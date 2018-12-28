АСТАНА, 28 дек /ПРАЙМ/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что никаких серьезных переговоров о создании единой валюты в Евразийском экономическом союзе не было.

"Что касается единой валюты, никто серьезно вообще не разговаривал на эту тему, не вели мы никаких переговоров… Это благо, но нам далеко еще до этого", — заявил Назарбаев в интервью казахстанским СМИ в пятницу, отрывок которого опубликован на сайте телеканала "Хабар 24".

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.