БУЭНОС-АЙРЕС, 10 янв /ПРАЙМ/. Россия вышла на второе место по объему поставок говядины из Аргентины, за 11 месяцев 2018 года в РФ было экспортировано 39,4 миллиона тонн, что в 8,5 раз больше аналогичного периода 2017 года, сообщил Институт Аргентины по продвижению говядины на мировой рынок.

"Китай оказался главным направлением по объему для аргентинской говядины с примерно 183 тысячами тонн за первые 11 месяцев 2018 года, за ним следует Россия с 39,4 тысячи тонн, и затем Чили с 30,6 тысячи тонн", — говорится в исследовании.

Для сравнения, за 11 месяцев 2017 года Аргентина поставила в Китай 87 тысяч тонн, в Россию — 4,6 тысячи тонн, в Чили — 25,6 тысячи тонн. Речь идет о поставках охлажденной, замороженной и обработанной говядины.

Всего экспорт аргентинской говядины в январе-ноябре 2018 года составил 332 тысячи тонн, увеличившись по сравнению с таким же периодом 2017 года на 143 миллиона тонн.

"Китай и Россия обеспечили 90% всего увеличения поставок говядины за рубеж за 11 месяцев 2018 года", — отмечают эксперты.

В стоимостном выражении экспорт говядины принес стране за указанный период 1 миллиард 765 миллионов долларов, при этом Китай закупил мяса на 766 миллионов долларов, Чили — на 174 миллиона долларов, Россия — на 134 миллиона долларов. Крупным рынком оказалась и Германия, закупившая за январь-ноябрь 2018 года 23 тысячи тонн говядины на 247 миллионов долларов.