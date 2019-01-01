ПЕНЗА, 1 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Пензенская область заинтересована в развитии эффективного инвестиционного сотрудничества с Китаем в сфере агропромышленного комплекса и легкой промышленности, сообщил РИА Новости губернатор региона Иван Белозерцев.

"Сегодня Пензенская область всецело заинтересована в развитии эффективного взаимодействия с китайскими компаниями в части реализации инвестиционных проектов в сфере организации производств по глубокой переработке сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственного машиностроения, производства велосипедов, швейного производства, пищевой и легкой промышленности и других направлений", — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что Китай является одним из стратегически важных партнеров для бизнес-сообщества Пензенской области.

"Организация совместных предприятий, экспорта товаров и услуг, поставка оборудования и ознакомление с передовыми технологиями китайских предприятий позволяет не только укрепить позиции Пензенского региона на международном уровне, но и расширить производственные мощности, создавая новые рабочие места и развивая экономику области", — отметил собеседник агентства.

Глава региона среди наиболее успешных примеров торгово-инвестиционного сотрудничества Пензенской области и Китая выделил проект по производству протезов пензенской компании "ТитанМед" и одной из лидирующих китайских компаний в области ортопедии Naton Medical Group, а также сотрудничество пензенского "Технокорда" с китайской зерновой корпорацией COFCO в рамках проекта по глубокой переработке пшеницы.