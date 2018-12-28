ВАШИНГТОН, 28 дек /ПРАЙМ/. Товарооборот между РФ и США за 10 месяцев 2018 года вырос на 16% до 23,3 миллиарда долларов, заявил в пятницу российским журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

"За десять месяцев 2018 года торговля выросла на 16% – до 23,3 миллиарда долларов. США занимают третье место среди стран, направляющих прямые инвестиции в Россию. Но эти факты, как мы постоянно подчеркиваем, не отражают реального потенциала, который есть у наших стран в сфере экономического взаимодействия", — сказал он.

По словам Антонова, американские предприниматели не скрывают, что ограничительные меры администрации вызывают у них беспокойство, однако при этом заявляют, что не хотят уходить с российского рынка, который продолжает оставаться для них очень выгодным.

"Дают высокую оценку нашим усилиям по макроэкономической стабилизации и нацеленности на улучшение инвестиционного климата. Активно изучают возможности локализации и развития производства в России. Доказательство – увеличивающийся двусторонний товарооборот", — сказал дипломат.

Он добавил, что российская сторона регулярно напоминает американским партнерам о важности реализации предложения президента РФ Владимира Путина, озвученного на саммите в Хельсинки, о создании совместного Делового консультативного совета из числа видных предпринимателей для обсуждения вопросов развития экономических и деловых связей.