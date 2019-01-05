ЧЕЛЯБИНСК, 5 янв /ПРАЙМ/. Представители центра развития туризма Челябинской области в январе в регионе планируют обсудить вопросы сотрудничества с китайской корпорацией "Хуамин", а весной ожидается приезд туроператоров Китая для знакомства с областью, сообщили РИА Новости в пресс-службе центра развития туризма региона.

По ее данным, 5 декабря в Челябинске в рамках ознакомительной встречи глав регионов государств-членов ШОС состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между центром развития туризма Челябинской области и китайской международной инвестиционной корпорацией "Хуамин".

"В январе планируется проведение первой рабочей встречи после подписания договора, где будут обсуждаться детали сотрудничества. А уже в мае регион ожидает приезд туроператоров из Китая в информационный тур", — сказал собеседник агентства.

От корпорации "Хуамин" центр развития туризма ожидает, в свою очередь, помощи в продвижении региональных туристических продуктов на китайском рынке, уточнили в пресс-службе.

По данным центра развития туризма, также планируется, например, что китайские творческие коллективы приедут в 2019 году на Бажовский фестиваль в Челябинскую область.