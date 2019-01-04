САМАРА, 4 янв /ПРАЙМ/. Экспорт в Китай из Ульяновской области за девять месяцев 2018 года составил 3,2 миллиона долларов, рассказал РИА Новости в интервью глава региона Сергей Морозов.

"Сегодня мы видим большие перспективы в развитии сотрудничества с КНР, особенно в сферах деревообрабатывающей промышленности, строительства, нефтехимической промышленности, приборостроения, агропромышленного комплекса. Например, экспорт из Ульяновской области в Китай за 9 месяцев 2018 года составил 3,2 млн долларов США", — сказал Морозов.

По его словам, основными товарными группами в структуре экспорта стали продукты неорганической химии, оптика, приборы, медицинская техника, механическое оборудование, компьютеры, керамические изделия, напитки и другие.

"Китай является одним из крупнейших наших торговых партнеров. Из 88 стран в части экспорта КНР находится на 15 месте, а по объемам импорта из 68 стран на втором месте", — добавил губернатор.