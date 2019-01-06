МОСКВА, 6 янв /ПРАЙМ/. Уходящий год запомнился самыми разнообразными судебными разбирательствами в России — от блокировки мессенджера Telegram и развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко до ареста экс-главы ГСУСК Москвы Александра Дрыманова.

Продолжаются резонансные "шпионские дела", полным ходом идут рассмотрение дела "золотого полковника" Дмитрия Захарченко и следствие по "кокаиновому делу". В соответствии с веяниями времени суд в 2018 году также рассмотрел дело, проясняющее статус биткоина.

Вместе с тем, точка поставлена в делах бывшего губернатора Кировской области, а теперь библиотекаря в колонии Никиты Белых, криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой) и блогера Эрика "Давидыча" Китуашвили. При этом удачно судебное разбирательство закончилось только для последнего.

БЛОКИРОВКА TELEGRAM

Противостояние ФСБ, Роскомнадзора и мессенджера Telegram стало, пожалуй, самым резонансным судебным разбирательством этого года.

Началось все с запроса ФСБ с просьбой предоставить ключи шифрования, необходимые для чтения переписки двух обвиняемых в организации теракта в метро Санкт-Петербурга. За отказ мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей.

Позднее Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы для полной блокировки работы мессенджера на территории России. Доводы ведомства были простыми — законодательство обязывает предоставлять ключи шифрования спецслужбам, а руководство компании этого не делает. ФСБ настаивала, что именно в этом мессенджере переписываются террористы. После стремительного рассмотрения суд разрешил Роскомнадзору блокировать Telegram, не дожидаясь вступления решения в силу.

Ссылки юристов на тайну переписки суд признал несостоятельными, поскольку информация, необходимая для декодирования сообщений, не составляет охраняемой конституцией тайны. Не нашли у всех инстанций понимания и доводы ответчиков, что ключей шифрования у Telegram нет в принципе, поэтому и предоставить их властям невозможно. Как указал суд, отсутствие реальной возможности выполнить требования законодательства еще не повод нарушать его.

Проблема баланса между необходимостью противодействия терроризму и защитой прав граждан на уважение частной жизни и переписки актуальна для всего мира. Теперь этот вопрос предстоит рассмотреть Европейскому суду по правам человека, куда юристы Telegram уже обратились с жалобой.

"КОКАИНОВОЕ ДЕЛО"

Поставку почти 400 килограммов кокаина из Аргентины в Россию удалось предотвратить совместными силами полицейских двух стран. Специфичность истории придает тот факт, что такая огромная партия наркотиков хранились в школе на территории российского посольства.

Кокаин сожгли, причастных к готовящейся поставке арестовали как в Аргентине, так и в России, а вот ее организатора Андрея Ковальчука нашли в Германии. В настоящее время он уже в Москве под стражей ожидает предстоящего судебного разбирательства и намерен просить о суде присяжных.

Все фигуранты дела отрицают вину и заявляют, что "всегда были против наркотиков". "Я к наркотикам не имел отношения в жизни никогда — это мой главный аргумент", — заявляет Ковальчук. По его словам, в коробках был не кокаин, а "кофе, алкоголь, красивые поделки из цветного камня, которые он купил в Уругвае".

Обвиняемый также заявляет, что западные спецслужбы предлагали ему политическое убежище взамен на дискредитацию российского посольства и показания против дипломатов, он отказался. Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов заявил, что не ощущает репутационного ущерба посольству в связи с "кокаиновым делом".

РАЗВОД ПЕТРОСЯНА И СТЕПАНЕНКО

Даже отличное чувство юмора не поможет сохранить брак — артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко развелись и теперь делят имущество. О причинах расставания пары, прожившей в браке более 30 лет, официально не сообщается.

Хамовнический суд Москвы уже потратил на бракоразводный процесс несколько месяцев и впереди у него еще большая работа — только опись совместного имущества, которое необходимо разделить, занимает 80 листов мелким почерком. Это предметы искусства: картины, книги, антиквариат. Сейчас на них, а также на счета и недвижимость наложен обеспечительный арест, чтобы никто из юмористов не смог вывести имущество из-под раздела.

Основным предметом спора между теперь уже бывшими супругами являются квартиры. Одна из квартир в центре Москвы стоит как 12 остальных. Она создавалась под музей Петросяна, там есть сцена, хранятся предметы искусства. Однако теперь она не нужна ни Петросяну, ни Степаненко, они предлагают ее друг другу, стремясь оставить за собой другое имущество.

БИТКОИН СТАЛ ИМУЩЕСТВОМ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

Резонансным арбитражным разбирательством в 2018 году стало дело о банкротстве некоего Ильи Царькова, а точнее поднятый в рамках этого дела вопрос о том, можно ли считать имуществом криптовалюту.

По мнению финансового управляющего, принадлежащие Царькову биткоины наравне с прочим имуществом следовало включить в конкурсную массу, реализовать и вырученными рублями рассчитаться с кредиторами.

Сам должник возражал, ссылаясь на то, что правовой статус криптовалюты в России не определен, а Центробанк даже относил ее к "суррогатам денег, которые запрещены в России". Представитель должника заявил в суде, что "криптовалюта не признана государством" и является не имуществом, а информацией.

Мнения судов по данному вопросу также разделились. Первая инстанция – арбитраж Москвы – поддержала должника, указав в решении, что криптовалюта не относится к объектам гражданских прав и находится вне правового поля на территории РФ.

Апелляционный же суд встал на сторону финуправляющего, отметив, что в Гражданском кодексе отсутствует закрытый перечень объектов гражданских прав и криптовалюта вполне может относиться к категории "иное имущество". Так как полной расшифровки понятия "иного имущества" в законодательстве не содержится, "с учетом современных экономических реалий и уровня развития информационных технологий допустимо максимально широкое его толкование", указала апелляция.

Таким образом, пока две ветви власти – представительная и исполнительная — вырабатывают подходы и готовят законопроекты по поводу криптовалют, третья ветвь явочным порядком легализовала биткоины в качестве имущества своим решением, провозглашенным от имени Российской Федерации.

Кстати, сторонним наблюдателям сразу показалось, что весь спор между управляющим и должником затеян только для прояснения запутанного криптовопроса. Финансовый управляющий Алексей Леонов, правда, эти предположения отверг, заявив РИА Новости, что целью было освобождение гражданина-банкрота от обязательств. Впрочем, требований к Царькову за всё время процедуры банкротства, длившейся с июля 2017 года и завершившейся в сентябре 2018-го, никто из кредиторов так и не предъявил, а биткоины так и осталось лежать в его криптокошельке.

ДЕЛО "ЗОЛОТОГО ПОЛКОВНИКА"

Полковник Дмитрий Захарченко — не самый высокопоставленный обвиняемый, оказавшийся на скамье подсудимых за взяточничество, да и сумма вменяемых ему взяток далека от рекордной. Тем не менее, его дело, которое в этом году наконец-то дошло до суда, стало одним из самых обсуждаемых в обществе.

Захарченко курировал в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов, среди которых взятка 800 тысяч долларов от владельца сети элитных ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса за покровительство. Помимо денег, взяткой следствие посчитало и дисконтную карту в ресторане "Ля Маре" со скидкой 50%.

Но главный вопрос пока остается без ответа — откуда в квартире его сестры появился склад почти с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не может.

Свое видение этой темы в суде озвучила гадалка Нона Михай, допрошенная как свидетель. Гадалка рассказала, что Захарченко "всегда жаловался" на отсутствие денег и она делала для него "обряды на деньги". По ее словам, экс-полицейский за оккультные услуги, заговоры, талисманы и молитвы передавал ей деньги и подарки.

С другой стороны, по её словам, гадалка также делала наговоры "от ареста и задержания", "начитывала от ментов и чтоб не поймали, потому что там были взятки". В этой части наговоренная вода полковнику не помогла.

Кроме того, придя к полковнику в суд для допроса в качестве свидетеля, Михай, которая сама является обвиняемый по делу о мошенничестве с деньгами "Нота-банка", посетовала, что пострадала именно от таких "клиентов", как Захарченко. Михай считает, что ее наказал бог, и в суде назвала полковника "мошенником". Однако экс-полицейский считает, что женщина его оклеветала, дабы получить снисхождение по своему делу. Такой поворот сильно обидел гадалку и она предложила Захарченко прямо в суде "мамой поклясться", что он не передавал ей деньги за обряды, сама при этом громко и в сердцах аналогичную клятву произнесла. Полковник также не долго думал и мамой поклялся.

Но выяснилось, что между гадалкой и бывшим антикоррупционном был посредник, который называл Нону "дедом-старцем". На клятву о том, что старцу деньги Захарченко передавал, гадалка полковника вывести не смогла.

АРЕСТ ДРЫМАНОВА

Самым громким и разрешающим интригу 2017 года стал арест экс-главы ГСУСК Москвы Александра Дрыманова. Он стал пятым высокопоставленным подчиненным председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, сменившим мягкое кресло начальника на железную шконку СИЗО "Лефортово".

Интрига об аресте генерала Дрыманова в рамках большого коррупционного дела о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого сохранялась долго. Ведь генерал самостоятельно и в офицерской форме приходил для дачи показаний в Мосгорсуд на процесс над бывшим главой Управления собственной безопасности СКР Михаила Максименко. Именно на этом процессе подтвердились слухи, что бывший первый заместитель Дрыманова — генерал Денис Никандров дал развёрнутые показания, в том числе о взятке за назначение на должность и покровительство по службе.

Дрыманов, по собственным словам, чувствует себя хорошо, получение взятки от Никандрова и за Шакро полностью отрицает и считает оговором.

Никандров заключил сделку со следствием. Также поступил экс-заместитель Максименко — полковник Александр Ламонов, давший показания на начальника. Оба в суде раскаялись и пошли на особый порядок. Первый даже смог получить переквалификацию своих действий на меняя тяжкие и следующим летом уже планирует быть на свободе. Ламонов же получил 5 лет колонии строгого режима, но по этапу пока не идёт и содержится в "Лефортово".

Максименко вину стойко не признал и получил 13 лет колонии за два эпизода взятки, и штраф 165 милиционная рублей.

Ещё высокопоставленным арестантом по "делу Шакро" стал теперь уже бывший начальник СК по центральному округу Москвы — Алексей Красаренко. Он пока вину тоже не признает.

Все пятеро встретят Новый год в стенах "Лефортовской тюрьмы".

ПРИГОВОР ШАКРО МОЛОДОМУ

Дело офицеров СК РФ о связях с криминалитетом, несмотря на свою "разреженность" в виде приговоров и арестов, является лишь видимой частью айсберга — число тех, кто в этом деле замешан, может увеличиться.

Например, в фээсбэшных "прослушках" офицеры упоминают некоего Усманова, как участника действий по решению вопроса криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодого). Один интернет-ресурс прямо заявил, что речь идёт о российском миллиардере Алишере Усманове, который якобы даже встречался с Шакро до ареста последнего и "вынужден был оправдываться" перед ним за что-то.

Такая публикация стоила сайту блокировки нескольких страниц Роскомнадзором и штрафом — миллиардер через суд взыскал 50 тыс рублей компенсации за порочащую его честь информацию и добился опровержения публикаций.

Сам Шакро, как и его соратник Андрей Кочуйков по кличке "Итальянец", за которого "вор", по версии следствия, и передавал взятки, дабы его освободить, получили немаленькие сроки за вымогательства.

Калашов получил девять лет и 10 месяцев колонии строгого режима, а Кочуйков — на один год меньше. Ещё десяток их сподвижников получили сроки от семи до девяти лет колонии. При этом статью "Организация преступного сообщества" им вменять не стали, хотя изначально дело в отношении Шакро возбуждалось именно по такой квалификации.

Шакро в застенках не унывает и чувствует себя как дома. В Мосгорсуде, например, во время оглашения решения о законности приговора тройкой судей, он с простодушно-вдумчивым лицом разгадывал кроссворды.

ДЕЛО БРАТЬЕВ МАГОМЕДОВЫХ

Ни рекордный залог в размере 2,5 миллиарда рублей, ни заступничество бойца Хабиба Нурмагомедова не помогло одному из богатейших людей России, владельцу группы компаний "Сумма" Зиявудину Магомедову избежать ареста. Вместе с ним под стражей оказался его брат Магомед, глава "Интекс" Артур Максидов, а также несколько действующих и бывших менеджеров компаний, входящих в "Сумму".

Их обвиняют в мошенничестве, хищениях и растратах. При этом следствие фактически назвало "Сумму" преступным сообществом, чего не было даже в случае с нефтяной компанией ЮКОС.

Следствие полагает, что обвиняемые действовали в рамках преступного сообщества, которое было создано не позднее 2010 года в Москве. По данным следствия, сообщество возглавляли руководители холдинговой группы компаний "Сумма".

Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 1,4 миллиарда долларов и отводит ему 63-е место в списке богатейших россиян (2017 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов. Сейчас оба брата находятся СИЗО и будут там до 5 февраля 2019 года.

"ДАВИДЫЧ НА ОХОТЕ"

Именно так называлось шоу на платформе YouTube, в котором известный блогер Эрик "Давидыч" Китуашвили, разъезжая по ночной Москве вместе с соратниками по сайту "Смотра.ру" на быстрых тюнингованных автомобилях, проверял сотрудников ДПС на добросовестность. Тема серии роликов безусловно привлекла самые широкие массы интернет-зрителей, ведь работа и общение с представителями обеспечивающих порядок дорожных служб и без того обсуждалась с особенным задором среди автолюбителей. Ролики "Давидыча" смотрели и в СК, после чего даже проводили доследственные проверки в отношении особенно нечистых на руку сотрудников ДПС.

Главная гордость автоблогера — рейд на убийц и грабителей из так называемой "Банды GTA". Стритрейсеры во главе с Китуашвили патрулировали дороги Подмосковья с целью выявить подозрительных лиц и защитить тех, кто нуждается в помощи. Позже Эрик отмечал, что именно после этой акции, в которой принимали участие сотни добровольцев старше 25 лет, нападения бандитов прекратились, хотя поймать преступников активистам так и не удалось. Помимо перечисленного, "Давидыч" проводил автопробеги по России, боролся с угонами, вел передачу про автомобили на телевидении и занимался страхованием машин.

Как раз в мошенничестве со страховками Китуашвили обвинили в феврале 2016 года, причем, по версии следствия, преступление было совершено в 2008 году. Тверской суд отправил блогера под арест на два месяца, но в итоге мужчина провел в СИЗО почти 3 года.

Следователи заявляли, что обвиняемый похитил денежные средства в особо крупном размере, инсценируя угон автомобилей, представляя в страховую компанию поддельные документы и получая по ним немалые суммы. Арест связан с расследованием коррупции в ГИБДД, вину Эрик не признает и опасается за свою жизнь, говорили защитники блогера.

Позже в СИЗО оказалась и гражданская жена Эрика — Анна Каганская, ей было предъявлено аналогичное обвинение. Но ситуация не была бы такой безнадежной, если бы в апреле 2016 года Китуашвили не обвинили ещё в одном эпизоде мошенничества и "отмывании" денежных средств. Общий ущерб от действий блогера следствие оценило в 9 миллионов рублей. Впоследствии обвинение корректировалось и дополнялось, шло время и срок давности по некоторым уголовным делам истекал — Эрика и его сожительницу ждал запутанный приговор, который был оглашен в середине октября 2018 года.

Дорогомиловский суд Москвы приговорил мужчину к четырем годам и восьми месяцам колонии, Каганскую — к трем годам и двум месяцам. По одному эпизоду Китуашвили был оправдан, ещё по двум истек срок давности. Его гражданская жена, с учетом дней, проведенных в СИЗО и под домашним арестом, формально отбыла наказание, поэтому осталась на свободе под подпиской о невыезде, а вот основателю "Смотры" предстояло ещё какое-то время провести под стражей.

В середине ноября срок давности уголовного преследования истек и по последним двум эпизодам, по которым обвинялся "Давидыч", а значит, до свободы оставалось всего ничего — добиться как можно более скорого назначения рассмотрения апелляционной жалобы на приговор. Пятого декабря в 22.30 ворота столичного следственного изолятора "Матросская тишина", освещенные фарами десятков автомобилей, распахнулись. Первый автопробег после освобождения состоялся незамедлительно, точкой "Б" на маршруте, что, конечно, угадывалось, была отмечена смотровая площадка на "Воробьевых горах". Общаться с журналистами и даже поклонниками у мужчины не было сил, но он всё-таки отметил, что "из СИЗО уже вышел новый Давидыч, совсем другой человек".

ШПИОНСКИЕ ИГРЫ

"Шпионские" дела маркируются грифом "совершенно секретно", адвокаты дают подписку о неразглашении, и подробности, да и сама фабула обвинения, зачастую остаются неизвестными. В 2018 году в эту копилку добавились несколько очень интересных прецедентов.

Так, в "Лефортово" по обвинению в шпионаже оказалась экс-член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан. Ее обвиняют в передаче спецслужбам Молдавии данных о российских энергетических компаниях. По словам защитника, Цуркан обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы.

В апреле 2015 года, девушка получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". В конце сентября 2015 года она передала этот документ спецслужбе Молдавии. Специалисты, привлечённые ФСБ, пришли к заключению, что сведения в этом документе составляют гостайну. Цуркан себя виновной не считает.

По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014–2015 годах. Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в "сливе" Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

"Нет никаких документов, свидетельствующих о том, что Карина совершала какую-либо шпионскую деятельность. Здесь нет никаких доказательств", — прокомментировал обвинение ее адвокат Иван Павлов.

А вот обвиняемый в госизмене сотрудник головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев даже стал поводом для того, чтобы научить сотрудников корпорации противодействию иностранным разведкам: "Роскосмос" организовал выездные курсы по защите гостайны.

Кудрявцев арестован по делу о госизмене. Следствие вменяет ученому передачу секретной информации бельгийскому институту гидродинамики. По данным "Коммерсанта", речь идет об информации о российских гиперзвуковых разработках. Свою вину Кудрявцев не признает.

РАСШИРЕНИЕ ТЮРЕМНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Самое резонансное уголовное дело в отношении российского губернатора закончилось приговором в уходящем году — Пресненский суд Москвы признал бывшего главу Кировской области Никиту Белых виновным в получении двух взяток и приговорил к восьми годам колонии строгого режима.

Защита доказывала, что Белых стал жертвой оговора и провокаций, и настаивала на оправдании. Приговорить бывшего губернатора судье Татьяне Васюченко, позднее ушедшей в отставку, стоило немалых трудов — из-за многочисленных болезней обвиняемого даже не могли доставить из СИЗО в суд и заседания приходилось проводить прямо в изоляторе в сопровождении медиков, во время разбирательства подсудимый был подключен к капельнице.

Судья Татьяна Васюченко оправдала экс-губернатора в вымогательстве и получении одной из двух взяток. Этот эпизод касается взятки от Юрия Судгаймера — владельца АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания". За эти деньги, установило следствие, Белых предлагал Судгаймеру покровительство и обещал предпринимателю, что власти региона закроют глаза на нарушения.

Сейчас Белых устроился работать в библиотеку при колонии Рязанской области и относится к свои обязанностям серьезно, предпринимая меры по расширению ассортимента тюремной библиотеки.