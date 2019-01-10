МОСКВА, 10 янв /ПРАЙМ/. Государственная дума на пленарном заседании в четверг рассмотрит в первом чтении пакет законопроектов, которым предлагается усилить и дифференцировать ответственность за распространение в интернете фальсифицированных лекарств и биологически активных добавок (БАДов).

Проекты законов были внесены в Госдуму в октябре 2018 года группой депутатов. Одним из законопроектов предлагается дополнить статью Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за производство или сбыт некачественных лекарств, медицинских изделий и фальсифицированных БАДов. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет со штрафом от 1 до 3 миллионов рублей.

"С целью восполнения пробела правового регулирования статья… УК РФ дополняется квалифицирующим признаком использования средств широкого распространения, таких, как информационные системы, включая интернет. Восполняя пробел действующего законодательства, настоящим проектом также выполняются требования Конвенции Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвенция "Медикрим")", — говорится в пояснительной записке к документу.

Вторым законопроектом предлагается дополнить статью КоАП новой частью, согласно которой административная ответственность должна быть установлена за продажу контрафактных лекарств или фальсифицированных БАДов через СМИ или интернет. За это правонарушение предлагается установить штрафы для граждан до 200 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 800 тысяч рублей, для юридических лиц — до 5 миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.