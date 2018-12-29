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РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Разговор дороже денег — С 1 июня 2019 года в России отменяется национальный роуминг. Поправки в Закон "О связи" публикует сегодня "РГ". Сотовые компании уже предлагают тарифные планы, которые позволяют на всей территории России совершать звонки как в домашней сети.

— Машине место — В России с 30 декабря 2018 года начинает действовать закон об организации дорожного движения, который регулирует создание парковок. В законе, которые публикует "РГ", уточнено, где именно можно организовывать места стоянки.

— Жестокость под запретом — Президент подписал долгожданный закон об ответственном обращении с животными. Он отправит в небытие контактные зоопарки, запретит опыты над приютскими животными. Документ публикует "РГ".

— Зрителям открыли космос — В населенных пунктах, где отсутствует сигнал эфирного цифрового телевидения, смотреть программы 20 общедоступных федеральных каналов можно будет бесплатно через спутник. "РГ" публикует документ.

— Лайк не опасен — Наказание за лайки и репосты "горячих" материалов перенесено в Кодекс об административных правонарушениях. Пользователи социальных сетей больше не будут попадать под УК за неосторожное движение мышкой.

— Не упустили шанс — В Минобороны рассказали о возросшей разведывательной активности у границ нашей страны на уходящей неделе. По данным военных, за этот период у российских рубежей были замечены 14 самолетов иностранных государств.

— Право на любовь — Уполномоченный по правам ребенка в РФ сможет через суд оспаривать решения органов государственной власти. Об этом говорится в законе, который подписал Владимир Путин. "РГ" публикует документ.

— Наставят на ум — "РГ" публикует закон о введении "умных" счетчиков электроэнергии. Эти приборы будут сами передавать данные о потреблении, получат защиту от мошенников и станут ограничивать подачу ресурсов неплательщикам.

— Пистолет за заслуги — Установлен порядок порядок принятия российскими гражданами наградного оружия от руководителей иностранных государств. Президент РФ подписал соответствующий закон, "РГ" публикует документ.

— Каникулы без тревоги — Более напряженной, чем в будние дни, окажется служба военнослужащих Росгвардии в новогодние каникулы. Они получат возможность отпраздновать и отдохнуть чуть позже. А с 31 декабря по 8 января порядок в стране будут охранять около 170 тысяч росгвардейцев.

— Не выше потолка — Микрофинансовые организации снизят потолок суммы долга заемщиков и ограничат ежедневную процентную ставку. Закон об этом подписал президент Владимир Путин, его публикует "РГ".

— С новым снегом — В новогоднюю ночь в столице будет погода со снегом и морозцем. Если в полночь прогнозируется —10 градусов, то к утру потеплеет до —5, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в "РГ".

— И видно, и слышно — В районе Перекопского перешейка в Крыму, на границе РФ и Украины, пограничники ввели в эксплуатацию комплексы охранной сигнализации. Они обеспечат надежную защиту российских рубежей.

— Мечты сбываются — Легче всего критиковать проект, в котором власти персонально помогают тяжелобольным детям. А попробуйте сами без комка в горле поговорить с ребенком, у которого, возможно, уже не будет завтра. И все сразу встанет на свои места, уверена обозреватель "РГ".

— Глядя в зеркало уходящего года — Столичный грузоперевозчик "Шереметьево-Карго" демонстрирует стабильно высокие результаты в период пиковых нагрузок. Для предновогодней суеты у грузооператоров есть емкое определение — период пиковых нагрузок. Он длится с ноября и по декабрь включительно.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сказ о потерянной стабильности — Отношения с США и Украиной в 2018 году были в топе российских новостей. Несмотря на кризис, отдельные контакты Москвы и Вашингтона порой даже вселяли оптимизм. Тем не менее Новый год державы встретят с заметным охлаждением и открытым вопросом, как общаться дальше. А украинские политики, войдя в предвыборный период, и вовсе чуть не развязали конфликт с Россией. В этих и других тенденциях уходящего года разбирались "Известия".

— От рекорда к прорыву — Как минимум два события политической жизни страны в 2018 году точно войдут в историю. В марте в России прошли выборы президента, которые выиграл действующий глава государства Владимир Путин. Вскоре им был подписан новый майский указ, основной задачей которого стал прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии страны. А летом правительство внесло в Госдуму пакет резонансных законопроектов о совершенствовании пенсионной системы.

— Великолепная пятерка и обвал — Уходящий год стал крайне богатым на события в экономике. Самыми нашумевшими, безусловно, можно назвать решение о повышении налога на добавленную стоимость до 20% и пенсионную реформу. Однако в 2018-м были и другие, не менее значимые явления: от уже привычного закрытия банков до беспрецедентного превышения доходов бюджета над расходами.

— Третий раунд — Президенты России и Белоруссии продолжат обсуждать вопросы экономического характера и интеграцию в рамках Союзного государства на переговорах, которые пройдут в Кремле сегодня. Это уже третья встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в нынешнем месяце. Однако многие проблемы двусторонних отношений могут быть разрешены только на высшем уровне, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Фирма платит — В России могут вырасти пособия по безработице. В 2019 году в правительстве будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования. Идея в том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого граждане смогут получать выплаты в случае потери работы. О том, что предложение будет рассмотрено, "Известиям" рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Информацию подтвердили и в Минтруде.

— Флаг над Евфратом — Сирийская арабская армия (САА) при поддержке российской военной полиции вошла в город Манбидж, расположенный на севере страны. Об этом свидетельствуют официальные заявления Генерального штаба ВС Сирии. До этого момента город контролировался курдскими отрядами самообороны (КОС) и американскими военными.

— Цены на взлет — Цены на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5–7%, прогнозируют опрошенные "Известиями" билетные агрегаторы. Подорожание перелетов, запланированных в первом квартале, по отдельным зарубежным направлениям уже достигло 25%, хотя и внутренние авиарейсы в январе–марте станут дороже на 5–21%. Всему виной возросшая цена авиакеросина и нестабильность рубля, полагают эксперты.

— Горючий год — Этот год стал непростым для бизнеса: капитал богатейших людей мира сократился на $511 млрд, подсчитало Bloomberg. Но самые состоятельные россияне потеряли меньше — их доходы сократились лишь на 2%, до $255 млрд. На состояние российского капитала оказывали влияние волатильность на рынке, вызванная падением цен на нефть, обострение отношений с Украиной, а также ужесточение санкций и политики западных государств по отношению к нашей стране.

— От печали до радости — Грандиозные события, такие как открытие Крымского моста, успешно реализованные масштабные проекты Года волонтера в 2018 году перемежались со скандальными инцидентами — чего стоит шокировавшая общество хулиганская выходка с последующим заключением под стражу двух игроков сборной России по футболу. Надолго запомнятся также трагедии с детьми — в ТЦ "Зимняя вишня" и Керченском политехническом колледже. "Известия" вспоминают самые заметные события общественной жизни в этом году.

— Заглянули за горизонт — Уходящий 2018 год можно без всяких сомнений назвать годом российского оружия. Наша страна первой в мире создала гиперзвуковые комплексы и боевые лазерные системы. Новые разработки весной представил лично президент Владимир Путин. Долгое время они находились под грифом "совершенно секретно". Кроме того, в 2018 году стало известно и о других военных новинках. В частности, речь идет о загоризонтной системе контроля воздушного пространства.

— С новым сердцем — Уходящий год стал крайне плодотворным для российской науки. Блестящие открытия 2018 года способны перевернуть современную жизнь. Сделан безусловный прорыв в мировой медицине: ученые разработали протез митрального клапана сердца, устанавливаемый через катетер и не требующий разреза в грудной клетке. Заметные успехи и в сельском хозяйстве: впервые в мире выращена полезная для здоровья фиолетовая пшеница.