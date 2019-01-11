МЕХИКО, 11 янв /ПРАЙМ/. Инаугурация президента Николаса Мадуро на второй президентский срок до 2025 года в Венесуэле подстегнула рост курса доллара на "черном" рынке страны.

Так, по данным портала Dolar Today, в четверг курс американской валюты вырос с 1120 (на 9 января) до 1890 суверенных боливаров. При этом к концу дня за доллар уже предлагали более 2 тысяч боливаров у частных менял.

Всего с 7 января, когда курс нелегального рынка составлял в среднем 910 боливаров, доллар вырос на 90% всего за четыре дня. Размер минимальной зарплаты в Венесуэле сейчас составляет 4,5 тысячи боливаров. Официальный обменный курс доллара в системе DICOM равен 795 боливаров.