарда рублей, сообщает фонд.

О необходимости докапитализации ФРДВ заявлял на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин.

"ВЭБ.РФ (единственный акционер фонда) увеличил уставной капитал ФРДВ за счет средств субсидии из федерального бюджета, предоставленной на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в ДФО", — говорится в сообщении.

Ранее выделенные ФРДВ средства полностью распределены, их направили на финансирование 16 приоритетных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке общей стоимостью около 170 миллиардов рублей, инвестиции Фонда в них превышают 40 миллиардов рублей.

"Мы вложили первоначальный капитал в приоритетные проекты, обеспечив инициаторов дешевым и долгосрочным финансированием. Докапитализация позволит продолжить эту работу. При этом Фонд будет стремиться к максимальному увеличению мультипликатора частных инвестиций на каждый инвестируемый бюджетный рубль", — отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков.

Фонд выступает крупнейшим инвестором ключевых несырьевых проектов. В частности, ФРДВ финансирует строительство свиноводческого комплекса в ТОР "Михайловское", крупнейшего предприятия по добыче коксующего угля в Южной Якутии, первого в России завода по глубокой переработке сои в Амурской области, нового пассажирского авиатерминала в Хабаровском аэропорту, жилья для сотрудников судостроительного комплекса "Звезда" и другие.