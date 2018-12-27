МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Mail.Ru Group (MRG) подписала опционное соглашение на приобретение оставшихся 80% United Media Agency (UMA, агрегатор и дистрибутор контента, разработчик музыкального плеера BOOM), говорится в сообщении MRG.

Стоимость приобретения 80% UMA, согласно опционному договору, составит 97 миллионов долларов. Срок действия опциона истекает 21 мая 2020 года, его реализация запланирована на первый квартал 2019 года при условии получения предварительного согласия Федеральной антимонопольной службы. В мае 2018 года MRG приобрела 20% в UMA за 1,36 миллиарда рублей. После реализации опциона Mail.Ru Group станет владельцем 100% доли в BOOM, разработчиком которого является UMA.

Продавцами выступают действующие акционеры UMA – "Уайт Пик Инвестментс (ОМ) Пи-Си-Си Лимитед" (White Peak Investments (IOM) PCC Limited), "Кресцент энд Стар Инвестмент Кампани Эл-Эл-Си" (Crescent & Star Investment Company LLC) и прочие.

"Опцион заключен в рамках стратегии компании по расширению возможностей для пользователей социальных сетей и с учетом стремительного роста постоянной базы подписчиков музыкальных сервисов за последние два года", — говорится в сообщении MRG. Как и в случае с предыдущими сделками по приобретению и продаже активов, компания будет раскрывать финансовые результаты на сопоставимой основе. Выручка UMA за 2018 год оценивается приблизительно в 1,4 миллиарда рублей. Сделка не окажет существенного влияния на показатель EBITDA MRG, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сотрудничество MRG и UMA позволило нормализовать отношения с правообладателями и создать одну из самых масштабных музыкальных экосистем на российском рынке. MRG также рассматривает различные возможности потенциальных партнерств, которые позволят UMA и дальше расширять свое предложение в области контента, отмечается в сообщении. Количество подписчиков BOOM насчитывает около 1 миллиона. Общая база подписчиков музыкальных сервисов MRG с учетом подписчиков в соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники" составляет около 2,1 миллиона.

"Вхождение UMA в состав Mail.Ru Group позволит нам сформировать еще более обширную экосистему, привлекательную как для исполнителей и владельцев авторских прав, так и для пользователей. Мы ожидаем дальнейший существенный рост базы подписчиков и со своей стороны планируем расширять портфолио наших сервисов, в том числе за счет разнообразия форматов", — приводятся в сообщении слова гендиректора Mail.Ru Group (Россия) Бориса Добродеева.