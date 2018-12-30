ТОКИО, 30 дек — ПРАЙМ. Выход США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), которое вступает в силу 30 декабря 2018 года, открывает Китаю обширное поле для действий в Азиатско-тихоокеанском регионе, хотя данный формат торговых многосторонних отношений изначально продвигался как один из главных способов сдерживания растущего влияния Пекина в регионе. Таким мнением поделился с РИА Новости доцент токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун.

Первоначальное соглашение о ТТП подписали еще в 2016 году. Участниками соглашения были 12 стран: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Бруней, Вьетнам, Япония, Мексика, Чили и Перу. В рамках договора планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Однако в январе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения, после чего оставшиеся 11 стран ТТП сформировали Всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (ВПТТП).

"Главный ущерб для США, скорее всего, будет стратегический. Многие сторонники ТТП продвигали (соглашение – ред.) как способ сдерживания растущей мощи Китая в регионе путем связывания региональных экономик с США и их союзниками, а также способствуя дистанцированию этих стран от Китая", — подчеркивает эксперт.

Кроме этого, отмечает Браун, "ТТП предназначено для установки правил игры в торговле в Азиатско-тихоокеанском регионе", что могло бы предотвратить ситуации, когда Пекин диктовал бы другим странам в регионе свои принципы. "Выйдя из ТТП, Вашингтон оставляет площадку открытой для Китая", — добавил он.

НЕ ПАНАЦЕЯ

Несмотря на общий позитивный эффект от подписанного соглашения, данный торговый формат не является панацеей для разрешения всех существующих разногласий, и на ряд отраслей экономик стран ТТП отразится негативно, полагает Браун. В случае Японии такой отраслью, скорее всего, станет сельское хозяйство.

"Это связано с тем, что японское сельское хозяйство долгое время было защищено торговыми ограничениями, которые помогали поддерживать высокие цены на продукты в Японии. Некоторые из этих торговых ограничений будут сняты при ТТП. А, значит, японские производители вскоре поймут, что им необходимо конкурировать с дешевыми импортируемыми товарами на собственном внутреннем рынке", — заявил эксперт.

Несмотря на это, по его словам, соглашение о Транстихоокеанском партнерстве является выгодным для Японии.

"На внутреннем рынке (Японии – ред.) ожидается снижение спроса в связи с уменьшением численности населения. Это означает, что многие японские компании станут чрезвычайно зависимыми от экспорта. В этой связи ТТП является важным, так как предоставляет японским компаниям более широкий доступ к ряду быстро развивающихся стран в Азиатско-тихоокеанском регионе", — заявляет эксперт.

Другим плюсом, по мнению доцента токийского кампуса Темпльского университета, является то, что в партнерство не включен Китай, который "считается стратегической угрозой для Японии".

"Многие в Японии надеются, что ТТП поможет связать региональные экономики с Японией и в то же время дистанцироваться от Пекина", — добавил Браун.