МОСКВА, 28 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ликвидации национального роуминга в России, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации в пятницу.

Согласно закону, на территории РФ оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, находится ли он в пределах территории его субъекта РФ или за пределами указанной территории.

Также отмечается, что абонент оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами РФ.

Закон должен вступает в силу с 1 июня 2019 года.