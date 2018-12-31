ТОКИО, 31 дек /ПРАЙМ/. С начала 2019 года вступит в силу новое соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и США, которое призвано активизировать торговые и инвестиционные связи между двумя странами, сообщило в понедельник в Сеуле южнокорейское министерство промышленности и торговли.

По его данным, американо-южнокорейские переговоры о торговле, длившиеся с 5 января этого года, завершились ратификацией соглашения, копиями которого стороны обменяются 1 января.

"Пересмотр соглашения о торговле Республики Корея и США был быстро закончен в ограниченных рамках, в сжатые сроки устранил рыночные неопределенности, что имеет значение для укрепления стабильности и предсказуемости корейско-американских торгово-инвестиционных отношений", — приводит заявление министерства южнокорейское агентство Рёнхап.

На сайте ведомства официального сообщения пока не опубликовано.

По данным агентства, министерство промышленности и торговли отмечает также, что поправки к закону о торговле с США позволят укрепить американо-южнокорейские отношения в целом.

Согласно новому соглашению, США продлят действие пошлин на импорт корейских автомобилей-пикапов в размере 25% еще на 20 лет, до 2041 года. Сеул, как отмечает агентство, при введении новых правил импорта снизит нормы выброса для автомобилей, которые будут поставлены в период с 2021 по 2025 год.

Кроме того, как отмечает агентство, две стороны договорились внести поправки в положение, касающееся урегулирования споров между инвесторами и государством, и усилить прозрачность процедур по проведению антидемпинговых и компенсационных мер.

Американо-корейское соглашение, известное как KORUS, изначально было заключено в 2007 году и вступило в силу пятью годами позже. В марте текущего года этот торговый пакт был пересмотрен. В соответствии с поправками квота для американских компаний на ввоз в Южную Корею автомобилей должна быть увеличена до 50 тысяч с 25 тысяч.