МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Прожиточный минимум московских пенсионеров увеличен в 2019 году на 299 рублей из-за подорожания продуктов, теперь он составляет 12 тысяч 115 рублей.

Как уточнял ранее руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян, городскую доплату к пенсии в Москве получают 2 миллиона пенсионеров и более 50 тысяч пенсионеров, проживающих в городе менее 10 лет.

Средства на выплаты заложены в бюджет на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов. Объем расходов на эту выплату составит чуть более 4,2 миллиарда рублей.