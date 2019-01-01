МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Закон о поддержке москвичей старше 50 лет путем сохранения всех социальных льгот в рамках изменений пенсионного законодательства начинает действовать в Москве с 1 января.

Законом сохраняются все льготы для женщин в возрасте 55 лет и старше, и мужчин от 60 лет. Также предусматриваются новые меры социальной поддержки для жителей старше 50 лет.

Так, сохраняются льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси), изготовление и ремонт зубных протезов (кроме стоимости материалов) женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

При наличии медицинских показаний неработающие москвичи, достигшие этого возраста, могут получить бесплатные путевки в санатории и возмещение стоимости проезда к месту отдыха. Кроме того, жители, которым присвоено звание "Ветеран труда" или "Ветеран военной службы", будут оплачивать лишь 50% коммунальных услуг и стоимости проживания в квартире, получать ежемесячную компенсацию затрат на телефонную связь и ежемесячную денежную доплату.

Москвичи в возрасте от 50 лет смогут бесплатно проходить диспансеризацию, а также профессиональное обучение, повышение квалификации и профессиональную подготовку, осваивать дополнительные знания и предпринимательские навыки по одной из городских программ и получать адресную социальную помощь. Закон также предполагает создание специального центра переподготовки и трудоустройства жителей, достигших возраста 50 лет.

Как следовало из текста закона, указанные меры поддержки вводятся на неограниченный срок и распространяются на всех жителей Москвы, достигших соответствующего возраста. Как отмечал ранее мэр столицы Сергей Собянин, все эти и другие меры будут приоритетом работы столичного правительства и будут находиться под его личным контролем.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.

Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения президента РФ, и в итоге закон предусматривает повышение для всех на пять лет.