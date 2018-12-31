МОСКВА, 31 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило программу профессионального обучения и дополнительного образования граждан предпенсионного возраста, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить… специальную программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года", — говорится в тексте распоряжения.

Отмечается, что цель программы заключается в оказании помощи этой категории граждан "для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентноспособность и профессиональную мобильность на рынке труда".

"Участниками программы являются как работники организаций, проходящие обучение по направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы занятости населения", — уточняется в распоряжении.

Отмечается, что после обучения будет проводиться экзамен, а результаты прописаны в "Скиллс Паспорте", который можно будет использовать в резюме.

Ранее министр труда Максим Топилин на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщил, что средства на переобучение и повышение квалификации россиян предпенсионного возраста будут направлены в регионы в самом начале 2019 года.