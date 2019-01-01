ПЕНЗА, 1 янв /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Пензенская область с 1 января увеличила единовременное пособие при рождении двух и более детей одновременно с 11,34 тысячи рублей до 40 тысяч рублей на каждого ребенка, сообщил РИА Новости губернатор региона Иван Белозерцев.

"Поддержка материнства и детства – важная часть социальной политики Пензенского региона. С 1 января 2019 года законодательно увеличена сумма единовременного пособия при рождении двоен, троен и так далее – с 11,34 тысячи до 40 тысяч рублей на каждого ребенка. Так, при рождении в семье тройни сумма выплаты составит 120 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

По данным областного министерства труда, социальной защиты и демографии, в регионе наблюдается тенденция роста числа детей, родившихся в результате многоплодной беременности.

"В 2016 году в Пензенской области в результате многоплодной беременности родилось 288 детей, в 2017 году — 314 детей, за 9 месяцев 2018 года —247 детей. Прогнозная численность детей в 2019 году составит 371 человек", — говорится в сообщении.