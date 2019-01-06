МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Бывшего руководителя японского автоконцерна Nissan и его альянса с Mitsubishi и Renault Карлоса Гона могут выпустить из тюрьмы, если он подпишет признание на японском языке, которым он не владеет, сообщил его сын Энтони Гон в интервью газете Journal du Dimanche.

"Я не хочу комментировать японскую систему (содержания под стражей). Но, когда кто-то, кого ты любишь, находится в подобной ситуации, полностью отрезан от мира, когда единственным условием освобождения является признание, ты бы хотел найти решение, чтобы этот кошмар закончился", — заявил Энтони Гон.

"Парадокс состоит в том, что признание, которое от него требуют подписать, составлено только на японском языке", — добавил Гон, отметив, что его отец им не владеет.

По словам Энтони Гона, японская система содержания под стражей предполагает, что прокурор по делу постепенно оглашает обвинения, которые предъявляются задержанному, и каждый раз отец Энтони передает эти обвинения своим адвокатам. Таким образом, спустя семь недель содержания под стражей у адвокатов еще нет доступа к полному делу Гона.

Карлос Гон был арестован с его ближайшим помощником, входившим в совет директоров Nissan Грэгом Келли, которого прокуратура считает виновным в содействии Гону при уклонении от налогов. Однако 25 декабря Келли был освобожден под залог в 70 миллионов иен (около 635 тысяч долларов).

Сумма сокрытых Гоном от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Гон настаивает, что у него не было умысла в сокрытии доходов.