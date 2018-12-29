МЕХИКО, 29 дек /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в субботу подписал указ о налоговых стимулах для развития северной зоны страны, в первую очередь – вдоль границы с США.

"С момента подписания запускается специальная программа для северной зоны страны, в первую очередь создаются специальные налоговые условия для пограничной с США зоны. Это очень важно для создания рабочих мест, программа вступит в силу с 1 января", — заявил Лопес Обрадор в ходе представления программы в городе Монтеррей (штат Нуэво-Леон). Его выступление транслировалось в сети Periscope.

По словам президента, в первую очередь будет снижен в два раза НДС в этой зоне – с 16 до 8%. Также будет уменьшена цена топлива до уровня его цены в США, до 20% снизится подоходный налог и в два раза будет увеличена минимальная зарплата в этой зоне.