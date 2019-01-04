МОСКВА, 4 янв — ПРАЙМ. Переезд центральных аппаратов ряда ведомств в "Москва-Сити" в 2019 году повысит их эффективность и поможет снизить затраты, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Правительство РФ 4 января согласовало переезд центральных аппаратов Минпромторга, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Ростуризма, Росимущества и ряда других ведомств на территорию московского международного делового центра "Москва-Сити".

"Когда министерства — наши подведомственные службы и другие министерства — соединяются в одном здании, они имеют возможность объединить обслуживание всех процессов. Грубо говоря, бухгалтерию трех министерств можно схлопнуть в одну бухгалтерию, обслуживающую все подразделения. Это, конечно же, повышает эффективность, и затраты, которые несет государство на содержание ведомств, в этом плане уменьшаются", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".