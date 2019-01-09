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КОММЕРСАНТ

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— Не врозь с осложнениями — Как Россия будет строить отношения с ближайшими соседями в 2019 году — Постсоветское пространство — источник постоянных проблем для России. В 2018 году передовиками были Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина. С каждой страной у Кремля конфликты разной степени остроты — неважно, в союзе они с Москвой, как Минск, или открытые ее противники, как Киев. В 2019 году отношения с этими пятью государствами гарантированно будут генерировать новые скандалы.

— Ереван не поднимет цену газа — Но "Газпром" может снизить инвестиции в Армении — "Газпром" в последний момент смог договориться с новыми властями Армении о повышении цены на газ для страны с 2019 года на 10%, до $165 за тысячу кубометров. Впрочем, соглашение выглядит формальным: цена выросла для ЗАО "Газпром Армения", но внутренние тарифы Ереван повышать не готов.

— НДС отзвонился — Apple и Samsung увеличили цены на смартфоны в России — Производители смартфонов начали реагировать на повышение НДС в России. С начала года продукция Apple подорожала в российском интернет-магазине компании на 1,7%, а Samsung "избирательно" повысила цены на некоторые модели смартфонов, включая Galaxy Note 9. За лидерами рынка могут последовать и другие бренды, предупреждают эксперты.

— Всемирный банк поставили на кон — Смена его руководства может изменить систему международной финансовой помощи — Президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ён Ким досрочно покинет свой пост, на котором он мог оставаться до 2022 года, — это может обострить дискуссию о работе крупнейшего распределителя финансовой помощи в мире. В этом году члены ВБ поддержали масштабное увеличение капитала организаций, входящих в группу, однако в Вашингтоне неоднократно выступали против увеличения финансовой помощи другим странам.

— От NASA ждут особого неприглашения — "Роскосмос" не спешит реагировать на известие об отмене визита Дмитрия Рогозина в США — "Роскосмос" пока не планирует разрывать контакты с NASA ни по части лунной программы, ни по другим вопросам, несмотря на "неприятный сюрприз" в виде аннулирования приглашения главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США, рассказали " Ъ" в госкорпорации. Глава агентства Джим Брайденстайн объявил о таком решении в первых числах января. Но, как стало известно " Ъ", "Роскосмос" до сих пор не получил из Вашингтона формального отказа в организации визита, намеченного на февраль 2019 года. Все решения об ответе российская сторона, по данным " Ъ", будет принимать в первую рабочую неделю января.

— Нацпроекты вписывают в госпрограммы — Белый дом детализирует финансирование приоритетных мероприятий — Правительство обновляет действующие госпрограммы, вписывая в них мероприятия нацпроектов. Изменения в госпрограмме "Содействие занятости населения" уже утверждены и касаются образования для предпенсионеров на 5 млрд руб. в 2019–2021 годах.

— Кредитная карта для правительства — Минфин предложил правила банковских займов для исполнения федерального бюджета — Предельный объем возможного привлечения средств на покрытие кассового разрыва федерального бюджета Минфин предлагает ограничить одной двенадцатой его годовых расходов, а привлечение кредитов будет возможно только при отсутствии у бюджета депозитов. Это положение проекта постановления правительства, по которому Белый дом будет ежегодно отбирать один банк для открытия кредитной линии федеральному бюджету.

— Автокефалия с ограниченной ответственностью — В России откликнулись на события украинской духовной жизни — Религиозные эксперты в России, комментируя вручение томоса новой церковной структуре на Украине Вселенским патриархом Варфоломеем, выразили мнение, что Константинополь переиграл Киев. "Фанар вторгся на каноническую территорию Русской церкви не для того, чтобы дать автокефалию Украине, а чтобы взять ее под свой контроль", — говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.

— Регионы нащупывают свой вес — Эксперты считают, что отношение к происходящему в субъектах РФ изменилось — К началу 2019 года региональная тематика не просто вышла на первый план, но во многом определяла федеральную внутриполитическую повестку, говорится в докладе фонда "Петербургская политика". Однако эксперты фонда сомневаются в том, что эта тенденция будет долгосрочной, так как субъекты РФ привыкли считать, что лучше быть незаметными.

— Месту взрыва не будет сноса — В дом, где обрушился подъезд, жильцы боятся возвращаться, а власти считают его безопасным — Более 50 тыс. человек подписали петицию с требованием расселить десятиэтажный дом в Магнитогорске, где в результате взрыва и обрушения подъезда погибли 39 человек. Жители уцелевших подъездов жалуются на трещины в стенах. Городские власти, ссылаясь на результаты обследования дома, настаивают, что проживание в нем безопасно. Сейчас решено снести два подъезда из двенадцати, разделив дом на две отдельные части. Между тем точная причина взрыва пока не названа.

— Половину возможного срока экс-министр отсидел во Франции — Завершено расследование дела Алексея Кузнецова — Следственный комитет России, предъявив обвинение бывшему первому вице-премьеру и министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, выданному из Франции, тут же объявил о завершении расследования, чтобы фигурант и его защита успели ознакомиться с материалами.

— Из "Суммы" вычли дело бывшего вице-президента — Завершено расследование в отношении предполагаемого финансиста преступного сообщества — Как стало известно " Ъ", следственный департамент (СД) МВД РФ завершил расследование в отношении бывшего вице-президента по финансам группы "Сумма" Александра Кабанова, которое является частью "большого" уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС). Лидерами сообщества следствие считает братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

— Стоять бояться — В столице подняли штраф за неоплату парковки и увеличили тарифы на эвакуацию — Штраф за неоплату парковки в Москве вырос c 2,5тыс. до 5тыс. руб. Ранее, вначале января, столичные власти увеличили и тарифы на эвакуацию неправильно припаркованных машин: для большинства автовладельцев подорожание составило 200руб.

— К столице возвращается память — Историки составляют первый том Книги жертв политических репрессий Москвы и Московской области — В 2019 году у Москвы и Московской области может появиться своя Книга памяти репрессированных в советское время. Первый том готовят участники проекта "Открытый список" совместно с Государственным архивом РФ (ГАРФ) и международным обществом "Мемориал". Пока что в столице есть отдельные списки расстрелянных на Бутовском полигоне и в других местах.

— Протест отказывается быть организованным — Правительство Франции ужесточит наказание за участие в несанкционированных акциях — Во Франции продолжаются акции протеста "желтых жилетов": на "восьмой акт" 5 января на улицы вышло 50 тыс. человек, в эту субботу демонстрации продолжатся. В обществе заметна усталость от стихийного движения, которое уже третий месяц расшатывает государственные институты, а премьер страны Эдуар Филипп уже заявил о необходимости ужесточить меры против участников не согласованных с властями акций.

— Бразилия включила правый поворот — Жаир Болсонару провозгласил свободу от социализма и политкорректности — В Бразилии вступил в должность 38-й президент страны Жаир Болсонару, правление которого сулит резкую смену курса крупнейшего государства Латинской Америки и союзника Москвы в БРИКС. Праворадикальный политик уже подверг резкой критике военные маневры России и Венесуэлы и допустил возможность оборонного сотрудничества с США.

— США успокаивают союзников — Вашингтон обещает ближневосточным партнерам продолжить борьбу с терроризмом — Вчера госсекретарь США Майк Помпео начал турне по странам Ближнего Востока. Цель— продемонстрировать арабским партнерам, что Вашингтон намерен сохранить свое влияние в регионе и продолжит защищать их, несмотря на решение президента Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии.

— Бензин добавленной стоимости — Цены на заправках отыгрывают рост НДС — В новогодние каникулы продавцы горючего стали повышать цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС. Источники " Ъ" на рынке отмечают, что топливо дорожает в основном на заправках крупных нефтекомпаний, которые отыгрывают повышение НДС с 1 января до 20%.

— Рубль набрал вес на праздниках — Ему помогли нефть и китайско-американские переговоры — Первые в 2019 году валютные торги на российском рынке принесли сюрприз. За три дня курс доллара на Московской бирже снизился почти на 3 руб. и опустился ниже уровня 67 руб./$. Игра на укрепление российской валюты ведется на фоне восстановления цен на нефть, а также ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая.

— "Почта России" доставит пошлины — ФГУП начнет взимать платежи с покупателей онлайн-магазинов — "Почта России" получила право удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах. Беспошлинный порог при этом с 1 января понижен в два раза и составляет €500 для покупок, сделанных в течение месяца. Участники рынка трансграничной торговли опасаются, что новые полномочия сделают ФГУП монополистом на рынке международной доставки

— Биометрия на каникулах — Крупнейшие банки не успели обеспечить сбор данных — К 31 декабря 2018 года, по требованию Банка России, все кредитные организации должны были обеспечить сбор биометрических данных в 20% своих отделений. Однако, по оценке " Ъ", к этому времени даже среди банков из первой двадцатки это удалось далеко не всем.

— Газпромбанк обновляет команду — Куратором корпоративного кредитования станет Оксана Панченко — Газпромбанк, входящий в тройку крупнейших российских банков и в 2018 году обновивший розничный блок, начинает реформировать команду корпоративного блока. Оксана Панченко в должности первого вице-президента будет курировать корпоративное кредитование объемом 3,6 трлн руб.

— "Телеком-Союз" остается в "Будущем" с убытком — Выделенных денег оказалось недостаточно — Большую часть поступивших от продажи пенсионных активов средств финансовая группа (ФГ) "Будущее" направила на помощь НПФ "Телеком-Союз". Однако полученные фондом за девять месяцев убытки почти в два раза превысили финансовую помощь. К тому же НПФ требуется пополнение ликвидности, указывают эксперты. Поэтому с большой долей вероятности клиенты фонда, среди которых сотрудники "Почты России" и "Ростелекома", вновь, как и год назад, получат убытки по своим добровольным программам.

— ЦБ повысил секретность — Промсвязьбанка Регулятор затруднил чтение финансовой отчетности банка — Отчетность Промсвязьбанка за ноябрь оказалась необычной — из нее исчезли данные о текущих счетах клиентов банка. Вместо них появился некий неизвестный в бухгалтерском учете счет, на котором "исчезнувшие" данные приведены в агрегированном виде. Таким образом, финансовая отчетность опорного банка российского ОПК стала менее детализированной.

— Базовая лицензия хорошо пошла — С 1 января 2019 года российские банки разделились по уровню капитала на кредитные организации с базовой и универсальной лицензией. Банки с базовой лицензией ограничены в проведении целого ряда операций, однако для них предусмотрено упрощенное регулирование.

— НДС разогрел автоцены — Прайс-листы поднимаются на 5,5% — С 1 января средняя стоимость автомобиля в РФ выросла до 5%. Дилеры заложили в цены рост НДС на 2 п. п., что коснулось даже предоплаченных в 2018 году машин. Но еще 2–3,5% добавили к ценам сами автоконцерны, в том числе из-за роста курсов валют. По оценкам аналитиков, на фоне ожиданий роста НДС спрос с первого квартала 2019 года мог сместиться на конец 2018 года, что может привести и к падению рынка в эти месяцы.

— Железные дороги нашли новые товары — Рост погрузки ОАО РЖД в 2018 году составил 2,2% — Как выяснил " Ъ", погрузка ОАО РЖД в декабре 2018 года сократилась на 1,1%, но в целом за год показатель вырос на 2,2%. В монополии объясняют увеличение объемов "технологическими и тарифными решениями". Эксперты полагают, что рост погрузки был во многом обусловлен тарифными скидками ОАО РЖД, причем эффект сохранится и в 2019 году, обеспечив рост погрузки на уровне около 2%.

— Из Белоруссии вылетают бройлеры — Крупнейший игрок республики хочет начать производство в России — Основной производитель мяса птицы в Белоруссии "Серволюкс", занимающий треть локального рынка, ищет площадку в России. Компании, уже поставляющей в РФ около 80 тыс. тонн продукции в год, собственные мощности позволят защититься в случае торговых конфликтов двух стран. Это может стать первым случаем локализации в стране производства мяса птицы белорусскими предприятиями.

— Геннадий Тимченко распробовал вино — Он стал совладельцем производителя марки "Усадьба Дивноморское" — Краснодарская компания "Лазурная ягода", которой принадлежит винодельня "Усадьба Дивноморское", в ¬конце 2018 года обрела нового владельца: им стала структура, чьим соучредителем выступает миллиардер Геннадий Тимченко. Прежде этот актив входил в ГК "Абрау-Дюрсо" семьи бизнес-¬омбудсмена Бориса Титова. Другим совладельцем "Лазурной ягоды" стал Владимир Колбин, ранее создавший компанию "Дивноморье", специализирующуюся на выращивании винограда в том же регионе.

— "Т-34" переехал конкурентов — Новогодние киносборы обновили рекорд — Новогодние каникулы в этом году стали рекордными для кинотеатров России и СНГ, кассовые сборы которых за первую неделю составили почти 4 млрд руб., что на 12% лучше прошлогоднего результата. Основную кассу собрали российские фильмы с Александром Петровым, которые усилиями Минкульта были практически освобождены от конкуренции с Голливудом. Единственная крупная зарубежная премьера — "Мэри Поппинс возвращается" — не показала сильных результатов.

— Одежда по карману — Китайский Urban Revivo идет в Россию — Китайская сеть молодежной одежды Urban Revivo в 2019 году может выйти на российский рынок, открыв первый магазин в Москве. Это произойдет в рамках международной экспансии ритейлера, на которую он может потратить до $800 млн. В России Urban Revivo предстоит конкурировать с крупными сетями на нерастущем рынке, отмечают эксперты. По их мнению, успех бренда во многом будет зависеть от выбора площадок под магазины и маркетинговых бюджетов.

ВЕДОМОСТИ

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— Государство может оплатить протест против автоматического весогабаритного контроля — Это одно из условий создания новой системы — "Нет побору Ротенберга" – такими наклейками украшали машины дальнобойщики в начале 2017 г., когда перекрывали трассы, протестуя против введения системы "Платон". Соглашение о создании системы автоматического весогабаритного контроля на федеральных трассах (сбора с перегруженных грузовиков) защитит ее потенциального оператора – компанию "РТ-инвест транспортные системы" (РТИТС) от проблем, связанных с подобными выступлениями.

— Главной версией взрыва в жилом доме в Магнитогорске остается утечка газа — Власти отреагировали на трагедию оперативно и учли прошлые ошибки, считают эксперты — Основной версией причины взрыва в Магнитогорске 31 декабря 2018 г., который привел к обрушению подъезда жилого дома и гибели 39 человек, остается взрыв газа в одной из квартир, сообщил "Ведомостям" во вторник собеседник в правоохранительных органах.

— Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы — Больше трети этого срока он отсидел во Франции в ожидании экстрадиции — 3 января в Москву был доставлен из Франции Алексей Кузнецов, в 2000–2008 гг. министр финансов, а с 2004 по 2008 г. еще и вице-премьер правительства Московской области. Его выдачи российская Генпрокуратура добивалась во французских судах с конца 2013 г. Кузнецова обвиняют в хищении, растрате и отмывании похищенных средств, и согласно ст. 69 УК суммарный срок его наказания не может превышать 15 лет (т. е. в 1,5 раза больше максимального срока по одной из инкриминируемых статей).

— Конец войны в Сирии, попытка импичмента Трампа и другие прогнозы на новый год — Российские эксперты оценили главные международные угрозы – 2019 — В 2019 г. закончится война в Сирии, а демократы в США попытаются объявить импичмент президенту Дональду Трампу – такие прогнозы дают эксперты консалтингового агентства МГИМО "Евразийские стратегии" в докладе "Международные угрозы – 2019. Геополитическое ускорение".

— Регионы оказались не готовы к вступлению нового законодательства о переработке отходов — Протестный потенциал мусорной темы по-прежнему очень высок, считают эксперты — Регионы оказались не готовы к вступлению в силу нового законодательства о переработке твердых коммунальных отходов, говорится в докладе фонда "Петербургская политика". Замысел реформы предполагал улучшение экологической ситуации, модернизацию переработки и перераспределение части финансовых потоков с концентрацией контроля в руках федеральных игроков, а не регионалов, поясняют эксперты.

— РСПП предложил отложить обсуждение включения неналоговых платежей в Налоговый кодекс — Сначала нужно научиться оценивать причиненный экологии вред — Бизнес продолжает выступать против законопроекта об экологическом налоге, подготовленного Минфином в ноябре 2018 г. Проект должен разрешить многолетние споры, что делать с неналоговыми платежами, но против него выступает бизнес. В конце декабря РСПП вовсе предложил "прекратить обсуждение проекта до создания прозрачной системы экологического регулирования", следует из письма президента РСПП Александра Шохина первому вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову ("Ведомости" ознакомились с ним, подлинность подтвердил представитель РСПП).

— Президент Всемирного банка объявил о досрочной отставке — Финансовый институт возглавит его исполнительный директор Кристалина Георгиева — С 1 февраля президент Всемирного банка (ВБ) Джим Ен Ким уйдет в отставку, сообщил финансовый институт. Исполняющим обязанности президента станет Кристалина Георгиева – главный исполнительный директор ВБ.

— Главный экономист ЕБРР Сергей Гуриев покинет банк — Но возвращаться в Росcию бывший фигурант дела экспертов не намерен — Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев покинет свою должность в 2019 г. Об этом "Ведомостям" рассказал его знакомый, а также подтвердил сам Гуриев в интервью "Ведомостям" – он покинет банк по истечении контракта в августе этого года.

— Главный экономист ЕБРР: "Россия более коррумпирована, чем можно ожидать" — Сергей Гуриев о главных проблемах российской экономики, несправедливости пенсионной реформы и программе Алексея Навального — Сергей Гуриев уехал из России во Францию весной 2013 г. после обысков в возглавляемой им тогда Российской экономической школе. Гуриев проходил свидетелем по так называемому делу экспертов: правоохранительные органы подозревали авторов заказанной президентским советом по правам человека экспертизы второго дела ЮКОСа в получении денег от бывших акционеров нефтяной компании.

— Бывшее подразделение российского IT-интегратора IBS, Luxoft, будет продано за $2 млрд — Во время IPO в 2013 году компания была оценена почти вчетверо дешевле – в $556 млн — Американская IT-компания DXC Technology за $2 млрд купит Luxoft. Об этом обе они сообщили 7 января. DXC планирует купить все акции Luxoft, оплатив их наличными – по $59 за бумагу. Это предусматривает 48%-ную премию к средневзвешенной цене акций Luxoft за последние 90 торговых дней, сообщил гендиректор DXC Джон Лоури. Сделку планируется закрыть к июню.

— Два российских фильма заработали больше 1 млрд рублей в новогоднем прокате — "Полицейскому с Рублевки" и "Т-34" помогло отсутствие конкурентов из Голливуда — За новогодние каникулы отметку сборов в 1 млрд руб. преодолели сразу два отечественных фильма. Стартовавшая 20 декабря комедия "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова собрала в прокате почти 1,4 млрд руб. (здесь и далее – данные по состоянию на вечер 8 января), следует из данных государственной системы учета билетов ЕАИС.

— Страховщики готовятся объявить новые тарифы ОСАГО — С 9 января тарифный коридор расширен на 20% — "Мы предполагаем, что лидеры рынка не будут делать резких тарифных движений", – выразил надежду представитель Центробанка. Под Новый год Минюст зарегистрировал его указание, и 9 января границы базового тарифа ОСАГО расширены на 20% в обе стороны – до 2746–4942 руб.

— Рекордный иностранный заказ на SSJ100 оказался под вопросом — США могут не разрешить поставку в Иран российских лайнеров на $1,2 млрд — Поставка в Иран гражданских самолетов Sukhoi SuperJet 100, похоже, будет невозможной из-за отсутствия разрешения со стороны Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC), заявил секретарь Ассоциации иранских авиакомпаний Максуд Асади Самани иранскому информагентству ILNA.

— Россияне потратили в 2018 году на новые автомобили рекордные 2,38 трлн рублей — За пять лет цены на них выросли в 1,5 раза, а продажи упали на треть — В 2018 г. в России было продано новых легковых автомобилей на 2,38 трлн руб. – более чем на 20% больше, чем годом ранее. Такова предварительная оценка "Автостата". Это новый рекорд, отмечает аналитическое агентство. Предыдущий – 2,37 трлн руб. – был установлен в 2013 г.

— Карлос Гон отказался признать себя виновным в суде в Японии — Бывшего руководителя Nissan привезли в наручниках в суд, где он по пунктам отверг все обвинения — Карлос Гон впервые появился на публике после ареста в ноябре. Его выступление стало возможным благодаря тому, что японская конституция дает обвиняемым право узнать причины своего задержания в зале суда. На практике они пользуются им крайне редко, но для Гона это стало шансом расположить общественное мнение в свою пользу.

— USM продал основного разработчика биллинга для "Мегафона" — "Петер-сервис" войдет в новый холдинг Антона Черепенникова — Разработчик биллинговых систем "Петер-сервис", ранее принадлежавший структурам холдинга USM Алишера Усманова, сменил владельца. Владельцем 100% "Петер-сервиса" стала компания "Икс холдинг" (по данным СПАРК, на 99% принадлежит Антону Черепенникову). Об этом "Ведомостям" рассказала представитель "Икс холдинга" Юлия Остроухова и подтвердили представитель USM Елена Мартынова и гендиректор "Петер-сервиса" Игорь Горьков.

— Саудовская Аравия хочет сократить экспорт нефти — Страна надеется, что сырье снова подорожает до $80 за баррель — Саудовская Аравия ищет возможность повысить стоимость нефти Brent до $80/барр., для того чтобы компенсировать масштабные бюджетные расходы, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей ОПЕК. Для этого страна может согласиться на снижение экспорта на 3% до 7,1 млн барр. в день. Представитель ОПЕК не ответил на вопросы "Ведомостей".

— "Золотой глобус" запутался в жанрах — Лучшей драмой стала музыкальная "Богемская рапсодия", а лучшей в категории "Комедия или мюзикл" – не очень смешная "Зеленая книга" — Деление на жанры – фирменная условность "Золотого глобуса": ну, допустим, "Богемская рапсодия" – драма, но все-таки там очень много поют, как-никак история про Фредди Меркьюри и группу Queen. А "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса – комедия или мюзикл, потому что там, конечно, много смешного, но ведь драматического явно не меньше.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Год рождения – 2019 — Нынешний год подарит России гениальных писателей, инженеров и спортсменов. А что в экономике?— Что обязательно случится в России в 2019 году, если, конечно, жизнь пойдет своим чередом? Появятся не меньше 1,5 миллиона детей. Так обещает великий Росстат. Мы не будем думать, мало их или много. Просто хорошо, что они придут к нам. И пусть кричат как можно громче, заявляя о себе.

— Новый год за решеткой — Экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова вернули в Россию и предъявили обвинение — Накануне новогодних праздников в компании сотрудников тюремного ведомства и российского Бюро Интерпола по трапу самолета в одном из отечественных аэропортов спустился Алексей Кузнецов. Этого человека отечественные правоохранительные органы обвиняют в крупном мошенничестве, растрате и легализации имущества на несколько миллиардов рублей.

— Лихач заплатит больше — Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в ближайшие три года — Через два года может быть отменен коэффициент мощности при расчете тарифа по ОСАГО. А еще раньше — территориальный коэффициент. Это станет продолжением масштабной реформы страхования автогражданской ответственности, которая стартовала в этом году и о необходимости которой Банк России и другие ведомства говорили уже давно.

— Фундамент-банк — Правительство может создать особый банк для строительства — Правительство рассмотрит возможность создания с участием "ДОМ.РФ" уполномоченного банка для финансирования строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.

— Каждый литр на счету — Насколько и почему вырастут цены на топливо в 2019 году — В январе на заправках крупных нефтекомпаний начали расти цены на бензин и дизель, однако этот процесс будет ограничен соглашением правительства с нефтекомпаниями. Разрешенный рост составит 1,7 процента от декабрьского уровня.

— Без боли — Минздрав — за декриминализацию обращения врачей с наркосодержащими веществами — Законопроект, предлагающий декриминализировать назначения медиками некоторых сильнодействующих лекарственных препаратов, опубликован на портале нормативно-правовой информации.

— В зоне доступа — Владимир Путин призвал развивать культуру в регионах — Новые культурные центры призваны обогащать культурную жизнь регионов. И они должны быть доступны для людей всех возрастов. Владимир Путин рассказал о том, как он лично убедился в необходимости филиалов ведущих музеев в России.

— В родном городе и храме — Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге — Рождественские праздники глава государства провел в своем родном городе Санкт-Петербурге. Президент не только принял участие в службе в храме, но также посетил детский хоспис, поучаствовал в народных гуляньях в Петропавловской крепости, рассказал о своем воинском звании и переговорил с врио главы Cеверной столицы.

— Что есть любовь — Патриарх Кирилл — о солидарном обществе. А как само общество на это реагирует?— Рождественское интервью Патриарха Кирилла вызвало бурю эмоций в первую очередь в социальных сетях. И если Патриарх говорил о солидарном обществе, то реакцию на его слова никак не назовешь солидарной. Она — полярная. Почему? Давайте внимательно прочтем, о чем говорил Патриарх Кирилл в своем интервью телеканалу "Россия 1".

— Эхо Магнитогорска — Взрыв в Магнитогорске: боль, помощь, следствие — Магнитогорск приходит в себя после того, как в городе случилась большая беда — в результате взрыва бытового газа и обрушения части многоэтажного жилого дома погибло 39 человек — мужчины, женщины, дети. Это без преувеличения огромная трагедия. Всю боль случившегося мы только начали осознавать, потому как в первые дни главным было другое — найти и спасти как можно больше выживших.

— Знать и верить — Указом президента обозревателю "Российской газеты" Всеволоду Овчинникову присвоено звание заслуженного журналиста России — Случилось неожиданное — в Гималаях пошел снег. Резко похолодало. Последние два часа я пробирался крадучись, по заметенной снегом дороге. Зачем меня, в ту пору корреспондента "Комсомолки" в Индии, понесло туда? Объяснить это в двух словах невозможно. На заднем сиденье моей машины лежали две страницы из газеты "Правда" с публикациями Всеволода Овчинникова "Вознесение в Шамбалу".

— Выросли пособия, пенсии и зарплата — Пока мы отдыхали, в новогодние каникулы заработало около 60 новых законов. Все они так или иначе повлияют на нашу жизнь: одни — сделав ее немного легче, другие — заставив приложить усилия, чтобы вписаться в новые законодательные нормы.

— Платить можно авансом — Налоговые платежи за свою собственность — транспорт, землю, недвижимость — теперь можно вносить авансом, не дожидаясь уведомлений. Такие поправки вступили в силу 1 января.

— Валежник стал бесплатным — Россияне смогут собирать валежник в лесах бесплатно для личных нужд. С 1 января вступили в силу изменения в статью 32 Лесного кодекса.

— Изменились правила ввоза товаров — В России началось постепенное снижение порога беспошлинного ввоза товаров из-за границы.

— Водке подняли цену и запретили "сухой алкоголь" — На рынке спиртного сразу две новости. Повышены официальные минимальные цены на крепкое спиртное. И запрещен "сухой алкоголь".

— Тарифы изменят дважды — Коммунальные платежи повысят в этом году в два этапа. Первый уже пройден 1 января, тарифы поднялись на 1,7 процента. Второй наступит 1 июля, рост составит 2,4 процента, но он не будет одинаковым для всех.

— Билеты со скидкой — С 1 января расширен список россиян, которые могут купить льготный авиабилет. Кроме студентов, пенсионеров и инвалидов такая возможность появилась и у многодетных семей.

— Тайное не станет явным — Роспотребнадзор выступил с инициативой по защите персональных данных, полученных из биологического и генетического материала человека — У каждого из нас своя генетическая информация, свой геном. И данные, содержащиеся в геноме, уникальны для каждого человека. Они подобны отпечаткам пальцев. Они только наши и больше не чьи. А при существующем уровне технологий из ДНК можно быстро и недорого получить обширную информацию, включающую сведения о состоянии здоровья, питании, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к фармакологическим препаратам или аллергенам и других индивидуальных характеристиках.

— Томос не настоящий — Новой "украинской" церкви пока не существует даже на бумаге — Граждане Украины, вероятно, уже привыкли, что все, к чему прикасаются руки президента Порошенко, сразу же после объявления об очередной глобальной победе, превращается в убытки, позор, кровь.

— "Жилетам" затянут пояса — Правительство Франции ужесточает меры в отношении организаторов протестов — После того как во Франции прошла восьмая манифестация "желтых жилетов", которая вновь вылилась в столкновения с полицией, правительство республики объявило о подготовке мер, ужесточающих ответственность за нарушение законодательства о демонстрациях.

— Чужие морпехи — На Черном море впервые появился десантный корабль ВМС США — В румынском порту Констанца третьи сутки стоит большой десантный корабль ВМС США "Форт Макгенри". 10 января его экипаж вместе с командой местного фрегата "Король Фердинанд" выйдет в Черное море, где в территориальных водах Румынии и нейтральной акватории моряки двух стран проведут совместные учения.

— Заказная катастрофа — Хакеры рассказали о подготовке Лондона к отравлению Скрипалей — Спецслужбы Великобритании несколько лет выжидали "катастрофу", под предлогом которой можно было бы заставить правительство затянуть гайки в сфере безопасности. Такие сведения содержатся в документах проекта Integrity Initiative, которые хакеры из группы Anonymous опубликовали на сайте cyberguerilla.org.

— Приговор неизбежен — Начался суд по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова — Первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции 62-летнего Андрея Карлова в 2016 году началось в Анкаре. По делу проходят 28 подозреваемых, некоторые из них находятся за границей, сообщает информационное агентство AFP.

— Он меня увидел и перестал плакать — Петр Гриценко рассказал о деталях спасения 10-месячного Вани Фокина — Преподаватель французского Анастасия Крамаренко написала на своей странице в соцсети за четыре дня до взрыва жилого дома: "Давайте верить в чудеса с самого детства, обнимая друг друга, чтобы согреться, передавая тепло от сердца к сердцу незнакомым людям, живущим по соседству". Анастасия вместе с мужем Игорем и полуторагодовалой дочкой Миланой жила на 9-м этаже многоэтажки по улице Карла Маркса.

— Мировая боль хирурга Митиша — Валерий Митиш сейчас рядом с маленьким магнитогорцем Ваней Фокиным — Рождественским утром страну облетела радостная новость: состояние Вани Фокина улучшилось. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал это "подарком к Рождеству" не только для родителей малыша, но и для всех россиян.

— Мечты сбываются — Губернаторы исполнили самые заветные желания — Накануне Нового года губернаторы — участники заседания Государственного совета, посвященного развитию волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций, сняли с установленной в Кремле "Елки желаний" несколько символических "шаров" с заветными мечтами детей и уже взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья. Многие из этих желаний уже выполнены.

— Полгода на льготу — В Мордовии продлили программу ипотеки под пять процентов — Не имеющая аналогов в стране программа льготной ипотеки под пять процентов годовых, которая почти три года действует в Мордовии, вновь продлена. Приобрести жилье в новостройках на самых выгодных условиях жители республики смогут до первого июля 2019 года.

— Почитаем и полетим — В ростовском аэропорту открылась библиотека для пассажиров — В новом аэропорту Платов Ростова-на-Дону у ожидающих вылета пассажиров появилась возможность провести время в библиотеке. Причем речь идет не об электронном книгохранилище, а о собрании бумажных томов с приятными на ощупь шуршащими страницами.

— Собянин открыл новый автовокзал на севере Москвы — В конце 2018 года в столице открылся новый автовокзал "Северные ворота". Пока здесь останавливаются пригородные и городские автобусы, а в феврале-марте отсюда запустят и международные рейсы — в Финляндию, Беларусь, Украину, Молдавию и страны Прибалтики.

— Свобода без печати — Стоит ли избавляться от купюр номиналом 500 евро — В конце января семнадцать национальных банков европейских стран, входящих в зону евро, завершат выпуск банкноты номиналом в 500 евро. Об этом сообщил Европейский центральный банк.

— Путевку купит шеф — Кто и на каких условиях может отдохнуть за счет своей организации — В России вступил в силу закон, по которому работники могут поехать в отпуск за счет организации. "Российская газета" расспросила о деталях закона вице-президента Центрального совета по туризму и отдыху Николая Пальцева.

— Без комиссии — Прописаться в садовом доме стало легче — В законодательстве России нет больше такого понятия, как "дачное товарищество". Вместо пяти взносов владельцам участков теперь надо платить всего два. Плюс в загородных домиках можно оформить регистрацию.

— Поехали по-новому — Перевозчики будут информировать о невозвратных билетах — Правительство внесло изменения в правила оказания услуг по перевозкам пассажиров, грузов и багажа в поездах дальнего следования. Теперь перевозчики обязаны своевременно информировать пассажиров о возможности покупки билетов по невозвратным тарифам.

— Предпенсионеры попали в закон — В России заработал пакет документов по пенсионным преобразованиям — В России с 1 января заработало новое пенсионное законодательство. Что оно меняет в нашей жизни?

ИЗВЕСТИЯ

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— Одна на всех — Трагедия в Магнитогорске сплотила россиян — Десятимесячный Ваня Фокин, чудом спасенный из-под завалов обрушившегося в Магнитогорске дома, чувствует себя намного лучше. В палате уже разрешают находиться его маме, рассказал "Известиям" отец мальчика. Сам Евгений Фокин сейчас занимается оформлением документов для компенсации. Выплаты уже получили 328 пострадавших. После трагедии, унесшей жизни 39 человек, в городе начались масштабные проверки газового оборудования.

— Экология на марше — Подмосковье избавится от свалок за 154 млрд рублей — На организацию системы переработки и сортировки мусора в Подмосковье понадобится 154 млрд рублей, рассказал "Известиям" первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский. Речь идет о строительстве четырех мусороперерабатывающих заводов.

— Томос без мира — Что означает предоставление автокефалии Украине – В Рождественский сочельник, 6 января, в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей передал предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию (Думенко) подписанный накануне томос — документ об автокефалии. Президент страны Петр Порошенко поспешил назвать произошедшее "еще одним актом провозглашения независимости Украины".

— Мариинка в Кузбассе — Какими будут культурные кластеры в регионах — Возможности раскрыть свои таланты должны быть доступны каждому человеку в любом регионе нашей страны. И важную роль в формировании творческого пространства должны сыграть культурно-образовательные комплексы. Об этом во время профильного совещания в Калининграде заявил Владимир Путин.

— "Ни о какой изоляции России не может быть и речи" — Постпред РФ при ОЗХО и посол в Нидерландах Александр Шульгин — о дискуссиях по "Северному потоку-2" и грязных дипломатических методах — Наделение Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) карательными функциями подорвет процесс политического урегулирования в Сирии, который стартует в начале 2019 года. Об этом в интервью "Известиям" заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин.

— "Призраки" 1919 года — О чем писали "Известия" ровно сто лет назад — Знаменитые известинские летучки славились демократичностью. Раз в неделю сотрудники редакции собирались за круглым столом и, невзирая на авторитеты, обсуждали вышедшие в предыдущую неделю номера газеты. Называлось это разбором полетов. Сегодня, в день выхода первого номера "Известий" 2019 года, захотелось провести разбор газеты столетней давности. Увлекательное получилось путешествие — с мостиками в сегодняшний день.

— Лужайка на крыше — ГОСТ по озеленению кровель появится в 2019 году — Федеральный ГОСТ для озеленения крыш планируется утвердить летом 2019 года. Об этом "Известиям" сообщил руководитель рабочей группы по разработке стандарта при МГСУ, ландшафтный архитектор Илья Мочалов. ГОСТ предполагает разработку требований безопасности зданий с озелененной крышей. Если использовать неправильные технологии, могут забиться водостоки, а корни разрушат бетонные конструкции.

— Найми меня, если сможешь — Безработице прогнозируют рост в 2019 году — Численность безработных вырастет с 3,6 млн в 2018 году до 3,8 млн человек в 2019-м, говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН. Это будет связано с замедлением экономического роста и снижением потребности в кадрах. Вероятность такого тренда на трудовом рынке высока, согласились с прогнозом опрошенные "Известиями" аналитики.

— Нейронная бомба — Российские ученые приступили к разработке процессора для искусственного интеллекта — Четыре российские компании объединились для создания первого отечественного процессора, предназначенного для радикального повышения производительности компьютерных нейронных сетей. Чип позволяет в разы увеличить скорость распознавания лиц, букв, картинок, быстрее и точнее анализировать снимки компьютерной томографии и другие медицинские данные, решать сложные стратегические задачи.

— Движение разума — Найдено местоположение нервных клеток, отвечающих за эмпатию и обучение — Ученые Курчатовского института разработали метод определения в мозге зеркальных нейронов. Они отвечают за способность человека заранее представить действие, которое он только собирается выполнить. Согласно полученным результатам, локализации таких нейронов обнаружены в распределенных нейросетях лобно-теменных, височных и затылочных отделов правого и левого полушарий.

— Бактерия трезвости — Снизить тягу к спиртному помогут микроорганизмы — Российские медики изучили геном микроорганизмов человека, обитающих в кишечнике, и его влияние на печень в результате злоупотребления алкоголем. Исследователи выявили спектр бактериальной флоры этого органа, которая приводит к развитию рака печени.