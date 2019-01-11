БРЮССЕЛЬ, 10 янв /ПРАЙМ/. Еврокомиссия надеется, что США прекратят блокировать процесс назначения судей в апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО), об этом сказала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на конференции.

"Мы сделали предложения по реформированию и укреплению апелляционного органа… Мы еще не пришли к соглашению тут, мы работаем. Мы надеемся, что США перестанут блокировать назначение судей", — сказала она.

В конце декабря члены ВТО из-за позиции США вновь не смогли договориться о начале процесса замещения четырех вакантных кресел в апелляционном органе по разрешению споров, сообщал источник.

В апелляционном органе ВТО семь мест, но для работы достаточно трех членов. Однако у двух из трех нынешних заседателей этой инстанции в декабре 2019 года истекает второй и последний срок полномочий.

Ранее в ноябре Евросоюз вместе с некоторыми государствами-членами ВТО выдвинул ряд предложений о реформе деятельности организации для выхода из тупика в работе ее апелляционного органа. Одно из выдвинутых странами предложений — внести изменения в правила ВТО, чтобы ответить на опасения США, которые более полутора лет блокировали процедуры назначения на вакантные позиции в апелляционном органе, сообщал журналистам чиновник ЕС.