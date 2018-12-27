МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Временно исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков в интервью РИА Новости заявил, что считает необходимым ездить только в те зарубежные бизнес-миссии, где лично от главы региона будут зависеть судьба принимаемых решений, потому что у него "нет желания покататься по разным странам за счет бюджета".

"Планы по зарубежным бизнес-миссиям разрабатываем сейчас, но буду ли я лично участвовать во всех — сказать не готов. У меня нет запроса на государственный туризм: нет желания покататься по разным странам за счет бюджета, создавая видимость, что я защищаю какие-то важные цели. Считаю, работать надо на результат и "на земле", кроме того, выезжать буду только тогда, когда от поездки губернатора реально будет что-то зависеть", — сказал Шумков.

По его мнению, лучше создавать условия для людей, чтобы они могли договариваться.

"У нас есть центр развития экспорта. Как раз в настоящее время "перепрошиваем" деятельность институтов развития бизнеса, включая этот центр. К моему удивлению, в Курганской области было целых девять структур, которые занимаются поддержкой предпринимательства, экономики и инвестиций, при этом регион на 62-85-м местах по этим направлениям. Теперь идет объединение этих организаций, потому что у них либо похожая деятельность, либо это структура, которая не дает эффекта, и ее не надо было создавать изначально", — отметил врио губернатора Курганской области.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.