ПЕНЗА, 1 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Пензенская область планирует в 2019 году открыть представительство корпорации развития региона в китайском городе Сиань и торговый дом в Харбине, сообщил РИА Новости губернатор Иван Белозерцев.

"В провинции Шэньси планируется открытие представительства АО "Корпорация развития Пензенской области", сотрудники которого будут не только представлять интересы пензенских производителей на территории Китая, но и вести активный поиск китайских партнеров для реализации совместных инвестиционных проектов на территории Пензенской области", — сказал Белозерцев.

По его словам, также представители провинции Хэйлунцзян заинтересованы в локализации на их территории торгового дома Пензенской области, где будет представлен широкий ассортимент пищевой продукции пензенских производителей.

"Особый интерес проявляется к продукции из молока, кондитерским и хлебобулочным изделиям. Помимо этого, ввиду отмены запрета на импорт в Китай продукции из мяса птицы, у пензенских производителей — ГК "Дамате" и ГК "Черкизово" — есть все шансы начать поставки продукции из мяса индейки и курицы", — отметил губернатор.