МЕХИКО, 30 дек — ПРАЙМ. Выход США из Соглашения о Транстихоокеанском торговом партнерстве (ТТП-11) может негативно отразиться на этой стране, а вот для Мексики участие в соглашение выгодно, считает известный мексиканский политолог, профессор Ибероамериканского университета Рубен Агилар Валенсуэла.

В воскресенье вступает в силу соглашение о ТТП-11. Первоначально оно было подписано в 2016 году, тогда его участниками стали 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП, CPTPP), соглашение о котором было подписано 8 марта 2018 года в Чили.

"Решение президента Трампа выйти из ТТП-11 ухудшает условия для этой страны, так как она обосабливается от торговых пространств. Но для Мексики уход США не означает ухудшений, так как с США у нас есть отдельное торговое соглашение", — сказал политолог.

Он признал, что в некоторых направлениях (к примеру, обувь и текстиль) у мексиканских производителей теперь могут появиться проблемы из-за новых конкурентов, но в целом в части конкурентоспособности у Мексики есть преимущества.

"ТТП-11, вступающее в силу 30 декабря, в целом выгодно для Мексики. Национальная промышленность имеет сейчас все условия, чтобы конкурировать, а для роста ей необходимы как раз новые рынки", — отметил Агилар.

Политолог позитивно оценил путь, который прошла Мексика с 1994 года, момента вступления в силу соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА, до сегодняшнего дня. "Да, за то, чтобы перестать быть протекционистской страной, запрещавшей импорт, что вредило потребителям, цена была высока, многие сектора промышленности не могли конкурировать с производителями США и Канады, но нам пришлось догонять их. И мы сделали это", — сказал он.

В итоге, заплатив изначально высокую цену, Мексика сумела стать конкурентоспособной и производить качественную продукцию. "С 1994 года, все эти годы, торговый баланс между Мексикой и США был в нашу пользу в среднем в 100 миллиардов долларов в год", — заметил Агилар.

По его словам, именно благодаря НАФТА Мексике удалось превратиться в мощную экспортную страну, где 88% экспорта приходятся на товары фабричного производства. "В Латинской Америке мы занимаем первое место по этому показателю", — добавил политолог.