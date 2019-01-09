БУЭНОС-АЙРЕС, 9 янв, /ПРАЙМ/. Рост чилийского экспорта в 2018 году увеличился на 9% и составил почти 75,5 миллиарда долларов, это самый высокий показатель с 2014 года, сообщило управление международных экономических отношений при МИД Чили.

При этом объем товарооборота в стране достиг наибольшей стоимости с 2013 года — почти 149,7 миллиарда долларов, рост на 11 %.

Такой рост объясняется рекордными поставками в сфере сельского хозяйства и промышленной продукции, а также развитием горнодобывающих проектов.

Так, рост поставок в сфере АПК и рыболовства составил 13%, увеличившись до 6,3 миллиарда долларов, при этом больший рост пришелся на фрукты и ягоды, а именно черешню, чернику и сливу.