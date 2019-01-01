ХЕЛЬСИНКИ, 1 янв /ПРАЙМ/. Более оперативная работа налоговой службы, повышение акцизов на алкоголь и табак, увеличение налога на сахаросодержащие напитки, увеличение государственных пенсий, снижение транспортного налога, новые названия некоторых государственных организаций и возможность получить четыре имени вместо привычных трёх ждут жителей Финляндии в 2019 году.

С 1 января в стране начнет работу регистр доходов налогоплательщиков, который позволит в режиме реального времени отслеживать получаемые жителями доходы и необходимые в связи с этим к оплате налоги. В стране прогрессивная налоговая система, за уплату такс и пошлин несёт ответственность налогоплательщик. Налогом облагаются все получаемые доходы, в том числе, например, пенсии.

Ожидается, что с началом работы регистра доходов корректировка получаемого дохода и начисляемых налогов будет проходить заметно быстрее. Сейчас этот процесс занимает около двух лет — каждый декабрь налоговая служба Финляндии возвращала налогоплательщикам переплаченные налоги или выставляла дополнительные счета на уплату такс за прошлый год. В декабре 2018 проходила корректировка 2017 года.

"Одна из задач регистра состоит в том, чтобы убыстрить обновление налоговых ставок в соответствии с текущим уровнем доходов. По этой причине крупные возвраты налогов должны уйти в прошлое. С 2019 года возврат налогов и корректировки будут проходить на скользящей основе с августа по декабрь", — говорится на сайте налоговой службы.

Подорожает вся алкогольная продукция. Уровень акцизов будет поднят в зависимости от крепости напитка. В среднем повышение налога составит 2,5%. На практике бутылка вина станет дороже примерно на 10 центов, а бутылка водки – на 20 центов.

Также повысится цена на газировку. Уровень повышения налога будет зависеть от процентного содержания сахара. К примеру, полуторалитровая бутылка лимонада подорожает примерно на 10 центов.

Продолжится повышение акцизов на табачные изделия, доля которых составит 52% в стоимости одной пачки сигарет.

Снизится налог на новые машины. Налоги будут понижены в зависимости от уровня выбросов углекислого газа. Больше всего подешевеют автомобили с низким и средним уровнем выбросов CO2.

Гарантированная государственная пенсия повысится на девять евро и составит 784,52 евро в месяц.

Несколько государственных организаций объединятся или получат новые названия. Вновь образованное Агентство транспорта и связи (Traficom) возьмет на себя ответственность за объединенный орган регулирования связи Финляндии и управление по безопасности на транспорте (в 2018 году — это были два разных ведомства). Транспортное агентство станет Агентством транспортной инфраструктуры. В тоже время объединят в одну структуру Финское управление по безопасности пищевых продуктов, Агентство по делам сельского хозяйства и Национальную земельную службу — с 2019 года все они станут Финским управлением по пищевым продуктам.

Также жители Финляндии с 1 января получат большую свободу при выборе имени и фамилии, имена могут быть более интернациональными, а их максимальное количество увеличат до четырех с нынешних трех. "Реформа была вызвана изменениями в институте семьи, такими как увеличение числа не состоящих в браке и интернациональных семей, а также возросшая готовность людей давать и принимать более индивидуальные имена", — подчеркнули в минюсте.