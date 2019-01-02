ВОРОНЕЖ, 2 янв /ПРАЙМ/. Китай является давним стратегическим партнером Рязанской области, которая готова поставлять ему экологически чистые продукты питания, сообщил РИА Новости губернатор Николай Любимов.

"Китайская народная республика – наш давний стратегический партнер. Взаимный товарооборот Рязанской области и Китая по итогам 2017 года значительно вырос, и составил 684 миллиона долларов (экспорт – 82%, импорт – 18%)", — сказал он.

По словам Любимова, основная доля экспорта приходится на высокотехнологичную продукцию. Рязанская область поставляет в Китай битумные смеси, кровельные материалы, автомобильную звукоизоляцию и шоколадные конфеты. Из Китая в регион поступают радиоэлектроника, промышленное оборудование, канцтовары, пластмассовые изделия.

Региону важно, чтобы показатели 2017 года стали как минимум нормой, сказал губернатор.

"На мой взгляд, это вполне достижимо – у Рязанской области есть что предложить китайским партнерам. Одной из наиболее перспективных тем представляется поставка в КНР высококачественных продуктов питания рязанского производства – муки, круп, хлебобулочных изделий, шоколада и шоколадных конфет, продукции глубокой заморозки, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий", — заявил Любимов.

"В нашем регионе есть более десяти экспортно-ориентированных предприятий такого профиля, готовых экспортировать свою вкусную экологически чистую продукцию в Китайскую народную республику", — добавил он.