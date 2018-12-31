ЯКУТСК, 31 дек /ПРАЙМ/. Впервые показатель валового регионального продукта (ВРП) республики Саха (Якутия) превысил 1 триллион рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики региона.

В канун новогодних праздников предварительные итоги за 2018 год подведены в экономике Якутии.

"Впервые показатель валового регионального продукта Республики Саха (Якутия) превысил 1 триллион рублей. Темпы роста валового регионального продукта составят не менее 104%", — рассказали в пресс-службе.

По экономическим подсчетам, индекс промышленного производства продемонстрировал максимальный рост за последние пять лет и составил 106,6% за счет открытия знаковых объектов.

"В этом году был установлен ряд рекордов в добывающей промышленности Якутии: добыча золота впервые в современной истории Якутии пробила отметку в 28 тонн, причем в Алданском районе золотодобыча превысила советские показатели и составила 12,6 тонны, добыча нефти и угля также обновили исторические показатели, достигнув 12 и 17,7 миллиона тонн соответственно. Впервые объем инвестиций в основной капитал достиг суммы в 400 миллиардов рублей с ростом в сопоставимых ценах на 1,3%", — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что в 2018 году сохраняется положительная динамика в сельском хозяйстве Якутии, с ростом 0,7%.

Второй раз с 2000-х годов сальдированный финансовый результат организаций республики увеличился в два раза.

"Впервые за последние четыре года реальные располагаемые денежные доходы населения сложились с положительным ростом в 0,6% к 2017 году и достигли значения 41 тысяча рублей", — добавили в пресс-службе.