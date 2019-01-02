ВОРОНЕЖ, 2 янв /ПРАЙМ/. Рязанская область заинтересована в приходе китайских инвесторов и готова предложить им сотрудничество по пяти направлениям, сообщил РИА Новости губернатор Николай Любимов.

"Мы, как и большинство российских областей, очень заинтересованы в приходе в регион инвесторов из КНР в качестве долгосрочных стратегических партнеров. Поэтому сегодня можно предложить главные направления, которые позволят в дальнейшем расширять и углублять наше взаимовыгодное сотрудничество", — сказал глава региона.

Первым направлением он назвал развитие транспортной и логистической инфраструктуры с учетом концепции "Один пояс – один путь" и развитие транспортного коридора "Запад – Восток".

"Мы предлагаем масштабный проект – реконструкция действующего аэропорта "Протасово" под Рязанью, включающего строительство терминалов, расширение взлетно-посадочной полосы, строительство объектов инфраструктуры портового, железнодорожного, автомобильного сообщения. Проект оценивается в 1 миллиард долларов", — рассказал Любимов.

Второе направление – создание индустриального парка площадью свыше 1 тысячи гектаров в Пронском районе с локализацией производства товаров, экспортируемых из Китая в столичный регион, который граничит с Рязанской областью.

"Несомненное достоинство проекта – возможность размещения энергоемких производств и дата-центров для организации электронной торговли в России и Европе. Вблизи предлагаемой площадки расположена Рязанская ГРЭС мощностью более 3 тысяч мегаватт. Есть возможность получения дешевой электроэнергии практически в неограниченных объемах", — сказал он.

Третьим направлением губернатор назвал "объединение компетенций сторон" в производстве изделий из кожи.

"В Рязани находится одно из крупнейших в мире кожевенных предприятий – компания "Русская кожа", производящая широкий ассортимент автомобильных, авиационных, мебельных, обувных и одежных кож. Кстати, собственник имеет свой завод и в Китае. В настоящее время он готов локализовать производства обуви, одежды и кожгалантереи в промышленном парке "Городище", — пояснил Любимов.

Он добавил, что промышленный парк площадью порядка 200 гектаров граничит с кожзаводом. Таким образом, по словам Любимова, можно значительно сократить издержки, связанные с логистикой сырья и готовой продукции.

"Четвертое направление для китайских инвесторов – освоение совместного выпуска гражданской продукции сегмента электронного и оптического оборудования с учетом рязанских компетенций в этой области. И пятое направление – инвестиции в пищевую переработку молока, зерна, бобов сои с учетом близости внушительного рынка сбыта московской агломерации", — сказал рязанский губернатор.