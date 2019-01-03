МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Бывший министр финансов правительства Московской области Алексей Кузнецов, обвиняемый в мошенничестве, растрате и других преступлениях с ущербом на 14 миллиардов рублей, экстрадирован из Франции, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ в четверг.

С декабря 2013 года дело о выдаче Кузнецова рассматривалось Апелляционными судами Экс-ан-Прованса, а затем Лиона. В судебных слушаниях принимал участие представитель ГП РФ.

"Компетентными органами Французской Республики удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов правительства Московской области Алексея Викторовича Кузнецова", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Кузнецов обвиняется в мошенничестве (10 преступлений), растрате (три преступления) и легализации имущества, приобретенного в результате совершенных преступлений (девять преступлений). По данным следствия, правительству Московской области, предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области и компании "Мособлтранстинвест" Кузнецовым и его сообщниками причинён ущерб на сумму свыше 14 миллиардов рублей.

Декрет о его выдаче подписан премьер-министром Франции 21 ноября 2017 года.