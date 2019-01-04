БРЮССЕЛЬ, 4 янв /ПРАЙМ/. Еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем посетит 9 января США для проведения переговоров, сообщила в пятницу ЕК.

"Сесилия Мальмстрем 9 января в Вашингтоне, округ Колумбия, США: участвует в трехсторонних обсуждениях между ЕС, Японией и США для решения вопросов, связанных с практиками, которые приводят к торговым диспропорциям", — говорится в программе мероприятий на следующую неделю.

Подписанное в прошлом году между Евросоюзом и Японией торговое соглашение, которое создаст открытую торговую зону, охватывающую почти треть мирового ВВП, вступит в силу в феврале. Ранее Мальмстрем заявляла, что широкое торговое соглашение между Евросоюзом и США также является хорошей идеей, однако в настоящее время его заключение невозможно.

Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласились летом этого года воздержаться от дальнейших торговых мер на время ведения торговых переговоров. Ранее ЕС ввел ответные пошлины на ввозные тарифы, введенные администрацией Трампа на импортную сталь и алюминий.