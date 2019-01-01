ЕРЕВАН, 1 янв /ПРАЙМ/. Максимальный объем оборота, позволяющий предпринимателям в Армении заменить НДС и налог на прибыль преференциальным налогом с оборота, с 1 января снижается с 237 до 120 тысяч долларов, следует из вступающих в силу требований налогового кодекса страны.

В соответствии с законодательством, с 2019 года предприниматели смогут платить налог с годового оборота объемом до 58,3 миллиона драмов (120 тысяч долларов). Ранее эта цифра составляла 115 миллионов драмов (237 тысяч долларов).

Налог с оборота распространяется на организации, индивидуальных предпринимателей и нотариусов и заменяет НДС и налог на прибыль. Его ставка составляет от 1,5% до 5% для различных видов производственной и торговой деятельности, 10% — для нотариусов, а также доходов от аренды, процентов, роялти, отчуждения недвижимости и автотранспортных средств, 25% — для организации игр с выигрышем.

Ранее фракция "Царукян" в парламенте минувшего созыва предлагала оставить неизменной планку налога с оборота с целью поддержки предпринимательства, однако правительство отнеслось к этой инициативе негативно.

Исполняющий обязанности министра финансов страны Атом Джанджугазян заявил, что это приведет к снижению доходов бюджета. По его оценкам, в случае сохранения объема налога с оборота на прежнем уровне бюджет страны может не досчитаться порядка 227 миллионов долларов. Кроме того, по его словам, это помешает борьбе с теневым сектором экономики и создаст неравные условия для хозяйствующих субъектов.

Прежняя ставка действовала с 2015 года.