ВАШИНГТОН, 4 янв /ПРАЙМ/. Глава Федеральной резервной службы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что не уйдет в отставку, даже если президент США Дональд Трамп попросит его об этом.

"Нет", — ответил Пауэлл на вопрос модератора дискуссии, оставит ли он пост по просьбе Трампа.

Дискуссия с участием Пауэлла и бывшими главами ФРС — Джанет Йеллен и Беном Бернанке — состоялась в пятницу в Американской экономической ассоциации.

Пауэлл также пообещал, что ФРС будет "очень внимательно" подходить к поднятию ставок. В конце декабря ФРС изменила прогноз по поднятию базовой ставки – вместо планируемых трех регулятор намерен провести два повышения.

Трамп уже неоднократно критиковал ФРС за повышение ставки, заявляя, что это может повредить экономическому росту.