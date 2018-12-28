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КОММЕРСАНТ

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— Обустройство в тупике — Россия вместе с остальным миром вступает в 2019 год без долгосрочных идей — После президентских выборов 2018 года идея "догоняющего развития", ранее с оговорками, но остававшаяся главной для всех российских правительств последних десятилетий, практически забыта. Экономический прогрессизм в России не заместили ни правая, ни левая, ни националистическая, ни экологическая идеи, ни борьба с неравенством, ни антиэлитное движение, ни поворот к Китаю, ни циничный меркантилизм. Для России медленный органический рост просто ради улучшения комфорта — вынужденное решение, неторопливое обустройство в идеологическом тупике — результат противостояния с ЕС и США последних лет. Но в этой ситуации страна неожиданно оказалась едина со всем миром. В 2019 год почти все страны мира входят без внятных идей о том, для чего нужен рост ВВП, социальный и технический прогресс, политика, культура, да и в целом развитие.

— Правительство с большой ставкой — От исполнительной власти 2018 года все еще многого ждут — Новое правительство в мае 2018 года стало большой и обнадеживающей неожиданностью. Несмотря на то что принципиально новых людей в нем не появилось, назначения на ключевые посты авторов наиболее значимых проектов во власти в 2012–2017 годах стали прямой противоположностью общим ожиданиям. Тем не менее внутренних конфликтов в правительстве больше, чем раньше, а сверхбыстрых успехов оно продемонстрировать не успело. Риски невозможности для Белого дома заниматься структурными реформами существуют, и их реализация в 2019 году будет стоить очень дорого, а решение части проблем, напротив, может скорректировать уже очень распространенный скептицизм в отношении возможностей власти.

— В постпраздничном убранстве — Как Россия, зажмурившись, ждала чемпионата мира, дождалась и снова зажмурилась — К чемпионату мира по футболу прошлым летом готовились не без тревоги, зная, какими порой издержками для мирных жителей оборачивается стремление российских властей провести большое мероприятие на должном уровне — что называется, не посрамив. Тем сильней оказалось ощущение праздника, когда он начался и выяснилось, что вот он, идет по улицам, поет речовки, дудит в вувузелу и в общем никто не пострадал, а в основном даже наоборот. Расставаться было жалко, но все они уехали, а нам здесь жить. Журналист "Ъ" Иван Сухов обнаружил, что праздник уже почти забылся, а то, что впереди, тревожит, и совсем не по-праздничному.

— Доллару не прикажешь — Куда ведут валютные курсы — Для каждого времени в ­России на финансовом рынке можно найти ключевое слово. Были времена ваучеров, ГКО, криптовалют. В 2018 году это, вероятно, дедолларизация. Вероятно — потому что после резкой реакции населения и бизнеса на неосторожные летние сентенции по этому поводу чиновники стараются употреблять слово пореже. Но мем и связанные с ним страшилки уже пошли в ­народ, поспешивший, несмотря наопровержения, изъять старые добрые доллары хотя бы из госбанков. Между тем дедолларизация — отнюдь не миф и происходит в России на самом деле уже давно. Ее темпы могут не удовлетворять чиновников, но в приказном порядке не ­ускорятся.

— В постпраздничном убранстве — Как Россия, зажмурившись, ждала чемпионата мира, дождалась и снова зажмурилась — К чемпионату мира по футболу прошлым летом готовились не без тревоги, зная, какими порой издержками для мирных жителей оборачивается стремление российских властей провести большое мероприятие на должном уровне — что называется, не посрамив. Тем сильней оказалось ощущение праздника, когда он начался и выяснилось, что вот он, идет по улицам, поет речовки, дудит в вувузелу и в общем никто не пострадал, а в основном даже наоборот. Расставаться было жалко, но все они уехали, а нам здесь жить. Журналист " Ъ" Иван Сухов обнаружил, что праздник уже почти забылся, а то, что впереди, тревожит, и совсем не по-праздничному.

— Паника де-юре — Что работа юристов говорит о положении российского бизнеса — Санкциями в России уже никого не удивишь и вопросами о них не испугаешь — за почти пять лет бизнесмены и чиновники наработали формальный язык и стандартный набор уклончивых сентенций. Да и вокруг самих ограничений большинству игроков до недавнего времени удавалось лавировать. Но 2018 год резко изменил картину — после ударов по Олегу Дерипаске и ­Виктору Вексельбергу стало понятно, что игра началась всерьез, на выживание. Информация в этой игре — то же оружие, поэтому компании неохотно раскрывают подноготную своей жизни под ставшей реальной угрозой. Но о ней можно судить по косвенным признакам, например, по работе юристов. И сразу становятся видны напряжение, пессимизм, паника.

— Не в годах дело — Пенсионный возраст оказался вопросом с низкой экономической и высокой политической ценой — Повышение пенсионного возраста, важнейшее событие в сфере социальной политики уходящего года, парадоксальным образом экономически оказалось не таким уж и значимым как для населения, так и для правительства. И те и другие по разным причинам боялись этого решения многие годы, а когда оно было принято, обнаружили, что долгое ожидание было напрасным. И поэтому кейс с пенсионным возрастом — важнейшее свидетельство не только реалий современной российской социальной политики в целом, но и нашего незнания того, кто и чего в этой сфере хочет.

— Все оттенки белого — Кризис в теневой экономике позволил власти искушать бизнес полной легальностью — Одно из главных и неочевидных событий 2018 года — окончательное убеждение российской власти в том, что абсолютно легальный бизнес в РФ не просто возможен, но и является целевой моделью. "Обеление" — главное искушение, которое будет предложено предпринимательскому сообществу с 2019 года. Явный кризис в теневом секторе экономики в 2018 году — главный аргумент в пользу такого соблазна. Это довольно увлекательная поначалу и чисто идеологическая игра, где ожидается определенное число проигравших и немалое — выигравших.

— Землю ждут режим и зона — Правительство переосмыслит правила ее использования — На конец уходящего года пришелся запуск очередного этапа земельной реформы. В ноябре правительство утвердило "дорожную карту" по совершенствованию правового регулирования земельных отношений до 2020 года. Цель властей — описать правила пользования землей, прежде всего сельхозназначения, которых в действующем 17 лет Земельном кодексе до сих пор нет.

— Тень оплатила многое — Уровень налоговой нагрузки в РФ в 2018 году не вырос в отличие от сбора налогов — Общий уровень налоговой нагрузки в РФ в 2018 году увеличивался исключительно за счет ТЭКа, алкоголя и табака — фиксируемое Федеральной налоговой службой (ФНС) соотношение между оборотами увеличилось лишь в этих секторах. В значительной части несырьевых отраслей экономики отмечен рост уплаты налогов, не коррелирующий с ценовой конъюнктурой и динамикой цен: выход из "тени" части бизнеса, судя по всему, совпал с депрессией в "тени", и рост собираемости налогов на эффективные ставки влияния не оказал. Неизвестно, продлится ли этот эффект и в 2019 году: резервы "обеления" бизнеса не безграничны.

— Доли второго плана — Чего добились за год соперники Владимира Путина на президентских выборах — Выборы президента не дали серьезных политических дивидендов ни одному из кандидатов, проигравших Владимиру Путину в марте 2018 года. Экс-кандидаты говорят лишь о локальных связанных с кампанией успехах, которые "нельзя конвертировать во что-то ощутимое". Кампания закончилась до старта пенсионной реформы, и участники выборов к началу обсуждения пенсионного возраста "были никому не интересны", говорит эксперт.

— Выдвинутые и избранные — С какими сложностями столкнулись новые оппозиционные губернаторы — По итогам губернаторских выборов в 2018 году сразу три региона возглавили выдвиженцы ЛДПР и КПРФ, обойдя кандидатов от власти. После вступления в должность все — Владимир Сипягин, Сергей Фургал и Валентин Коновалов — столкнулись с трудностями, которые не свойственны губернаторам от партии власти. Отсутствие весомой поддержки федерального центра и возможности проводить самостоятельную кадровую политику, нехватка финансовых ресурсов усложнят работу новых губернаторов, а любая их ошибка будет использоваться властью как аргумент против поддержки оппозиции на выборах 2019 года, полагает эксперт.

— Граждане оборонщики — С чем столкнется ОПК при диверсификации продукции — За последний год тема диверсификации оборонных предприятий набрала невиданные обороты: о ней говорят и в правительстве, и в промышленности, да и сам президент Владимир Путин периодически поднимает этот вопрос. В ОПК в один голос твердят о том, что поставленную задачу постепенно решают. Только вот в чем загвоздка: "оборонка" и рада бы следовать указаниям, реально наращивая производство "гражданки", однако возможность быстрой переориентации есть не у всех, а еще больше проблем с рынками для сбыта. Кажется, что время есть: наладить диверсификацию продукции нужно к 2025 году. Но в промышленной реальности это уже почти завтрашний день.

— Виртуальная стража границ — Какие опасности принесет активное пользование интернетом в 2019 году — В конце 2018 года законодатели выступили с новыми законодательными инициативами в области регулирования интернета. Резонансный проект об "автономном рунете" будет принят, полагают эксперты, но вряд ли власти технически смогут добиться изоляции российского сегмента сети.

— Свалка о двух концах — Как горы мусора легли между властью и народом — Митинги против свалок и мусоросжигательных заводов стали одним из символов прошедшего года: раз начавшись в подмосковном Волоколамске после выброса свалочного газа на полигоне "Ядрово", они так и не прекращаются. В 2017 году жители Балашихи пожаловались президенту на свалку "Кучино", и он распорядился закрыть крупнейший полигон столичного региона. Но в 2018-м диалог между населением и чиновниками складывался куда хуже. Объясняется это тем, что у мусорной проблемы нет решения, которое устроило бы и граждан, и бизнес, и чиновников. Корреспондент "Ъ" Анна Васильева объясняет, почему и в новом году старые свалки никуда не денутся.

— О том единственном гражданском — Как общественники оказываются сильнее чиновников — В декабре 2018 года на панихиду по председателю Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой собрались почти все лидеры правозащитного движения. В зале Домжура было особенно заметно, что люди, у которых еще в 2000-е годы никто не мог бы оспорить звание ударного отряда российского гражданского общества, постарели и оказались один на один с собственным сообществом: почти все выступавшие так или иначе говорили о непонимании со стороны большинства. Но журналисты " Ъ" Валерия Мишина и Иван Сухов обнаружили, что трансляция ценностей удивительным образом произошла — просто гражданское общество давно не сводится к правозащитникам, способно удивляться самому себе, своему многообразию и даже успехам.

— Принцип разделения церквей- Как на Украине углубили православный раскол — В апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь, независимую от Московского патриархата. При поддержке Вселенского патриарха Варфоломея, вопреки церковным канонам, в Киеве был запущен процесс по созданию новой церкви. 15 декабря там прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины. На нем был избран глава новой церковной структуры — им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), иерарх Украинской православной церкви Киевского патриархата. В Московском патриархате назвали собор "разбойничьим сборищем", а действия Константинополя — "антиканоническим посягательством на чужие церковные уделы". В Москве также считают, что новая церковь будет находиться в полной зависимости от Константинопольского патриархата. Корреспондент " Ъ" Павел Коробов подводит итоги украинской борьбы за автокефалию.

— Декриминализация Дагестана вышла на правительственный уровень — Зачистка в республике задела региональных чиновников высокого ранга — Минувший год в Дагестане прошел под знаком декриминализации республики. Подобные зачистки проводились здесь и раньше, но эта оказалась самой масштабной, причем впервые под уголовное преследование попали региональные чиновники самого высокого ранга, включая теперь уже бывших премьерминистра Абдусамада Гамидова, его заместителей, министров и руководителей ряда ведомств. Уже скоро правоохранительные органы и спецслужбы столкнутся в Дагестане с новым вызовом — массовым возвращением из Сирии жителей республики, воевавших на стороне антиправительственных сил и террористических организаций.

— Ложный диалог — Россия и США потеряли год — В прошедшем году в Хельсинки состоялся первый за четыре года полноформатный российско-американский саммит, вселивший надежду на постепенную нормализацию отношений между двумя странами. Однако вместо этого произошло резкое усиление американского санкционного давления на Россию. Вашингтон отменил встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая должна была состояться в ноябре на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. А вскоре США выдвинули России 60-дневный ультиматум по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Москву в его нарушении. Перспективы нормализации российско-американских отношений в2019 году стали еще более неопределенными, чем были годом ранее.

— Конец гонки разоружений — Что наступит после разрыва соглашений России и США — Объявление властей США о скором выходе из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало одним из самых значимых международных событий уходящего года. Крах этого соглашения — а шансы на его сохранение фактически равны нулю — приведет к новой гонке вооружений и ухудшению безопасности в Европе и Азии. Если жертвой конфронтации между Москвой и Вашингтоном станет и Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, систему контроля над вооружениями можно будет окончательно похоронить. Впрочем, по данным "Ъ", Белый дом предупреждал Кремль, что "все, вероятно, станет намного хуже, прежде чем оно сможет стать лучше".

— Вывод в пользу Турции — В 2019 году Анкара может сыграть центральную роль в сирийском урегулировании — В декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин, посещая российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, заявил о разгроме террористов и возвращении домой значительной части воинского контингента. В этом декабре похожие слова произнес президент США Дональд Трамп. За год, прошедший между этими двумя заявлениями, Дамаск благодаря российской и иранской поддержке вернул под свой контроль большую часть территории Сирии, но политическое урегулирование конфликта так и не продвинулось. И если последние полтора года основную роль в Сирии — как на земле, так и в политических вопросах — играла Россия, то в 2019 году благодаря американскому уходу ключевым игроком на сирийской сцене может стать Турция.

— Биткойн полюбит тишину — Что идет на смену криптовалютной лихорадке — Прошлый год мы заканчивали предположением, что биткойновый хайп 2017 года опишут в экономических учебниках как "тюльпановую лихорадку" новейшего времени. В конце 2018 года многое намекает, что опишут уже достаточно скоро: звездный час биткойна позади, и можно приступать к летописям. С другой стороны, государство начало решительные действия в части регулирования новой отрасли, и явный практический интерес к ней показали институционалы, включая тяжелую промышленность. Их проекты более локальны и специализированы, но также более реалистичны и стабильны.

— С литром разобрались — Как рынок топлива пережил смену политического цикла — Уходящий год мог оказаться ничем не примечательным для рынка топлива, если бы в целом стандартный рост цен на нем не совпал со сменой президента и правительства. На фоне поворота политического колеса власти были вынуждены ввязаться в неравную борьбу — как с ценами, так и со своими же решениями. По счастливому стечению обстоятельств и благодаря падению цен на нефть у правительства есть шанс объявить себя победителем до того, как рынок будет окончательно дестабилизирован. Но поскольку перспективы разрешения в головах чиновников дилеммы между социальным спокойствием и рыночными принципами не видно, следующий кризис, пусть и, скажем, в 2025 году, неизбежен.

— На границах возможного — Чему блокировка Telegram научила чиновников и пользователей — Блокировка Telegram в России начиналась как остросюжетный сериал, а превратилась в мыльную оперу. Неудача в попытке ограничить работу мессенджера в России обнажила важную проблему для властей: возможности механизмов цензуры и блокировок в интернете имеют границы и нуждаются в совершенствовании. Вопрос о том, остаются ли границы чисто техническими, может решиться уже в 2019 году.

— Пошли на вы — Острые торговые споры США и Китая лишили инвесторов веры в рост еще на год вперед — Восстановление мировой экономики, для которого ведущие регуляторы на протяжении нескольких лет применяли стимулирующие меры, оказалось непродолжительным. В уходящем году она, скорее всего, прошла циклический пик роста. Виной тому — торговые споры, ударившие не столько по экспорту, как по ожиданиям участников рынка. Даже успешное завершение переговоров Вашингтона и Пекина между тем вряд ли снимет риски замедления обеих крупнейших экономик в 2019-м.

— Интернет свищей — В мире в 2018 году стали показательно меньше обсуждать четвертую промышленную революцию — В 2018 году после многих лет энтузиазма в отношении индустрии 4.0 и будущей четвертой промышленной революции тема, бывшая на переднем плане всех крупных компаний мира, неожиданно стала уходить на второй план: ожидания "сверхбудущего" в этом году редко были главными в капитализации лидеров рынка, а перспективы развития технологий стали постепенно и без особенных потрясений отодвигаться во времени. Лишь 2019 год покажет, что именно произошло: бум индустрии 4.0, в котором государства стремились не опоздать с опережающими инвестициями, может оказаться переоцененным, и признание этого может стать болезненным для рынков.

— Квартиры раскладывают по банкам — Почему строительный рынок снова будет меняться — Для девелоперов жилья началась черная полоса. Весь уходящий год чиновники и законодатели готовили почву для демонтажа существующего фундамента, на котором стоит отрасль,— они сделали все возможное, чтобы ужесточить правила привлечения денег покупателей квартир. Теперь застройщикам придется приготовиться к новому переделу рынка, где главным действующим лицом становится банковское лобби. Пессимисты в отрасли уже заговорили о ее коллапсе в течение полугода.

— Мечта резидента — От правительства ждут изменения инвестиционного климата — Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться. Вот, например, мечты российских властей о росте значимости отечественных инвесторов начали осуществляться: в этом году впервые в истории их доля на фондовом рынке превысила долю нерезидентов. Однако чтобы не растерять достижения, власти должны обеспечить рост экономики и защиту внутреннего инвестора. Иначе от рынка останется одно название.

— Защита по Мольеру — Засекреченные данные стали секретом Полишинеля — Президент США Дональд Трамп, подписывая в середине 2017 года закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", вероятно, отдавал себе отчет, какие трудности это принесет экономике России, но вряд ли мог предвидеть побочные эффекты. Правительство РФ, ЦБ и другие госорганы приложили в 2018 году немало усилий для противодействия новым рискам, засекречивая всевозможную рыночную информацию. В результате прозрачность российской экономики формально снизилась, но реально скрывать мало что удается.

— По званию и призванию — Что могут противопоставить госбанкам частные игроки — Год назад по итогам банкротств и санаций банков казалось, что доли государства в секторе увеличиваться уже, по сути, некуда, но 2018 год открыл новые возможности. На этот раз выросли сами госбанки. Причем, несмотря на всю благородную риторику о поддержании частных игроков, такое развитие событий во многом провоцирует ЦБ. В результате сектор становится все менее привлекательным, владеть банком уже не столько престижно, сколько опасно. Развивают бизнес лишь отдельные частные игроки, и, скорее, вопреки, а не благодаря ситуации в отрасли.

— Законотворчество против природы — Почему не появились новые правила защиты вкладчиков — Взаимодействие судебной и законодательной систем в России можно описать в терминах диалектического материализма — при резком увеличении числа исков происходят качественные изменения правил. Один из важных переходов по всем признакам должен был произойти в 2018 году: на фоне массовой расчистки банковского сектора тяжбы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с гражданами, снявшими деньги незадолго до банкротства банков, стали массовыми, выявив серьезную проблему в регулировании. Но вопрос оказался неподвластен законам диалектики: анонсированные поправки по защите вкладчиков до сих пор не приняты, что чревато новым витком конфликта.

— Год кибершкольника — Как меняется лицо хакеров на финансовом рынке — Лозунг советских времен про кухарку, которая при желании может управлять государством, в наше время звучал бы несколько иначе. "Даже ученик средней школы может при желании взломать банкомат или банк",— говорили в 2018 году специалисты по информационной безопасности. Активное вовлечение в киберпреступления любителей и новичков стало трендом, и если крупные банки могут противостоять этой волне, то у игроков второго и третьего эшелонов ожидаются серьезные проблемы.

— Эта зима уже близко — О чем России и Украине придется договариваться в 2019 году — В наступающем 2019 году истекают заключенные девять лет назад газовые контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины". Эти договоренности сразу стали поводом для споров и конфликтов, и их завершения стороны должны были ждать с облегчением. Но пока компании погрязли в судебных распрях с неизвестным итогом, которые мешают им начать настоящие переговоры, несмотря на крайне высокие ставки для обеих сторон. И кажется, что единственный фактор, который заставит их сдвинуться с места,— приближение зимы.

— Сизифов ренессанс — Суперверфь" "Звезда" как очередная попытка возрождения судостроения в России — В 2018 году верфь "Звезда", подконтрольная "Роснефти", "Роснефтегазу" и Газпромбанку, окончательно сменила Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) в роли национального проекта для возрождения отрасли. Почти безграничное финансирование, лучшие кадры, готовность государства на любые преференции, может, и позволят создать обещанную президенту "суперверфь". Но опыт "нацпроектов промышленного возрождения" показывает, что успеха стратегия не гарантирует, примером тому — и ОСК, и гражданский авиапром.

— Между небом и землей — Авиарынок поставил правительство перед сложной дилеммой — Российский авиатранспорт поставил власти перед непростым выбором — либо снизить уровень конкуренции, допустив крах ряда перевозчиков, либо посадить сектор на иглу госдотаций. Оба варианта не выглядят привлекательно. Первый приведет к социальным проблемам, второй превратит еще недавно успешную отрасль в еще одного постоянного просителя бюджетных средств.

— С литром разобрались — Как рынок топлива пережил смену политического цикла — Уходящий год мог оказаться ничем не примечательным для рынка топлива, если бы в целом стандартный рост цен на нем не совпал со сменой президента и правительства. На фоне поворота политического колеса власти были вынуждены ввязаться в неравную борьбу — как с ценами, так и со своими же решениями. По счастливому стечению обстоятельств и благодаря падению цен на нефть у правительства есть шанс объявить себя победителем до того, как рынок будет окончательно дестабилизирован. Но поскольку перспективы разрешения в головах чиновников дилеммы между социальным спокойствием и рыночными принципами не видно, следующий кризис, пусть и, скажем, в 2025 году, неизбежен.

— Гражданку затянуло в мертвую петлю — Как проблемы авиапрома стали явными — Уходящий 2018 год может войти в историю российского авиапрома как переломный. Санкции, импортозамещение, ограниченное финансирование — с этими проблемами Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) жила с 2015 года, и казалось, что получается. Военные программы запускались вовремя, в гражданском сегменте острых вопросов не возникало. Но этой осенью стало очевидно, что масштаб сложностей скрыть уже невозможно: один только проект МС-21 столкнулся с дефицитом средств и сроков, которые не способен компенсировать даже ставший ответственным за это направление "Ростех". В результате реализация проекта задержится и, по мнению источников "Ъ", "вероятно, сильно".

— Строить — не возить — На что денег нет и за что конкретно следует держаться — В кризис, накануне войны и в прочие турбулентные годы государство всегда вспоминает о дорогах. Не стала исключением и Россия, в 2018 году сверставшая грандиозные планы по развитию инфраструктуры, в том числе железнодорожной. В результате в работе ОАО РЖД на первый план вместо перевозок вышло строительство. Сложно сказать, делается это ради развития подрядчиков или национальной экономики. Но факт в том, что государство, требуя от ОАО РЖД великих строек и не давая на них денег, ставит монополию в положение сборщика податей с клиентов в ущерб профильной работе, приносящей основные доходы.

— Несносный карточный домик — Господдержка не меняется — В 2018 году в российском машиностроении могли резко измениться правила игры. Объявленная вице-премьером Дмитрием Козаком реформа господдержки исходно выглядела радикальной — одним махом стереть прежнюю систему и построить новую на единых прозрачных принципах. Но попытка уйти от точечной ручной настройки субсидирования, легко позволявшей создавать неравные условия для игроков, столкнулась с сопротивлением и других чиновников, и участников рынка. В итоге реформа потеряла стройные очертания, обросла компромиссами и особыми условиями для наиболее активных лоббистов. Система воспроизвела сама себя.

— Лекарство от иностранцев — Как изолировать внутренний рынок без применения санкций — В 2018 году стало ясно: чтобы вынудить иностранные компании уйти из России, необязательно объявлять антисанкции. Можно просто создать им жесткие условия работы на внутреннем рынке, как это произошло в фармацевтической отрасли, и все получится само собой.

— Экспортные вершки, импортные корешки — Сможет ли Россия накормить всю планету — Российское сельское хозяйство, больше других отраслей выигравшее от политики контрсанкций, в 2018 году было поставлено перед новой амбициозной задачей — за пять-шесть лет экспорт продукции должен удвоиться, достигнув $45 млрд. Первые лица государства уже заговорили о планах накормить всю планету. Но кроме обычных сложностей выхода на новые рынки, особенно в условиях конфликта Москвы с Западом, для этого есть другое серьезное препятствие. Импортозамещение, сработавшее в готовой продукции, буксует на фундаментальном уровне. Технологии, на базе которых растет российский АПК, остаются в основном иностранными, а отечественная продукция проигрывает конкурентам.

— Последняя часть суши — Что и как меняет вкус россиян — Уходящий год можно назвать прощальным для ресторанов японской кухни, которые почти два десятка лет лидировали по количеству открытых точек на российском рынке общепита. Концу эпохи экзотических заведений посодействовали продуктовые антисанкции, развитие рынка доставки еды и самое неожиданное — любовь россиян к сериалам. В ресторанах и кафе страны, жестко конфликтующей в последние годы с США, теперь непатриотично царят традиционные для Западного полушария бургеры.

— Подорожание без звука — Почему в 2019 году нужно быть внимательным к счетам за телефон — Российская сотовая связь — одна из самых дешевых в мире. Этим тезисом любят козырять большинство топ-менеджеров отечественных телекоммуникационных компаний и чиновников Минкомсвязи. За годы в погоне за наполнением абонентских баз российским операторам не раз приходилось снижать стоимость голосовой связи и мобильного интернета. А когда проникновение услуг достигло максимума, а цены из-за непрекращающихся конкурентных войн — минимума, снизу постучали "закон Яровой", повышение НДС и необходимость отмены роуминга по всей стране, включая Крым. И теперь у операторов новая интересная задача: как поднять цены, но чтобы никто не заметил.

— Инвесторы разобрали корзины — Зачем электронная торговля в России собирается в альянсы — Минувший год запомнится российскому рынку электронной коммерции: на нем впервые появились крупные альянсы, которые фактически развязывают новую инвестиционную гонку. Главная проблема, которую придется решить участникам процесса,— фрагментированная и подверженная сбоям логистическая инфраструктура. Причем даже готовность инвестировать в это направление не станет гарантией успеха и лидерства, так что мы еще можем увидеть серьезный передел сфер влияния.

— Кино не привезли — Почему в России будет меньше иностранных фильмов — Прошедший год может войти не только в книги по истории российской киноиндустрии, но и в учебники по ее экономике. В борьбе за возвращение бюджетных средств, вложенных в российское кино, Минкульт без прикрас развернул полный спектр государственных инструментов. Чиновники сдвигали премьеры, отзывали прокатные удостоверения, не скрывая ни экономических, ни идеологических оснований и не оставляя пространства для маневра смирившимся в итоге дистрибуторам. Но если локальной цели нерыночные методы достигли, то для отечественного кинопроката в целом они обернулись только потерями, и от будущего его участники тоже ничего хорошего не ждут.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Как изменится ОСАГО в 2019 году — В первую очередь часть автомобилистов ждут повышения тарифов — Центральный банк и Минфин в 2018 г. основательно взялись за реформу ОСАГО – сперва ожидалось, что нововведения состоятся в середине уходящего года, но по разным причинам они отложились на начало 2019 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Клёво! — Какие законы помогут нам жить в новом году — Сегодня "Российская газета" публикует пакет законов, которые касаются наших зарплат, ведения бизнеса, долевого строительства, медицины, социального обеспечения детей-сирот, маркировки товаров и многого другого.

— Без сокращений — Массовых увольнений водителей и финансистов не будет — В России не ожидается массовых сокращений работников финансовой сферы и транспортных предприятий. Об этом сообщает Минтруд. Поводом для заявления послужили публикации в ряде СМИ о предстоящих массовых увольнениях работников в этих сферах.

— Глаз из космоса — С космодрома Восточный запустили два новейших российских спутника — С космодрома Восточный запущены два новых российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В". Их вывела в космос ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат".

— По аэродрону! — В России разработали мишени для имитации роя беспилотников — Специалисты Ижевского электромеханического завода "Купол" создали мишенный комплекс, который позволит зенитчикам отрабатывать отражение групповых атак беспилотников.

— Чему нас научил 2018 год — Эксперты "Российской газеты" подвели итоги года — Россияне стали рациональнее тратить деньги и ценить отдых внутри страны, а бизнес и власть сосредоточились на обеспечении экономического роста и завоевании внешних рынков, считают эксперты "Российской газеты". Они ответили на вопрос: "Чему нас научил 2018 год?"

— Прибавка в рублях — Индексация пенсий 1 января коснется более 30 миллионов человек — Ведомства полностью готовы к проведению 1 января индексации доходов неработающим пенсионерам. Рост пенсий по стране составит 7,05 процента и затронет 30,787 миллионов человек.

— На личном примере — Владимир Путин назвал задачи по поддержке волонтерства — Год добровольца и волонтера в России завершается, но поддержка этого важного для нашей страны движения не будет ограничиваться календарными сроками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, которое прошло в необычном формате. В Кремль были приглашены не только представители власти, но и сами волонтеры, а также представители социальных некоммерческих организаций.

— Тепло поделят — КС РФ защитил права владельцев личных систем отопления — Конституционный суд РФ обязал ввести нормативы расчета потребления тепла на общедомовые нужды в многоквартирных домах. Соответствующее постановление публикует "РГ".

— После выборов — Владимир Путин пообещал поддержку новым губернаторам — Владимир Путин в четверг провел встречу с избранными губернаторами в представительском кабинете в Кремле. В разговоре с президентом принимали участие главы республики Хакасия, Приморского и Хабаровского краев, Владимирской области, а также Ненецкого автономного округа.

— Смотрите в оба — Завершен запуск сети второго мультиплекса цифрового телевещания — Десять каналов второго мультиплекса можно теперь смотреть на всей территории России. ("РЕН ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ").

— Нет причин ускоряться — Минтранс поддерживает штрафы за превышение порога скорости на 10 км/час — Минтранс поддержит снижение нештрафуемого порога скорости до 10 километров в час, заявил министр транспорта Евгений Дитрих на встрече с журналистами, посвященной нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

— Присяжные прибавили работы — Дела, закончившиеся оправдательным приговором, будут перепроверены — Следственный комитет России проверит материалы всех уголовных дел в Москве, которые закончились оправдательными приговорами, а также те, что были возвращены судами для дорасследования. Такое решение, пояснили в ведомстве, было принято после прозвучавшей критики о качестве следствия.

— Между свободой и усталостью — На вопрос, какие ваши чувства в последнее время окрепли, более трети молодых россиян, опережая по численности представителей других возрастных групп, ответили: "Чувство собственного достоинства и чувство свободы". Таков один из итогов исследования, проведенного этой осенью "Левада-центром".

— Стой, код идет! — В России создается информационная система мониторинга маркированных товаров — В России создается Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров. Их движение от производителя до конечного потребителя будет контролироваться с помощью специальной маркировки. Это позволит бороться с незаконным оборотом товаров, защитит граждан от некачественного или фальсифицированного продукта, а бюджетную систему — от потерь в виде недополученных таможенных и налоговых платежей.

— Замечательный сосед — Определена максимальная доля квартир для детей-сирот в жилых домах — В одном многоквартирном доме под жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, должно отдаваться не более 25 процентов жилых помещений. Исключение сделано только для населенных пунктов с численностью жителей менее десяти тысяч человек и многоквартирных домов, в которых количество квартир составляет менее десяти.

— Клиническая картина — У врачей появится больше возможностей для борьбы с недугами — С нового года начнут разрабатываться клинические рекомендации по заболеваниям, с которыми приходится сталкиваться практикующим врачам.

— Перерыв в проверках — Продлены надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса — Надзорные каникулы для малого и среднего бизнеса продлены до 31 декабря 2020 года. Поправки в законодательство, которые публикует "Российская газета", были приняты, чтобы оградить добросовестный бизнес от излишнего внимания надзорных органов. Об этом главу государства попросили участники форума "Малый бизнес — Национальный проект!", прошедшего в конце октября. Президент Владимир Путин тогда поддержал эту инициативу и дал соответствующие поручения правительству.

— Пожилые люди получат обязательную долю в наследстве — Женщины после 55 лет и мужчины от 60 лет сохранят право на обязательную долю в наследстве. Соответствующие поправки в Гражданский кодекс публикует сегодня "Российская газета"

— Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю дали отсрочку — Для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — на три года отсрочена "мусорная" реформа. Они получили право до 1 января 2022 года не применять положения федерального законодательства о сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных отходов (ТКО) региональными операторами.

— С 1 июля все застройщики перейдут на эскроу-счета — Новые правила начинают действовать в долевом строительстве. Перестает работать страхование договоров долевого участия (ДДУ). С момента публикации изменений в 214-ФЗ со всех новых ДДУ застройщики обязаны отчислять взносы в компенсационный фонд в размере 1,2 процента от суммы договора.

— Если азарт угас — Инвесторы, связанные с игорным бизнесом, смогут защитить свои интересы в случае ликвидации той или иной игорной зоны. Закрыть ее можно будет только на основании специального закона.

— Мрот вырастет в 2019 году до 11 280 рублей — Минимальный размер заработной платы (МРОТ) увеличится в 2019 году на 117 рублей и составит 11 280 рублей. Закон об этом публикует сегодня "Российская газета".

— Чудо на заборе — Сколько старинных домов в российских городах спасли волонтеры — Год волонтера завершается, но век волонтера продолжается. Самые яркие проекты уходящего года обязательно продолжатся в будущем. Одним из них стал фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест".

— 193 народных акцента — Как языки народов меняют национальную политику и ослабляют санкции — Зачем обновляется "Стратегия национальной политики", и какую роль в переменах играет народная дипломатия, в интервью "РГ" рассказывает президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Генрих Мартенс.

— Труды и дни — Писатель и бизнесмен листают трудовую книжку страны — С начала 2020 года россиян начнут переводить на электронные трудовые книжки. Однако, по данным ВЦИОМ, более половины наших граждан не хотят расставаться с бумажными, в картонных обложках, историями трудовых подвигов и поражений.

— Мечты сбываются?— Чем нам запомнился уходящий год — В преддверии новогодних праздников социологи поинтересовались у россиян, каким им запомнился 2018 год и чего они ждут от 2019-го (ВЦИОМ).

— Авангардный прорыв в гиперзвук — Успешно испытан боевой блок стратегической ракеты УР-100Н УТТХ под названием "Авангард". Кстати, Владимир Путин приехал в Национальный центр управления обороной, чтобы лично наблюдать за пуском ракеты УР-100Н УТТХ с боеголовкой "Авангард". Это первая в мире боеголовка, способная лететь в атмосфере с гиперзвуковой скоростью на межконтинентальные расстояния. Парадокс в том, что гиперзвукового двигателя нет — пока лишь идут его испытания — а проблема гиперзвукового полета решена.

— Каникулы в усиленном режиме — На праздники ГАИ усилит контроль за водителями — Накануне длинных новогодних каникул Госавтоинспекция предупреждает, что никакого лояльного отношения в честь праздника к нетрезвым водителям не будет.

— "Экстази" поставили на поток — В Подмосковье накрыли наркофабрику — Столичные полицейские ликвидировали в Подмосковье крупнейшую за последнее время нарколабораторию, гнавшую зелье чуть ли не в промышленных объемах. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

— Мантию не вернут — Жалобу судьи в отставке отклонили — Высшая квалификационная коллегия судей рассмотрела жалобу судьи в отставке.

— Поездка по правилам — На каршеринг и такси можно пожаловаться — Роспотребнадзор во второй раз открыл "горячую линию" по услугам такси и каршеринга. С 27 декабря 2018 года по 15 января 2019 года специалисты региональных управлений Роспотребнадзора ответят на все вопросы, связанные с услугами такси и каршеринга.

— Гостите бессрочно — Вид на жительство для иностранцев не надо будет продлевать каждые 5 лет — МВД России разработало проект документа, предусматривающий введение бессрочного вида на жительство в России для иностранных граждан. Об этом говорится в уведомлении о начале разработки документа, размещенном в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Плата за полумесяц — В правящей коалиции Германии предложили ввести налог на мечети — В правящей коалиции Германии предложили ввести налог на мечети. Вначале эту идею озвучили в либеральных исламских кругах республики, а затем подхватили некоторые политики. По их мнению, дополнительное налогообложение граждан, причисляющих себя к мусульманской вере, помогло бы перевести жизнь религиозных общин на "самоокупаемость" и пресечь их финансирование извне. За модель сторонники инициативы предлагают взять церковный налог, взимаемый с прихожан Католической и Евангелической церквей. Однако тут же раздались и голоса противников, которые убеждены: "церковная десятина" себя изжила.

— Раскол в расколе — Порошенко, Филарет и Варфоломей уже делят имущество канонической Церкви — Праздник "объединения", устроенный президентом Петром Порошенко себе и местным раскольникам в середине декабря, к концу года сменился суровыми буднями.

— Со знаком минус — Посещение Венеции станет платным — В 2019 году гостей Венеции ждет неприятный сюрприз. С туристов, прибывающих в исторический центр "города на воде" и острова Венецианской Лагуны, будет взиматься дополнительная плата за въезд. Сбор, который в местной прессе окрестили "налогом на высадку", ударит по нерезидентам, приезжающим в Венецию "на любом виде транспорта". Соответствующее положение отражено в проекте бюджета на 2019 год, одобренного на прошлой неделе в сенате итальянского парламента.

— Его внутренний Рим — В четверг скончался Алексей Михайлович Букалов — корреспондент ТАСС в Италии, друг "РГ" — Он был знатоком Пушкина, прекрасно знал Рим Бродского. Да и сам за много-много лет работы в Италии стал достопримечательностью вечного города. Блистательный журналист, русский интеллигент, научивший своих соотечественников любить страну Данте и Феллини, а итальянцев уважительно относиться к современным россиянам, внукам и правнукам золотого и серебряного веков великой русской литературы.

— Генерал ушел — Трамп продолжает кадровую ротацию — Министерство обороны США в новогоднюю ночь получит нового руководителя. В кресло главы ведомства сядет Патрик Шанахан, в настоящее время являющийся первым замглавы Пентагона. Президент Дональд Трамп пока не уточнил, намерен ли выдвигать кандидатуру 56-летнего Шанахана на должность министра на постоянной основе, но заметил, что тот может исполнять обязанности "в течение длительного времени".

— Отправили на эшафот — В Японии казнили главарей якудза — В японском городе Осака казнили двух бывших главарей якудза. Приговор был приведен в исполнение через повешение. Соответствующее распоряжение отдал министр юстиции островного государства Такаси Ямасита.

— Не спеши родиться — Академик Николай Володин: Беременность — это образ жизни со своими законами — Всему свое время. Появлению человека на свет — тем более. Однако природа диктует свои правила, и не всегда они укладываются "в регламент". Преждевременно появившиеся на свет младенцы не редкость. Как рождение раньше срока влияет на здоровье и на саму судьбу человека? Об этом обозреватель "РГ" беседует с ведущим специалистом в области неонатологии академиком РАН Николаем Володиным.

— Поговоришь со мною, гаджет?— Когда человек острее всего чувствует одиночество — Достаточно набрать в поисковике слово "одиночество", и на вас буквально обвалятся различные его трактовки. Вы узнаете, например, что это социально-психологическое явление, эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми или со страхом их потерять. Есть "более человеческая" интерпретация: "Одиночество разъедает нашу душу. Это состояние, при котором человек ощущает свою ненужность. Не ощущает самого себя"…

— Вернули улыбку — Детям с врожденными патологиями губы сделали бесплатные операции — В Костроме прошла благотворительная акция: бесплатно были прооперированы дети с врожденными патологиями губы и неба.

— Укрощение рака — Президиум Российской академии наук обсудил проблемы онкологии — Борьба с онкологическими заболеваниями выходит в приоритеты охраны здоровья. Не от хорошей жизни: к 2030 году, по прогнозам ВОЗ, рак унесет жизни 13,5 млн человек.

— Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика — 27 декабря Владимир Путин встретился с десятилетним Колей Кузнецовым, участником проекта "Мечтай со мной". Мечтой мальчика было пожать руку президенту. Перед встречей для Коли и его мамы была организована большая экскурсия по Московскому Кремлю. Коля Кузнецов приехал в Москву из Ставропольского края, это его первая поездка в столицу.

ИЗВЕСТИЯ

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— По доброй воле — Владимир Путин призвал губернаторов вступить в ряды волонтеров — Власть на личном примере должна показать искреннее стремление помочь людям и присоединиться к волонтерским проектам. С таким призывом к руководителям регионов обратился Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвященном подведению итогов Года волонтера. Поддержка добровольчества обязательно будет продолжена, заверил он участников заседания. Глава государства поручил своей администрации и правительству проследить за тем, чтобы волонтерское движение не забюрократизировали. Некоммерческим организациям (НКО), получившим президентские гранты, должен автоматически присваиваться статус, дающий право на финансовую поддержку от государства.

— Петрова победа — ЛНР и ДНР назвали захват "серой зоны" пиар-акцией — Заявление Киева о захвате позиций в "серой зоне" — не более чем пиаракция, направленная на украинских граждан в преддверии выборов президента страны 31 марта 2019 года. Об этом "Известиям" заявили в ЛНР и ДНР. Там отметили, что в ближайшие месяцы вряд ли стоит ждать прорывов в мирном урегулировании. По словам представителей республик, последний год ВСУ часто прибегают к подобной практике: заходят в пустые села, объявляют их взятыми под контроль, а потом покидают населенный пункт. В Верховной раде "Известиям" заявили, что Минским соглашениям нет альтернативы, а шаги, направленные на эскалацию, совершаются в угоду предвыборных амбиций.

— Деньги не в счет — За что Центробанк лишил лицензий пять из девяти форекс-дилеров — Полмиллиона россиян торгуют на форексе, но лишь несколько тысяч человек официально заключили договоры с российскими компаниями, рассказали "Известиям" эксперты и участники рынка. 27 декабря Центробанк лишил лицензий пять из девяти форекс-дилеров, работающих в России. Большинство их клиентов сотрудничали не с российскими юридическими лицами, а с зарубежными — зачастую из офшорных зон. Как пояснили "Известиям" в регуляторе, компании использовали лицензии, чтобы привлекать граждан в свои иностранные "дочки". Фактически форекс — это оптовый валютный рынок, на котором торгуют банки и инвестфонды, но в России доступ к нему есть и у розничных инвесторов. Ежегодная выручка дилеров составляет около $500 млн и почти полностью состоит из клиентских депозитов. При этом 90% участников рынка разоряются в первый год торгов.

— "Осложнить реализацию "Северного потока-2" можно, но за него голосует бизнес" — Торговый представитель России во Франции Александр Туров — о перспективах крупных инфраструктурных проектов и сотрудничестве в Арктике — Проект "Северный поток-2" будет реализован, несмотря на призывы западных стран его остановить. Об этом в интервью "Известиям" заявил торговый представитель России во Франции Александр Туров. Он подчеркнул, что бизнес и экспертное сообщество, в том числе и в Париже, приветствуют строительство газопровода. Кроме того, экономист объяснил, как на отношения наших стран влияет политика и почему объем торговли Москвы с европейскими странами в последние годы растет, несмотря на санкции, а также рассказал, как Россия и Франция вместе работают в Арктике.

— Дрон захвачен — В Москве полицейские беспилотники начнут бороться с коптерами-нарушителями — В Москве формируют комплексы беспилотников для борьбы со злоумышленниками, которые используют дроны и коптеры. Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Владимир Черников пояснил "Известиям", что первые аппараты уже поступили в распоряжение полиции, а к весне будут сформированы полноценные комплексы. Эксперты отмечают: чтобы успешно справляться с криминальными беспилотниками, нужно также создать инфраструктуру для их обнаружения — датчики, камеры и нейросети.

— Вино надо доказать — Чем грозят алкогольному рынку проверки в сети "Красное и белое" — Втечение месяца Росалкогольрегулирование (РАР) исследует образцы алкоголя, изъятые на складе торговой сети "Красное и белое". Об этом "Известиям" рассказал источник в контролирующих органах. Специалисты выяснят, продается ли в алкомаркетах контрафактное и фальсифицированное спиртное. Нелегальный алкоголь составляет треть рынка, говорят эксперты.

— Бензину добавят кофе: на АЗС растет число сопутствующих услуг — Нефтяные компании обеспечивают операционные затраты своих заправочных станций за счет непрофильного ритейла — Позитивный международный опыт, налоговые условия и жесткие ограничения по ценам на топливо со стороны государства вынуждают нефтяные компании развивать на АЗС рынок сопутствующих товаров — продажи кофе, чая и прочих продуктов, аксессуаров и даже промтоваров. В частности, на заправках "Роснефти" этот вид услуг формирует уже почти четверть выручки. Только от реализации кофе на АЗС "Роснефть" по итогам года получит 4 млрд рублей, рассказали "Известиям" в компании. Сейчас "Роснефть" ставит своей задачей обеспечивать операционные затраты своих АЗС за счет нетопливного ритейла.

— Исключение исправил: из школьной программы убрали устаревшие пособия — Подготовлен новый Федеральный перечень учебников — В России окончательно сформировали Федеральный перечень школьных учебников (ФПУ). В него включили 863 пособия. Уже со следующего учебного года обновить свои библиотеки смогут все школы страны. Об этом "Известиям" сообщили сразу три источника — представители Министерства просвещения, Российской академии образования (РАО) и научно-методического совета по учебникам. Эксперты отмечают, что из нового списка были исключены лишь те пособия, которые содержали очевидные ляпы и ошибки.

— Код на замок: утечки информации для компаний подорожали до $3,86 млн — Чаще всего причиной потери информации становится неосторожность сотрудников — Цена одной утечки информации из компании в среднем в мире выросла на 6,4% — до $3,86 млн, показало глобальное исследование IBM Security и Ponemon Institute, с которым ознакомились "Известия". Это связано с ростом объема информации, которая пострадала в ходе инцидентов. При этом наибольший урон наносят не внешние, а внутренние утечки, выяснили в российской InfoWatch. В среднем один внутренний инсайдер компрометирует в 1,5 раза больше данных, чем злоумышленник извне. Чаще всего компании теряют личную информацию, реже — коммерческую тайну и свои новые разработки. По оценкам Ponemon Institute, из-за появления новых каналов доступа к данным вероятность утечек информации из компаний в ближайшие два года вырастет до 29,7%.

— Без Крыма никак: на уроках истории обсудят майдан и "вежливых людей" — Воссоединение полуострова с Россией войдет во все школьные учебники по новейшей истории — События на Украине и в Крыму весной 2014-го начнут изучать во всех российских школах со следующего года. Как рассказали "Известиям" в Министерстве просвещения, воссоединение полуострова с Россией — это событие, которое закреплено в концепции учебно-методического комплекса по отечественной истории и будет отражено во всех новых учебниках. Завершить переход на такие пособия планируется до конца 2019 года. Сегодня некоторые учебники уже содержат главы о присоединении Крыма, однако их формулировки вызывают вопросы у экспертов. "Известия" опросили школьников и преподавателей из различных регионов страны и пришли к выводу, что события весны 2014 года на уроках истории пока освещаются недостаточно.

— Велопрокатная гонка: парк московского сервиса вырастет почти на треть — Но аренда без привязки к станциям может быстрее появиться в Петербурге — Парк московского велопроката в 2019 году увеличится до 5,5 тыс. единиц, он станет почти на треть больше, чем в 2018 году. Об этом "Известиям" рассказали в компании-операторе "Ситибайк". Однако активному развитию направления мешает недостаток инфраструктуры: новые велодорожки появляются в парках, тогда как сервис в первую очередь предназначен для перемещений по городу, говорят эксперты.

— Из Евпатории на Юпитер: рассекречен документ СССР о межпланетной связи — Советские ученые планировали полеты не только на Луну, но и на Марс и Венеру — Рассекречены уникальные материалы о развитии системы дальней связи. Речь в них идет о разработках, проводившихся на базе центра "Плутон" недалеко от Евпатории. Документ от 1961 года предоставили "Известиям" в компании "Российские космические системы". В нем приведены записи инженеров и ученых, работавших над созданием устройств, которые смогли бы обеспечить радио, фото и телеграфную связь между Землей и другими планетами, а также экипажами космических кораблей в пределах 1 млрд км. Сейчас возможности "Плутона" уже не соответствуют современным задачам космонавтики, однако отдельные его элементы (в частности, параболические антенны) могут быть использованы при строительстве новых систем связи.