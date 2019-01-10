ПЕКИН, 10 янв /ПРАЙМ/. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине дал положительную оценку реализации новой стратегии развития страны, направленной на улучшение благосостояния народа, и выразил надежду, что она принесет хорошие результаты, говорится в сообщении по итогам встречи, опубликованном на сайте МИД КНР.

"Реализация Трудовой партией Кореи новой стратегии развития уже принесла немало положительных результатов, продемонстрировала любовь к миру и решительное стремление северокорейского народа и Трудовой партии Кореи к развитию, осуществление новой стратегии получило искреннюю поддержку народа Северной Кореи и положительные оценки мирового сообщества", — сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что Китай решительно поддерживает КНДР на пути последовательной реализации новой стратегии развития, в сосредоточенности на развитии экономики и улучшении материальных условий жизни народа.

"Китайская сторона убеждена, что народ Северной Кореи непременно сможет добиться новых, еще более крупных достижений в деле социалистического строительства", — сказал Си Цзиньпин.