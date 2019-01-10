ЛОНДОН, 10 янв /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Вопросы безопасности и развитие экономических связей обсудят на переговорах в Лондоне в четверг премьеры Великобритании и Японии Тереза Мэй и Синдзо Абэ.

Как говорится в полученном РИА Новости сообщении канцелярии премьера Соединенного Королевства, Мэй примет Абэ в резиденции на Даунинг-стрит, где пройдут переговоры, после чего замглавы МВД Бен Уоллес совместно с руководителями британских спецслужб расскажут лидерам о возможностях сотрудничества двух стран в подготовке к запланированному на 2019 год чемпионату мира по регби и Олимпиаде-2020. Одной из главных тем переговоров станет также расширение оборонного сотрудничества Британии и Японии.

"Великобритания увеличит количество совместных (с Японией) военных учений, а также расширит сотрудничество в области мореходства. Британия в начале 2019 года направит к берегам Японии фрегат Montrose для поддержания режима санкций против КНДР… Стороны будут сотрудничать в создании новых военных технологий, в том числе будущего боевого самолета, развитии ракетных технологий и автономных систем, которые помогут вооруженным силам сохранять эффективность", — говорится в заявлении.

Канцелярия отмечает, что торговля и сотрудничество в области новых технологий станут приоритетными темами встречи премьеров.

"Япония отменит введенный в 1996 году запрет на поставки британской баранины и говядины, что принесет фермерам в Великобритании дополнительно 125 миллионов фунтов стерлингов в течение пяти лет. Британия и Япония также объявят о начале реализации новой программы по развитию инноваций, созданию рабочих мест для квалифицированных специалистов и повышению качества жизни людей. Начальное финансирование программы составит 30 миллионов фунтов стерлингов", — говорится в заявлении.

Британское правительство отмечает, что программа по развитию инноваций в сфере здравоохранения позволит создать в течение следующих десяти лет около 175 тысяч рабочих мест и привлечь инвестиции в производственный сектор в размере 455 миллиардов фунтов стерлингов.