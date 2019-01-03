МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Самыми популярными новогодними подарками у клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России остаются косметика, парфюмерия и бытовая техника, следует из опроса РИА Новости среди ряда МФО.

"Большинство клиентов планируют подарить что-то из косметики или парфюмерии. Этот вариант выбрали 18% клиентов. На втором месте по популярности оказались подарочные сертификаты — их купят 16% опрошенных. Примерно столько же — 15% клиентов — отправятся за подарками в магазины бытовой техники, чтобы приобрести для семьи и друзей электронику и цифровую технику", — прокомментировала гендиректор финтех-группы TWINO Светлана Гайдукова.

Более 19% заемщиков MoneyMan также планируют дарить что-то из косметики или парфюмерии, сообщила глава компании Ирина Хорошко. Около 16% клиентов намерены купить бытовую технику и электронику в качестве подарка, а 15,4% отправятся в магазины за сувенирной продукцией или игрушками. Следом в топе идут предметы одежды (12%) и подарки для занятий спортом (например, коньки, клюшки, мячи) — их планируют подарить 11,6% респондентов. Менее 10% заемщиков выбрали в качества подарка различные сертификаты, около 7% — книгу, рассказала она.

Некоторые клиенты МФО брали займы и для оригинальных подарков. Например, среди того, что которые клиенты компании "Городская Сберкасса" намерены дарить, были карликовые домашние поросята, квадрокоптеры, очки виртуальной реальности и робот-пылесос. А по данным MoneyMan, некоторые клиенты планировали подарить своим близким редких животных (игуану, енота), холодное оружие (саблю, мачете) и экзотическую еду из других стран.

Многие клиенты микрофинансовых компаний достаточно экономно подходят к выбору подарков. Так, по данным опроса сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", большинство опрошенных (61%) планирует потратить на новогодние подарки не более 5 тысяч рублей, а еще 15% — от 5 до 10 тысяч.

При этом средняя сумма одного подарка у клиентов "Городской Сберкассы" не будет превышать 250-500 рублей, однако наиболее близким людям заемщики по традиции будут дарить все же дорогостоящие вещи, указали в компании. Больше всего займов будет взято на подарки супругу или супруге – 40%, родителям – 30%, детям – 13%, старшему поколению – 10%, внукам – 5%.